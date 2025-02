Salsipuedes en la tierra purpúrea

Rivera combatió en Las Piedras junto a Artigas, en 1811, y después de una vida de luchas, trabajos y fatigas murió en las cercanías de Melo el 13 de enero de 1854, cuando volvía a Montevideo para integrar, junto a Lavalleja y a Flores, el triunvirato que habría de gobernar el país. Los detractores del caudillo reducen más de 40 años de servicios a la patria al episodio de Salsipuedes y por esa causa dictan sentencia de condena contra el hombre a quien la independencia del Estado Oriental le debe más que a nadie. No tienen razón y hay que decirlo, por respeto a la memoria de Don Frutos y a la de todos aquellos bravos orientales que durante décadas pelearon orgullosamente junto a él, así como en defensa de la conciencia histórica de la nación, que resultaría deformada si se admitiera en silencio la infamia propalada contra uno de sus héroes fundadores.

Los enfrentamientos eran cruentos. En Carpintería (1836), los colorados (derrotados) dejaron 200 cadáveres en el campo de batalla. Tres años después, en Cagancha, el parte de la victoria de Rivera dice que causó a Echagüe 1.000 bajas, entre muertos y heridos. En India Muerta (1845) el ejército de Urquiza dio muerte a unos mil soldados de Rivera (degollaron a los prisioneros).

Por eso un escritor argentino, Guillermo Hudson, escribió una novela ambientada en este lado del río Uruguay y llamó a esta La tierra purpúrea: estaba empapada en sangre.

Quienes se mataron despiadadamente durante casi un siglo formaban parte de la misma sociedad, hablaban el mismo idioma, creían en el mismo Dios, compartían usos y costumbres, muchos habían peleado juntos contra la dominación extranjera y con frecuencia estaban ligados por vínculos de amistad o parentesco. Todos los orientales se reconocían sometidos a la misma Constitución, la de 1830, que aunque era permanentemente ignorada o violada no dejó nunca de ser el símbolo de la vida pacífica y regida por la ley a la que todos decían aspirar.

Pese a la existencia de todos esos vínculos, de ese sustrato común sobre el que se iba construyendo lentamente la nación, los orientales de aquellos “tiempos recios” —tomo un título de Vargas Llosa— no encontraron la manera de dirimir pacíficamente sus disputas; terminaban a tiros y puñaladas por las calles de Montevideo, o —más a menudo— chocando salvajemente a lanza y sable en los campos y cuchillas de la campaña. La sociedad todavía no había aprendido a vivir en paz, y el Estado no tenía cómo imponer esa esquiva paz de modo duradero (y así fue hasta 1904).

Ubíquese en este panorama general el episodio de Salsipuedes y saltará a la vista lo anacrónico e injusto de las recriminaciones a Rivera. Los charrúas y sus tolderías —en las que como es bien sabido se refugiaban malvivientes de toda laya y origen— eran irreductibles a las reglas mínimas de convivencia de la sociedad criolla. Nómades y primitivos, robaban ganado y solían matar a los paisanos que se atrevían a vivir en la soledad de los campos de entonces, incendiando sus ranchos y secuestrando a sus mujeres. No tiene ningún sentido pretender que con relación a quienes actuaban de esa manera, se tuvieran más contemplaciones y miramientos que los que se tenían recíprocamente blancos y colorados.

Desde los tiempos de la Colonia española se sucedían los reclamos de los vecinos a las autoridades para que pusieran coto a los desmanes de esos grupos con los que era imposible convivir. Artigas, como oficial de Blandengues, integró varias misiones encargadas de reprimir a los “infieles”, como se les llamaba. En el Archivo Artigas obran los documentos —partes redactados por el propio Artigas— en los que constan esas actividades y sus resultados. Así por ejemplo: el parte correspondiente a la acción de Guirapuitá (1805) da cuenta de que fueron muertos “20 de aquellos bárbaros”, y capturadas 23 personas entre mujeres y niños.

Que alguien muestre por favor, si es que existe, la escala según la cual 20 indios muertos no empañan la gloria de Artigas, pero 40 indios muertos —cifra pequeña, en comparación con la de las víctimas en las “revoluciones” que enfrentaban a blancos y colorados, según se vio— configuran “genocidio” o “masacre” y justifican la estigmatización de Rivera.

¿Es necesario señalar que en 1831 no había Mides, ni políticas públicas tendientes a rehabilitar a los delincuentes e incluir a los marginales? Para el Estado Oriental y sus escasos pobladores, las tolderías errantes de los charrúas no eran un “problema social” sino una amenaza permanente, un peligro que debía ser encarado y neutralizado por la fuerza pública.

Llegada la hora del enfrentamiento no se podía dar ventajas a los charrúas, que eran guerreros temibles. Los que le reprochan a Rivera haberlos “engañado”, ¿creen acaso que hubiera debido notificarles con anticipación que se proponía atacarlos? Los que le recriminan haber abusado de la superioridad de su fuerza militar, ¿piensan que hubiera debido pactar la igualdad de condiciones en combatientes y armamento, como si se tratara de una competencia deportiva y no de un enfrentamiento bélico? La humanidad de Rivera no estuvo en arriesgar la seguridad de sus propios soldados —lo que habría sido incumplir su deber de jefe militar—, sino en causar un número limitado de bajas y tomar 300 prisioneros.

La única fuente documental de conocimiento de los hechos de Salsipuedes es el parte del propio Rivera, en el que consta el dato de los 40 muertos entre los indios y un muerto —Maximiliano Obes, el hijo del ministro— y 9 heridos en la fuerza pública. Lo demás son inventos, ficciones de un gran novelista —Eduardo Acevedo Díaz— que escribió un cuento —La cueva del tigre— en el que dio rienda suelta a su imaginación para crear personajes, escenas y diálogos.

Ficciones y anacronismos aparte, Salsipuedes es un episodio más de los tantos en los que quedaron de manifiesto las carencias de una sociedad y un Estado que no tenían el equipamiento cultural ni institucional necesario para resolver sus problemas de otra manera que mediante el empleo de la fuerza. Así fue nuestro siglo XIX: violento y sangriento.

En medio del caos, la barbarie y el peligro permanente de esos tiempos tremendos, hombres hubo que dedicaron su vida a hacer patria. Fructuoso Rivera, el caudillo más popular después de Artigas, fue uno de ellos y merece que así se le recuerde.

Ope Pasquet