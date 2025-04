Las declaraciones de Franco Colapinto

Cuando en 1816 los portugueses, financiados desde Londres por almaceneros de Montevideo, invadieron la Banda Oriental, el gobierno de Buenos Aires miró para otro lado, no lo querían a Artigas armando una Liga de Provincias que impulsaba el gobierno federal. Menos sus consejeros los ingleses, que le temían a Artigas y sus corsarios, armando en el sur otros Estados Unidos libertarios, inspirado por su amigo Thomas Jefferson.

Después, en 1825, el gobierno de Rosas financió a la Cruzada Libertadora, donde 33 valientes encendieron el fuego que hizo arder la llama de la libertad. Gesta que dedicaron a la Virgen del Pintado, y unidos a los ejércitos argentinos, derrotaron al ejercito brasileño en la Batalla del Rosario, que con 3.000 bajas fue la peor derrota sufrida en su historia por Brasil. Gesta libertadora para proclamar la Banda Oriental, la independencia del Brasil y unirse a las Provincias Unidas.

Aunque no nos guste, somos una provincia argentina, como una hermana que echaron de la casa por republicana y rebelde (Artigas quería hacer votar a los indígenas y a los esclavos africanos, ¡imagínense!).Tenemos las mismas raíces, las mismas etnias europeas, americanas y africanas, un acento y una cultura rioplatense, y nuestro destino común lo destrozó la balkanización impulsada desde Inglaterra por Lord Ponsonby y cía., la corona, las empresas inglesas y sus representantes comerciales en Montevideo.

Un presidente uruguayo medio argentino fue mi amigo Jorge Batlle, y todos los uruguayos hemos tenido tíos y primos en Argentina.

Más cerca, cuando quise presentar a la Federación Internacional de Hormigón la estructura inteligente del Muelle de Ontur en Nueva Palmira, que con amortiguadores de fluido viscoso de la era espacial reaccionan distinto al atraque de buques, a los esfuerzos estáticos y dinámicos, y hasta los sismos, fue la República Argentina la que lo presentó como candidato suyo, y ganamos para Argentina una mención en los Awards for Outstanding Structures en la convención de Washington, en la categoría Muelles. La primera vez que se premió una estructura de hormigón sudamericana.

Y estos últimos años, con grandes especialistas uruguayos, y con los grandes ingenieros argentinos Carlos Gerbaudo y Marcelo Zeballos, presentamos en los congresos del PIANC las innovaciones que hacen de la Terminal Pesquera de Capurro una referencia en obras marítimas implantadas en las características del entorno, sustentables y más económicas.

Por eso, no te preocupes tú, Franco, no ofendiste a nadie. Siendo provincia, aunque no nos guste, siguen siendo argentinos Gardel, la tía China, la Cumparsita, el asado con cuero, el dulce de leche y el mate uruguayo que toman los jugadores en la Scalonetta.

Ing. José Martín Zorrilla