    jueves 09 de octubre de 2025

    Las tarjetas de crédito

    Sr. director:

    En la sección Cartas al director de su última edición, la señora Adriana Besso planteó su intención de abrir el debate sobre el tema de las tarjetas de crédito, se explayó a los temas del crédito al consumo e hizo un llamado a quienes somos legisladores a tomar en cuenta determinados aspectos, sobre algunos de los cuales ya hemos intercambiado personalmente.

    Sin querer abundar en un tema tan vasto en estas breves líneas, “recojo el guante”, aprovechando y abonando su intención de abrir ese debate, pero solo para referir a que el proyecto de ley que hemos presentado como bancada del Frente Amplio, además de pretender dotar de nuevas herramientas y mejorar las existentes —muy bien reseñadas por ella respecto de las tasas de intereses, intereses por mora, aspectos vinculados a la educación financiera y una serie de prácticas abusivas que debemos perseguir en el sistema financiero—, incluye un capítulo central, relevante, vinculado a la imprescindible reestructuración de las actuales deudas que mantienen a ese millón de compatriotas en el Clearing de Informes con su acceso al crédito bloqueado.

    Apenas culmine el tratamiento del proyecto de Ley de Presupuesto, seguramente retomaremos el tratamiento del proyecto en la comisión, y todas aquellas personas expertas, organismos públicos y privados, asociaciones de la sociedad civil e instituciones interesadas en una temática tan sensible y acuciante podrán expresar directamente sus opiniones, críticas y sugerencias para enriquecer el proyecto, como es de estilo en nuestro Parlamento nacional. Lo importante, creo, es que el país se encamina a encarar ese debate democrático que, parafraseando al prócer, “no admite la menor demora”.

    Pablo Inthamoussu

    Representante nacional por Montevideo

