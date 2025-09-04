El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

El pasado lunes 1º se cumplieron 11 años del fallecimiento de un extraordinario compatriota, un hombre con un origen muy humilde del que nunca renegó; un verdadero ejemplo de superación personal y singular ejemplo de trabajador.

Muchas virtudes le adornaban, pero destaco entre ellas la solidaridad con todos quienes necesitaban alguna ayuda, un consejo… allí estaba Óscar siempre dispuesto a dar una mano, sin reparar en afinidades políticas o deportivas. Muchas personas han recibido su apoyo, muchas… En todos los ámbitos en que actuó quedaron huellas de su denuedo.

Hincha y dirigente de Nacional como pocos, dejó su marca también en Welcome, con memorables campañas; fue presidente de la Federación de Boxeo, de la antigua Divisional B, vicepresidente de la AUF, y apoyó siempre al deporte.

Fue también presidente, durante años, de la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer, y a nadie escapa la destacada actuación que durante décadas desempeñara en la Asociación Española, de mensajero a gerente general.

Fue diputado por cuatro períodos por el Partido Colorado y candidato a la intendencia en el año 2000, obteniendo una cifra de votos que no fue superada luego por otro candidato colorado.

Señalo someramente algunos hitos de su vida porque entiendo que ejemplos singulares como el de Magurno deben ser recordados. Increíblemente, aún el partido por el que tanto trabajó ni ninguno de los dirigentes a los que ayudó se han preocupado de dejar su nombre en el nomenclátor capitalino. Creo que hay una minuta de aspiración para colocar una placa en los canteros de Bvar. Artigas.

Sin perjuicio de ello, entiendo más propicio que se logre en la Junta Departamental que el tramo de la calle Palmar desde Requena hasta Bvar. Artigas, o hasta Ponce, pase a llamarse Óscar Magurno, por su vinculación a la Española desde la cual tantas ayudas brindó en algo tan importante como la salud.

Tal vez algún edil de otro partido considere esta propuesta. Recuerdo que el entonces presidente Mujica, sin avisar, imprevistamente, concurrió al velatorio de Óscar, con quien no tenía vínculos de amistad y menos políticos. Al agradecer su presencia, dijo que reconocía en Magurno a “un buen hombre”. Justa definición…

Los “particidas del P. Colorado” a los que me referí en carta de 26 de junio, seguramente estén “ocupados” en otros temas: ir al gimnasio, dar conferencias, acomodar familiares y amigos en cargos, etc. Pero esa amnesia que padecen de honrar y reivindicar a grandes colorados la vienen padeciendo también con el presidente Jorge Pacheco Areco (9 de abril de 1920-29 de julio de 1998). Pasaron 27 años y ni un monumento ni una ruta nacional ni una avenida ni calle llevan su nombre… casi tres décadas y algunos no le perdonan aún la adhesión popular que tuvo en las horas mas duras del país y que en muchísimos uruguayos sigue vigente hoy.

El olvido y la desmemoria en política es patrimonio de seres inferiores; la bondad, la solidaridad, el coraje y la integridad en la vida son valores que destacan y perduran. ¡Respeto y gratitud por siempre, Óscar! ¡Admiración y honor por siempre, presidente Pacheco!

Guillermo Facello