Sr. director:

Quiero expresar mi profunda preocupación por la creación de la Secretaría de Litigio Estratégico del Estado (SLE) en la órbita de la Presidencia de la República. Desde mi perspectiva, esta decisión concentra un poder excesivo en manos del Ejecutivo, centralizando funciones estratégicas que hasta ahora se gestionaban en ámbitos ministeriales con mecanismos de control y contrapeso más claros. Considero que la SLE, al depender directamente de la Presidencia y estar dirigida por el prosecretario, debilita los equilibrios institucionales que son esenciales en nuestra democracia. Esta concentración de atribuciones, tal como algunos han señalado, se asemeja peligrosamente a una “Presidencia imperial”, al ampliar de manera significativa las facultades del Ejecutivo más allá de los límites tradicionales.

También me preocupa que, al depender de Presidencia, la SLE quede prácticamente fuera del control parlamentario. En mi opinión, esto reduce la transparencia y limita la rendición de cuentas, ya que las acciones y decisiones estratégicas del Estado podrían desarrollarse sin supervisión efectiva por parte de la legislatura, lo que considero un debilitamiento del sistema republicano que garantiza contrapesos entre poderes.

Otro punto que considero grave es la amplitud de facultades otorgadas a la SLE para acceder a “cualquier tipo” de información de organismos públicos o de particulares. Desde mi mirada, esta falta de límites claros abre la puerta a posibles usos indebidos de información sensible y plantea riesgos concretos para la privacidad y para el respeto de derechos fundamentales.

Asimismo, creo que la creación de esta secretaría puede alterar la función de otros organismos, como el Ministerio de Economía y Finanzas e incluso la Fiscalía, que ya cuentan con estructuras de litigio y asesoramiento jurídico. La duplicación de funciones y la dispersión de responsabilidades pueden generar conflictos de competencia y afectar la eficacia institucional del Estado.