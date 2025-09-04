  • Cotizaciones
    jueves 04 de septiembre de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Óscar Magurno

    Sr. director:

    El pasado lunes 1º se cumplieron 11 años del fallecimiento de un extraordinario compatriota, un hombre con un origen muy humilde del que nunca renegó; un verdadero ejemplo de superación personal y singular ejemplo de trabajador.

    Leé además

    Bernardo Loffler

    La situación actual de Peñarol
    Arturo Heber Füllgraff 

    El precio de las multas

    Muchas virtudes le adornaban, pero destaco entre ellas la solidaridad con todos quienes necesitaban alguna ayuda, un consejo… allí estaba Óscar siempre dispuesto a dar una mano, sin reparar en afinidades políticas o deportivas. Muchas personas han recibido su apoyo, muchas… En todos los ámbitos en que actuó quedaron huellas de su denuedo.

    Hincha y dirigente de Nacional como pocos, dejó su marca también en Welcome, con memorables campañas; fue presidente de la Federación de Boxeo, de la antigua Divisional B, vicepresidente de la AUF, y apoyó siempre al deporte.

    Fue también presidente, durante años, de la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer, y a nadie escapa la destacada actuación que durante décadas desempeñara en la Asociación Española, de mensajero a gerente general.

    Fue diputado por cuatro períodos por el Partido Colorado y candidato a la intendencia en el año 2000, obteniendo una cifra de votos que no fue superada luego por otro candidato colorado.

    Señalo someramente algunos hitos de su vida porque entiendo que ejemplos singulares como el de Magurno deben ser recordados. Increíblemente, aún el partido por el que tanto trabajó ni ninguno de los dirigentes a los que ayudó se han preocupado de dejar su nombre en el nomenclátor capitalino. Creo que hay una minuta de aspiración para colocar una placa en los canteros de Bvar. Artigas.

    Sin perjuicio de ello, entiendo más propicio que se logre en la Junta Departamental que el tramo de la calle Palmar desde Requena hasta Bvar. Artigas, o hasta Ponce, pase a llamarse Óscar Magurno, por su vinculación a la Española desde la cual tantas ayudas brindó en algo tan importante como la salud.

    Tal vez algún edil de otro partido considere esta propuesta. Recuerdo que el entonces presidente Mujica, sin avisar, imprevistamente, concurrió al velatorio de Óscar, con quien no tenía vínculos de amistad y menos políticos. Al agradecer su presencia, dijo que reconocía en Magurno a “un buen hombre”. Justa definición…

    Los “particidas del P. Colorado” a los que me referí en carta de 26 de junio, seguramente estén “ocupados” en otros temas: ir al gimnasio, dar conferencias, acomodar familiares y amigos en cargos, etc. Pero esa amnesia que padecen de honrar y reivindicar a grandes colorados la vienen padeciendo también con el presidente Jorge Pacheco Areco (9 de abril de 1920-29 de julio de 1998). Pasaron 27 años y ni un monumento ni una ruta nacional ni una avenida ni calle llevan su nombre… casi tres décadas y algunos no le perdonan aún la adhesión popular que tuvo en las horas mas duras del país y que en muchísimos uruguayos sigue vigente hoy.

    El olvido y la desmemoria en política es patrimonio de seres inferiores; la bondad, la solidaridad, el coraje y la integridad en la vida son valores que destacan y perduran. ¡Respeto y gratitud por siempre, Óscar! ¡Admiración y honor por siempre, presidente Pacheco!

    Guillermo Facello

    Selección semanal
    Cumbre ONU

    Ministerio de Ambiente y Cancillería presentarán proceso de trabajo conjunto hacia la cumbre climática COP30

    Por Lucía Cuberos
    Ley de Presupuesto

    Presupuesto y género: más fondos para combatir la violencia y la trata, nuevas sedes especializadas, canasta menstrual y una dirección de Diversidad en las cárceles

    Por Federica Ham
    Tacuarembó

    Avanza la causa contra el intendente Wilson Ezquerra: se amplió la denuncia y comenzaron las citaciones

    Por Redacción Búsqueda
    Donald Trump

    Política arancelaria de Donald Trump tendrá impactos “moderadamente negativos” para Uruguay, según sondeo

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    Carolina Cosse y Gabriel Oddone antes de la presentación del proyecto de ley del Presupuesto Nacional.

    Parlamento: empieza la discusión del Presupuesto sin rechazos categóricos

    Por Redacción Búsqueda
    Ana Ferraris en su oficina de Junta de Transparencia y Ética Pública en Montevideo.

    El presupuesto asignado a la “junta anticorrupción” no es consistente con el eslogan de “que gobierne la honestidad”, dice su presidenta

    Por Guillermo Draper
    Conrado Ramos. 

    Uruguay seguirá avanzando en reformas de la gestión estatal, pero en “slow motion”, opina Conrado Ramos

    Por Ismael Grau
    Laura Alberti durante una movilización del Sunca.

    Secretaria de finanzas del Partido Comunista toma “licencia” como medida de “precaución” ante investigación de fiscalía

    Por  Santiago Sánchez  y Martín Mocoroa