Sobre una exposición de arte

Confieso que a partir de algunas fotos que Pablo nos envió en anticipo de la muestra más lo que vi en algunos sitios de internet (https://existenciayarte.blogspot.com/2018/10/arte-otro.html) y en el archivo de Monitor Plástico (https://www.elmonitorplastico.com/programa/06-06-2015-) no estaba para nada entusiasmado con ese “otro arte”. Pero me pareció una actitud prejuiciosa que probablemente resultaba de mi ignorancia artística y me largué a investigar algo sobre el tema.