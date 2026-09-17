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    ¿Para cuándo las OPV?

    Sr. director:

    Las OPV son buques patrulla oceánicos. El acrónimo proviene de su denominación en inglés, Offshore Patrol Vessel. Sirven especialmente para patrullar la costa y la zona económica exclusiva, para así combatir el narcotráfico, controlar la pesca ilegal y realizar acciones de salvataje.

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    Todos los partidos políticos uruguayos coinciden en que la Marina uruguaya las precisa urgentemente. Coincidiendo absolutamente con ello, remití a usted una carta que fue publicada en la edición Nº 2.351 del 30 de octubre de 2025. En ella planteaba al señor presidente Orsi tres cosas: 1) La conveniencia de indagar exhaustivamente eventuales ilícitos en la gestión de compra de patrullas oceánicas y, obviamente, perseguir a quien fuere responsable de irregularidades si estas se cometieron (punto este con el que sigo estando totalmente de acuerdo, si bien creo no hubo dolo, tan siquiera culpa). 2) Evaluar la calidad de los buques en aquel entonces “en construcción” y de ser esta satisfactoria exigir garantías de buen cumplimiento de la pertinente calidad al fabricante, para así contar con las OPV a la más posible brevedad. 3) Y no menor, evitar de esa forma un juicio internacional, costoso en su gestión y, probablemente, muy costoso si se perdiere.

    Menos de un año después de mi nota a Orsi, lamentablemente ya sabemos que juicio sí va a haber y —ojalá me equivoque— va a ser muy costoso para Uruguay. Nos va a salir a los uruguayos muchas “pobrezas infantiles” de 30 millones (aún sin contar el, digamos, “lucro cesante” de un futuro de adultos analfabetos laborales inempleables) o muchos uno por ciento a los más ricos (si se los agarra antes de que se rajen).

    Pero con relación a la segunda cosa entonces planteada al señor presidente en octubre del año pasado, subsiste una inquietud. Obviamente no va a ser el astillero español quien provea a Uruguay de patrullas oceánicas. ¿Entonces quién? ¿Qué se está haciendo para que Uruguay “prontamente” tenga las patrullas que la Marina precisa? ¿Habrá que esperar al próximo gobierno para que esto se empiece a resolver? Por favor, no, señor presidente: gobierne, ejecute, haga, concrete, ¡por favor!

    Nilo Pérez

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