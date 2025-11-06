  • Cotizaciones
    jueves 06 de noviembre de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    La Secretaría de Litigio Estratégico del Estado

    Sr. director:

    Quiero expresar mi profunda preocupación por la creación de la Secretaría de Litigio Estratégico del Estado (SLE) en la órbita de la Presidencia de la República. Desde mi perspectiva, esta decisión concentra un poder excesivo en manos del Ejecutivo, centralizando funciones estratégicas que hasta ahora se gestionaban en ámbitos ministeriales con mecanismos de control y contrapeso más claros. Considero que la SLE, al depender directamente de la Presidencia y estar dirigida por el prosecretario, debilita los equilibrios institucionales que son esenciales en nuestra democracia. Esta concentración de atribuciones, tal como algunos han señalado, se asemeja peligrosamente a una “Presidencia imperial”, al ampliar de manera significativa las facultades del Ejecutivo más allá de los límites tradicionales.

    Leé además

    Silvia Suárez

    Accidente fatal en Maldonado
    Alfredo Solari, Homero Bagnulo, Gabriel Peluffo y José Diaz Rossello

    Gloria Ruocco

    También me preocupa que, al depender de Presidencia, la SLE quede prácticamente fuera del control parlamentario. En mi opinión, esto reduce la transparencia y limita la rendición de cuentas, ya que las acciones y decisiones estratégicas del Estado podrían desarrollarse sin supervisión efectiva por parte de la legislatura, lo que considero un debilitamiento del sistema republicano que garantiza contrapesos entre poderes.

    Otro punto que considero grave es la amplitud de facultades otorgadas a la SLE para acceder a “cualquier tipo” de información de organismos públicos o de particulares. Desde mi mirada, esta falta de límites claros abre la puerta a posibles usos indebidos de información sensible y plantea riesgos concretos para la privacidad y para el respeto de derechos fundamentales.

    Asimismo, creo que la creación de esta secretaría puede alterar la función de otros organismos, como el Ministerio de Economía y Finanzas e incluso la Fiscalía, que ya cuentan con estructuras de litigio y asesoramiento jurídico. La duplicación de funciones y la dispersión de responsabilidades pueden generar conflictos de competencia y afectar la eficacia institucional del Estado.

    Por otra parte, me preocupa que esta secretaría, al actuar fuera del control parlamentario, pueda incluso contratar abogados o equipos jurídicos en representación del Estado sin la debida fiscalización pública ni los mecanismos de transparencia que la normativa actual exige. La defensa jurídica del país no debería depender de decisiones discrecionales ni de contrataciones opacas al margen del escrutinio institucional.

    Desde un enfoque democrático, considero que la SLE representa un riesgo para la legitimidad de nuestras instituciones. Centralizar esta herramienta en Presidencia no solo altera la distribución tradicional de competencias, sino que también concentra un poder estratégico que debería estar sujeto a controles claros y equilibrios. En mi opinión, esta decisión debe ser revisada y evaluada con cuidado para preservar la transparencia, la eficiencia y, sobre todo, los principios republicanos que sustentan nuestra democracia.

    Finalmente, la pregunta incómoda: ¿estamos dispuestos a aceptar que el Ejecutivo concentre poder sin el debido control democrático, o es momento de encender las alarmas institucionales?

    Atentamente.

    Dr. Jorge Cassinelli

    Selección semanal
    Seguridad Pública

    Violencia en el fútbol: el Poder Ejecutivo prepara una normativa para accionar de oficio contra barras bravas

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Omar Paganini

    Paganini critica que el gobierno “guarde en un cajón” el ingreso de Uruguay al Acuerdo Transpacífico

    Por Redacción Búsqueda
    Medioambiente

    De control de vertidos a protección de ecosistemas: Ministerio de Ambiente impulsa una transformación normativa

    Por Lucía Cuberos
    Estafa

    Caso de corredora de bolsa Sara Goldring “cambió de fase” luego del fracaso del acuerdo

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    Donald Trump saluda a Javier Milei en la Casa Blanca, el 14 de octubre de 2025. 
    Video

    El gobierno mira con preocupación un acercamiento comercial entre Milei y Trump

    Por Redacción Búsqueda
    Peter Howitt, premio Nobel de Economía 2025.

    Premio Nobel de Economía Peter Howitt: la apertura comercial “es clave para la innovación”

    Por Iara Zinno
    Caso Cardama: mientras negociaba el contrato, el astillero intentó eliminar la exigencia de presentar una garantía

    Caso Cardama: mientras negociaba el contrato, el astillero intentó eliminar la exigencia de presentar una garantía

    Por Guillermo Draper
    Juzgado Especializado en Crimen Organizado en Montevideo. 

    Autoridades y el sistema de justicia señalan un avance del crimen organizado, pero las causas se redujeron en 2024

    Por Macarena Saavedra