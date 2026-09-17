La terminal de Punta del Este

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Deseo continuar con el tema de la probable supresión (o quizá eufemísticamente “traslado a un lugar a determinar”) de la terminal de ómnibus de Punta del Este, que fue muy claramente expuesto en una carta de un lector en la edición previa de Búsqueda.
Debo decir que a varios habitantes de Punta del Este nos ronda una sospecha. Se trata de la idea de que hay una hermosa maqueta en un desconocido estudio de arquitectos que muestra un elegante y lujoso grupo de torres erigidas frente a la playa Brava, ocupando el vasto terreno que dejará libre al ser “trasladada” la actual terminal.
Si esto es verdad, todos deberíamos conocer la existencia de ese proyecto y la Intendencia de Maldonado debería responsabilizarse de informar. ¿Los terrenos de la terminal son privados o públicos? Si al menos se tratase de un shopping acoplado a la terminal, como pasa en Montevideo o Salto, el escenario sería distinto, porque una terminal ahí, donde está hoy, es parte de los servicios que esta ciudad balneario debería seguir ofreciendo a locales y visitantes.
Si la fortuna hace que los que tenemos la sospecha de un vasto negocio inmobiliario oculto estemos completamente equivocados, nuestro error nos haría muy felices. Las autoridades de Maldonado deberían esforzarse por proteger a Punta del Este y limpiar el horizonte de sospechas que lamentablemente son plausibles.
Habitante de Punta del Este