Las noticias falsas

Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

“Replicó con calma Ulises: ‘Ya sé, hijo mío, que no hay en ti don de engaño, y también yo, que desciendo de un padre honrado, fui en mi juventud torpe de lengua y ligero de mano. Pero la experiencia hubo de enseñarme que más gobiernan el mundo las palabras que los hechos” (Schwab, 2023, p. 610).

“Entonces la Fama, la diosa del rumor, alzó el vuelo y recorrió las ciudades de Libia. Esta divinidad es en extremo movediza por naturaleza. En cuanto sale de su retiro, es al principio diminuta y tímida pero pronto adquiere fuerza y volumen, se eleva en el aire y, mientras sus pies se deslizan por el suelo, su cabeza se oculta en las nubes. Su figura es horrible, vuela entre cielo y tierra, murmura por entre las sombras, y provoca el espanto en la ciudad y en el campo con su horrible grito, sin que se note diferencia cuando proclama la verdad o cuando difunde la mentira y el engaño” (Schwab, 2023, p. 860).

“Los leones amansan a los leopardos —decía el Rey Ricardo III—. Mowbray le replicaba sabiamente: ‘Sí, pero no hasta el punto de cambiar sus manchas’. Si alguien usa el engaño para ayudarnos, también podría engañarnos a nosotros” (Shakespeare).

“Cualquiera que conozca el tema por encima sabe que la táctica comunista de lanzar acusaciones falsas contra los rivales políticos no es ninguna novedad. Lo que está realmente en juego sigue sin abordarse. La calumnia no soluciona nada” (Orwell, 2003).

“No exageres el culto de la verdad: no hay hombre que al cabo de un día, no haya mentido con razón muchas veces” (Borges).

La tecnología determina cambios sociales en la comunicación y en la manera de informarnos. Diariamente se escuchan con fuerza los debates relativos a noticias inventadas que se presentan como si fuera legítima información para engañar a la población, las llamadas fake news. Se trata de datos que se difunden a gran velocidad y que a su vez son difíciles de erradicar. “Aún hay personas que creen que existe una relación entre el autismo y las vacunas, aunque la evidencia científica ha demostrado reiteradamente la falsedad de la idea, por nombrar un caso” (Manes y Niro, 2021, p. 250).

¿Cómo se explican desde la ciencia estos mecanismos cognitivos que favorecen la propagación de falsedades? ¿Por qué son tan difíciles de suprimir?

Las personas evalúan la veracidad de la nueva información a partir de una serie de criterios. Lo primero que hacemos es confirmarlo con gente de nuestra confianza. Ahí ocurre algo paradójico, confiamos más en nuestras creencias cuando son compartidas por otros. También la frecuencia con que se recibe una información actúa en igual sentido. Cuanto más familiar nos resulta una creencia, más verdadera nos parece. Este efecto mental se conoce como el ”efecto de validez”. Como todo el día estamos recibiendo nuevas noticias y resulta imposible chequear todo el tiempo cuántas personas creen en algo, entendemos que, si escuchamos asiduamente el mismo dato, eso implica que goza de “un amplio consenso”. No solo la información nos resulta familiar, sino que nos da la impresión de que es compartida por mucha gente.

Además, para determinar que una noticia es verdadera, se considera la evidencia que la apoya. No siempre buscar dicha evidencia es una práctica habitual. Por tanto, resulta difícil pensar argumentos que la apoyen, sin embargo, las fakes news se caracterizan por sus argumentos sencillos y fáciles de procesar y, por tanto, más poderosos que los sesudos razonamientos.

La coherencia de los datos es otro aspecto importante. Cuando los diferentes datos forman un todo coherente, que tienen sentido, se tiende a creer en su veracidad. Es más probable que se considere verdad aquella información que es consistente con nuestras creencias y conocimientos previos. Por el contrario, cuando algo es inconsistente con nuestra forma de ver el mundo, se experimentan reacciones afectivas negativas.

En ausencia de datos concretos sobre la credibilidad de la fuente, cobra relevancia nuevamente la familiaridad aparente. Ver repetidamente una cara incrementa nuestra percepción de honestidad y sinceridad. Las fuentes resultan más creíbles cuando trasmiten mensajes claros, comprensibles y fáciles de procesar.

La sociedad vive un costo muy alto con las fakes news. Las creencias impactan en las decisiones que se toman. Por ejemplo, con los “antivacunas” en la salud.

Los costos sociales de las fakes news también son altos en la política, porque el sistema democrático se basa en una población educada, informada y crítica (Manes y Niro, 2021).

Cuando la información falsa se propaga, resulta muy difícil contraatacarla. Retractar una idea errónea implica en primer lugar mencionarla. Esto ocurre en el clásico formato de “mito vs. realidad”, donde se expone primero el mito y luego los hechos que lo contradicen. Así, al repetir la información equivocada para desterrarla, se corre el riesgo de propagarla hacia la audiencia que nunca la había escuchado. Además de enfrentar mitos y realidades, promueve la idea de que pueden existir controversias entre ambas posturas.

La desinformación y la información errónea son, juntas, un posible acelerador de la erosión de la cohesión social, así como una consecuencia. Con el potencial de desestabilizar la confianza en la información y los procesos políticos, se ha convertido en una herramienta prominente para los agentes geopolíticos para propagar creencias extremistas e influir en elecciones a través de cámaras de eco en las redes sociales. Las restricciones regulatorias y los esfuerzos educativos probablemente no logran mantenerse al día, y su impacto se expandirá con el uso más generalizado de tecnologías de automatización y aprendizaje automático, desde bots que imitan textos escritos por humanos hasta deepfakes de políticos.

La manera de combatir las fakes news es presentando la información de manera clara, comprensible y coherente, sin poner en el centro la noticia falsa. Incrementar la fluidez y familiaridad de la información correcta. Desarrollar estrategias educativas que brinden herramientas para evaluar la calidad de la información que se recibe y fomentar el pensamiento crítico.

Se trata de estar atentos para que la verdad no sea ni lo primero ni lo último que se pierda.

Rafael Rubio

CI 1.267.677-8

Referencias

Schwab, G. (2023). Las más bellas leyendas de la antigüedad clásica. Barcelona: RBA Libros y Publicaciones SLU.

Shakespeare, W. (s. f.). Enrique VIII. Losada.

Orwell, G. (2003). Orwell en España. Barcelona: Tusquets Editores.

Borges, J. L. (s. f.). Fragmentos de un evangelio apócrifo.

Manes, F. y Niro, M. (2021). Ser humanos. Grupo Editorial Planeta.