Los frenteamplistas críticos

Tuve la paciencia de ver y escuchar durante tres horas a los participantes del encuentro de “frenteamplistas retobados” llamado Tenemos que Hablar. Paciencia que no tuvieron la mitad de los asistentes, que se fueron retirando a medida que transcurría la oratoria.

Me interesaba escucharlos porque los que me conocen saben que también fui frenteamplista del 71 y hace décadas que no lo soy.

Los oradores y el público eran en un 99% de más de 60, lo que motivó a una de las disertantes a preguntarse: “¿dónde están los jóvenes?, ¿solo los usamos para pintar y vender chorizos en el comité?”.

Comandando la reunión, gente del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), notorios comunistas y de Caras y Caretas.

PVP es un grupo anarcomarxista, continuador de la castrista Federación Anarquista Uruguaya, con su brazo social, la Resistencia Obrero Estudiantil, y su brazo armado, la Organización Popular Revolucionaria 33, autora del secuestro de Molaguero y el robo de la bandera de los Treinta y Tres, entre otros hechos.

Hubo oradores que pusieron el énfasis en tomar partido por los palestinos contra Israel, o en defender a Maduro, pero la mayoría solo expresaron desencanto con el incumplimiento de las promesas de campaña del gobierno de Orsi.

Se habló de gente desilusionada que se está yendo del Frente Amplio y que este grupo pretende rescatar. Se mencionó a un “excandidato a la presidencia” que habría estado en la vereda con el termo bajo el brazo y que “pasó a saludar”. Supongo que sería Daniel Martínez. El único dirigente presente.

Hubo unos cuantos que aprovecharon para hablar de su tema: la del sindicato de prostitutas habló de feminismo; otra, de los animales; dos del PIT-CNT hablaron contra las AFAP; gente del interior, sobre problemas de sus departamentos, etcétera.

No faltó uno de 85 años que se puso a divagar sobre los judíos en el Antiguo Egipto.

En resumen, un “saludo a la bandera” (pérdida de tiempo) que no va a hacer cambiar a Orsi y su equipo nada de lo que están haciendo, pero que demuestra el desencanto que cunde entre los frenteamplistas de a pie.

Prof. Antonio Romero Piriz