Ser judío en Uruguay

Sr. director:

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

Soy uruguayo, judío, ingeniero y de Nacional. El orden de estos atributos que me describen no importa realmente. Todos hacen la persona que soy. En este momento, mi hija está de visita en Israel. Mis tíos, primos, primos segundos, excompañeros del liceo y varios amigos viven en Israel. He visitado Israel una vez hace muchos años. A vos que publicás y reenviás notas sobre el conflicto en el Medio Oriente te pregunto: ¿Tenés algún pariente viviendo ahí? ¿Fuiste a Israel alguna vez? ¿Sabés los países con los que limita? ¿Las capitales de estos países?

Hoy estoy viviendo día a día con un nudo en la garganta y seguramente muchos otros de la colectividad judía en Uruguay estén de la misma forma. Un sentimiento de enojo, preocupación y hasta, te diría, de traición por lo que está pasando hoy en nuestro país. A diario vemos noticias en los medios de comunicación totalmente parcializados y con una dialéctica totalmente ofensiva y unilateral con respecto a Israel y, entre líneas, de odio a todo el pueblo judío. Más aún, teniendo claro que esas noticias son copiadas de otros medios internacionales que ni siquiera se toman el tiempo de verificar su veracidad y procedencia: como cuando la BBC o CNN levantan información directamente desde el ministerio de información de Hamás que son inventos, en su mayoría, y que lleva tiempo desmentir. Pero, claro, cuando se desmiente esa noticia días o semanas después, ya no importa, el daño está hecho y la opinión está formada.

A vos, entonces, te pregunto nuevamente: ¿Por qué te interesa lo que pasa en Medio Oriente? ¿Por qué difundís en tus redes diariamente lo que pasa como si fuese la vida de tu familia la que está en juego o como si fuese la opinión sobre el partido de fútbol que tu cuadro acaba de jugar? Algo no me cierra. No existe un paralelismo entre vos y yo. No estás atento a las alertas de los misiles que día a día tiran sobre Israel a ver si tu hija y el resto de tu familia están bien. Cuando vas a tu templo a rezar, seguramente no veas grafitis de odio contra tu pueblo. Cuando tu hijo sale a la calle, no tenés que revisar su ropa por si tiene algún símbolo judío que lo identifique para no llamar la atención y reciba insultos o golpes. No creo que, cuando eras chico, en tu escuela —pública o privada— te gritaran judío de mierda.

Esta fascinación por este conflicto de tu parte no la entiendo. Así como vos tampoco entendés realmente el conflicto. No entiendo qué hace una joven de 20 años un domingo en la feria de Tristán Narvaja repartiendo folletos con las famosas mentiras de los mapas verdes. No entiendo cómo diarios y revistas dedican editoriales y artículos habiendo tantas cosas importantes por las que arreglar, hablar y discutir sobre nuestro país.