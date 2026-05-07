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La Intendencia de Montevideo está aplicando multas por estacionamiento prohibido y no permite excepciones naturales.

Vivo sobre Av. Italia y tuve que parar menos de un minuto para que descendiera mi señora, que tiene dificultades para caminar y usa bastón; en ese momento pasó un ómnibus y recibí una multa.

¿No tenemos ningún derecho los vivimos sobre la avenida y que pagamos contribución inmobiliaria e impuestos municipales?

¿No hay empatía, compasión, con los adultos mayores que tienen dificultades motrices?

¿Afecta tanto la movilidad para que una detención de menos de unos minutos la entorpezca?

Una cosa es estacionar y dejar el auto, y otra es estacionarse momentáneamente para descenso o ascenso de una persona. En otros puntos de la ciudad hay carteles específicos de “No estacionar”, “No detenerse”; sin embargo, sobre Av. Italia solo hay carteles de “No estacionar” dentro de determinados horarios.

La intendencia se aprovecha de esas situaciones para cobrar multas; cuando fui al Correo a retirar la mía, era impresionante el montón de multas que estaban procesando.

Reitero el titulo: multas injustas.

Ciudadano indignado