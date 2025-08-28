  • Cotizaciones
    Modificaciones tributarias

    Sr. director:

    Ante el anuncio del ministro Oddone de las modificaciones tributarias que enviará con la próxima Ley de Presupuesto, les hago llegar mis consideraciones.

    La verdad que es una pena que el ministro Oddone tenga que agachar la cabeza y darles el premio que piden los ultras. Si bien descarta implementar el 1% a la riqueza, porque sabe que es absolutamente inviable, no lo hace con el impuesto único global (15%), siendo este una imposición de la OCDE a la que Uruguay no debería someterse, máxime cuando el propio EE.UU. lo rechazó de plano y no lo aplicará.

    Por último, lo del gravamen del aumento de capital a las inversiones en el exterior, creo que, ademas de generar problemas a los no residentes que vienen al Uruguay, desanimándolos en cuanto a su posible venida para que sean gravados sus patrimonios en el exterior, no corrige ningún problema, sino que lo aumenta, por generar más presión tributaria (a pesar de que su fuerza política se comprometió a no hacerlo), al anular una única vía de atenuación fiscal que aún existía. Esperemos que no prospere ninguna de estas iniciativas en la Ley de Presupuesto.

    Fernando Belhot

