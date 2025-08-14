Ruidos molestos en el Velódromo Municipal de Montevideo

Sr. director:
Desde hace meses, la Intendencia de Montevideo alquila el Velódromo Municipal a empresas que organizan conciertos y otros eventos que se extienden hasta la madrugada y con un volumen de sonido extremadamente alto constatado por la propia intendencia a raíz de múltiples denuncias de vecinos, tanto individuales como colectivas.
Es fundamental respetar el descanso de los residentes, de las personas internadas en numerosos residenciales de adultos mayores y centros de salud cercanos. Las denuncias al 1950 5000 han sido abrumadoras. La propia intendencia ha verificado las infracciones y, según informó, ha aplicado multas. Sin embargo, la reiteración de los hechos sugiere que para las productoras estos montos no son más que un costo asumido dentro de su presupuesto.
Representantes de la intendencia, como el director de la División Asesoría de Desarrollo Municipal y la Defensoría del Vecino, se han comunicado en varias oportunidades para dialogar sobre el problema. Pero no es necesario un largo proceso para entenderlo: basta con leer las denuncias acumuladas durante meses y tener la sensibilidad suficiente para prever lo que estos permisos ocasionan. Lo que se requiere es actuar con decisión, en favor de los vecinos, de las personas mayores y de los contribuyentes en general.
Como sentir barrial, no estamos en contra de los espectáculos musicales. Lo que no aceptamos son aquellos que, por su desmesura, alteran la vida normal de miles de personas.
Sencillamente: prioricen la calidad de vida de los montevideanos.
Alberto Keresztes Kranjec