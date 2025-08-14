  • Cotizaciones
    jueves 14 de agosto de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Ruidos molestos en el Velódromo Municipal de Montevideo

    Sr. director:

    Desde hace meses, la Intendencia de Montevideo alquila el Velódromo Municipal a empresas que organizan conciertos y otros eventos que se extienden hasta la madrugada y con un volumen de sonido extremadamente alto constatado por la propia intendencia a raíz de múltiples denuncias de vecinos, tanto individuales como colectivas.

    Leé además

    Dr. Carlos María Schroeder Gaastelumendi

    El proyecto de ley de eutanasia
    Ing. José Zorrilla

    El proyecto de ley de eutanasia

    Es fundamental respetar el descanso de los residentes, de las personas internadas en numerosos residenciales de adultos mayores y centros de salud cercanos. Las denuncias al 1950 5000 han sido abrumadoras. La propia intendencia ha verificado las infracciones y, según informó, ha aplicado multas. Sin embargo, la reiteración de los hechos sugiere que para las productoras estos montos no son más que un costo asumido dentro de su presupuesto.

    Representantes de la intendencia, como el director de la División Asesoría de Desarrollo Municipal y la Defensoría del Vecino, se han comunicado en varias oportunidades para dialogar sobre el problema. Pero no es necesario un largo proceso para entenderlo: basta con leer las denuncias acumuladas durante meses y tener la sensibilidad suficiente para prever lo que estos permisos ocasionan. Lo que se requiere es actuar con decisión, en favor de los vecinos, de las personas mayores y de los contribuyentes en general.

    Como sentir barrial, no estamos en contra de los espectáculos musicales. Lo que no aceptamos son aquellos que, por su desmesura, alteran la vida normal de miles de personas.

    Sencillamente: prioricen la calidad de vida de los montevideanos.

    Alberto Keresztes Kranjec

    Selección semanal
    Interna blanca

    Aire Fresco, una agrupación nacionalista “en pausa”

    Por Federico Castillo
    Uruguay

    Gravamen a ganancias de dinero en el exterior permite corregir “discriminación” contra el ahorro nacional, dice diputado del MPP

    Por Redacción Búsqueda
    Charles Carrera

    Exsenador Charles Carrera denuncia a fiscal Ferrero por “corrupción” ante la Jutep

    Por Redacción Búsqueda
    Medios públicos

    Secan tomó declaración a periodista desvinculada de programa tras dichos sobre Gaza y analiza si hubo censura

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    El ministro Gabriel Oddone

    Decisiones impositivas y presupuestales que prepara el Poder Ejecutivo provocan expectativas dentro y fuera del oficialismo

    Por Redacción Búsqueda
    Zona rural de la ciudad de Migues en el departamento de Canelones

    A un año de la primera denuncia, las estafas de “fondos ganaderos” exponen las deficiencias para investigar delitos complejos

    Por  Macarena Saavedra  y Guillermo Draper
    La coalición republicana junto a Identidad Soberana anunciaron en conferencia de prensa la convocatoria a una pre investigadora

    Oposición impulsa investigadora por compra de María Dolores tras la primera interpelación al gobierno

    Por  Nicolás Delgado  y Victoria Fernández
    El Cessna A-37 Dragonfly es uno de los aviones que la FAU utiliza para el patrullaje y el control de rutas vinculadas al narcotráfico

    Dos rutas de vuelo y pistas de aterrizaje en todo Uruguay: el informe de la Fuerza Aérea sobre aviones narcos

    Por Juan Francisco Pittaluga