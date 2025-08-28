  • Cotizaciones
    jueves 28 de agosto de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Los pasaportes uruguayos

    Sr. director:

    He seguido con cierto asombro las polémicas desatadas por los cambios en el formato del pasaporte uruguayo y el retropedaleo posterior, luego de que algunos países decidieran no aceptar el nuevo formato para determinados propósitos. La reciente nota en Búsqueda (“Nacionalidad, documentación y requerimientos migratorios”, por Claudia Isabel Rodríguez Sirtori y Alejandro Guidi) tampoco me ayudó a entender las razones por las que se creó todo este lío.

    Leé además

    Manuel Flores Silva

    Los colorados y el 25 de agosto
    Roberto Xavier

    Mentiras históricas

    En particular, una de las cosas que me sorprendió fue esta frase, que cito textualmente: “La reincorporación del campo del lugar de nacimiento en el pasaporte no debiera implicar que las personas ciudadanas legales vuelvan a la situación anterior y que no puedan mostrar su condición de ciudadanos del Uruguay”.

    Tanto mi esposa como yo tenemos pasaportes europeos por nuestros orígenes familiares. También somos ciudadanos naturales de Uruguay y Argentina, respectivamente, por haber nacido en esos países. Nuestros pasaportes incluyen un campo en el que se indica la nacionalidad (italiana o alemana, según corresponda) y otro donde se consigna el lugar de nacimiento (Montevideo – URY o Buenos Aires – ARG, respectivamente). En ningún caso se aclara cómo obtuvimos la nacionalidad europea —si por ascendencia o por naturalización luego de emigrar y cumplir con los requisitos del caso.

    La gran mayoría de los Estados distingue entre ciudadanos legales y naturales, privando a los primeros de ciertos derechos reservados a los segundos (como llegar a la presidencia en los EE.UU.). Pero los países que plasman esa diferencia en sus pasaportes son una rareza, no la regla. Con el lugar de nacimiento pasa lo contrario: aparece en casi todos los pasaportes, aunque en algunos solo se mencione el país y no la ciudad.

    Si Uruguay efectivamente indicaba en sus pasaportes la diferencia entre ciudadanos naturales y legales y eso les traía inconvenientes a los naturalizados, la solución obvia era eliminar ese detalle inútil que casi ningún país exige y dejar el lugar de nacimiento, que sí aparece en la mayoría de los documentos a pesar de no ser obligatoria. Por eso cuesta aceptar la afirmación de que el cambio de práctica administrativa “no fue pensado de la noche a la mañana”. Tal vez se invirtieron meses, pero el resultado no parece haber estado a la altura de la inversión.

    Martín Gargiulo

    Selección semanal
    Conflicto en Medio Oriente

    “Alza” del antisemitismo en Uruguay: organizaciones judías plantean al gobierno la necesidad de estrategias

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Fuerzas Armadas

    El Club Naval citó a una asamblea extraordinaria por disconformidad con el nuevo comandante de la Armada

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Sistema financiero

    El Banco Central propone nuevos requerimientos de capital para bancos y aseguradoras

    Por Redacción Búsqueda
    Justicia

    Imputaron a Penadés por violencia privada por episodio de 2014 en el que le ofreció dinero a cambio de sexo a un policía

    Te Puede Interesar

    Ministro de Economía, Gabriel Oddone.

    Ministro Gabriel Oddone confirma intención de gravar ganancias de capital en el exterior e IVA a compras web

    Por Redacción Búsqueda
    Comienzo de la vacunación contra el coronavirus en Uruguay. Foto: Pablo La Rosa/ adhocFOTOS

    El MSP anunció que las variantes fránkenstein y nimbus del Covid-19 ya están presentes en el país

    Por Redacción Búsqueda
    Diputado colorado Walter Cervini y Edgardo Ortuño, ministro de Ambiente
    Video

    Interpelación se cerró sin respaldo de Diputados a explicaciones del ministro de Ambiente, pero sin su rechazo

    Por  Nicolás Delgado  y Lucía Cuberos
    Sesión extraordinaria para tratar los acontecimientos durante la interpelación al ministro de Ganadería.

    Senadores del Frente Amplio pidieron a la cámara que evalúe sancionar al senador Da Silva por “desorden de conducta”

    Por Victoria Fernández