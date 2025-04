Las palmeras y el picudo rojo

La hermosa Montevideo está con grandes carencias que todos conocemos. Sin embargo, ahora se ha agregado otra que no se circunscribe a lo ya ocurrido, sino que tiene que ver con las palmeras que eran una joya de Montevideo y casi no hay barrio de la capital que no sufra de su triste pérdida, ante la pasividad de todos, debido al picudo que habría entrado en Uruguay en el año 2020. ¿Qué se hizo desde entonces mientras esa plaga ha destrozado y sigue destrozando innumerables palmeras? Claro, no tiene rédito para los candidatos a las próximas elecciones departamentales.