Tecnología para hacer crecer al Uruguay

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En relación con la nota que nos realizaran en la edición de Búsqueda del 27 de agosto, la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información (CUTI) desea precisar el espíritu con el que impulsa su agenda y agregar algunos aspectos importantes.

El vínculo que hemos sostenido con el Estado, histórica y actualmente, ha sido de colaboración sostenida. Muestra de ello, a comienzos de este año conformamos junto con el gobierno un ámbito de trabajo para analizar la competitividad del sector, del que surgieron líneas concretas sobre las que estamos trabajando. Ese impulso se da de forma permanente, en particular a través de Uruguay Innova y sus agencias, incluido el flamante Instituto Vidart, espacio que servirá a la investigación aplicada en IA en el país.

Valoramos todo esfuerzo por mejorar la competitividad del país. De hecho, entendemos que el proyecto de ley de competitividad y reducción del costo de vida avanza en sentido correcto, simplifica trámites y reduce fricciones, generando un aporte significativo al sector productivo en su conjunto.

Sobre esa base, la industria TI aporta una mirada complementaria. Para competir mejor en el mundo muchas de nuestras empresas deben, por un lado, transformarse de “Venta de Servicios” a “ Empresas de Producto”, generando propiedad intelectual a partir del conocimiento, para lo cual necesitan acceder a financiamiento, pero el sector financiero no comprende nuestro negocio y nuestras empresas no acceden a créditos, a la vez que es esencial abrir nuevos mercados de exportación para esa oferta basada en productos.

Este compromiso implica un desafío a largo plazo y lo asumimos como una agenda compartida entre el sector público y el privado.

El impulso a la industria es continuo. El sector factura US$ 3.681 millones, lo que equivale al 4,5% del PIB y exporta más del 60% de su producción. Nuestra meta al 2030 es llevar esa participación al 10%. Para lograrlo, trabajamos en misiones y espacios de promoción que amplíen la presencia del talento uruguayo en Estados Unidos, Brasil y la Unión Europea, y en generar los diálogos que ese crecimiento requiere.

La industria del conocimiento tiene el potencial para seguir creciendo y estamos convencidos de que podemos impactar en mucho más en el crecimiento de nuestra economía país. Esa convicción ordena nuestro plan estratégico 2025-2030 y cada conversación que mantenemos con las autoridades. Seguiremos aportando, con datos y propuestas, para que los puentes se traduzcan en crecimiento y oportunidades para Uruguay.

Amílcar Perea

Presidente de la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información (CUTI)