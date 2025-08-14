Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.
Sr. director:
Sobre los festejos de los 100 años del Palacio Legislativo, en vez de una fiesta para pocos elegidos, se podría hacer un video de cinco minutos que disfruten todos los uruguayos y todos a los que les interese, hecho con int.art, en el que aparezcan los momentos de su construcción, el arquitecto interviniente y anécdotas del momento, y que se transmita por cadena, me parece más republicano, democrático y uruguayo.
Guillermo Asi Méndez