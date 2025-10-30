Uruguay y el Mercosur

Sr. director:
En un mundo convulsionado por tensiones geopolíticas, crisis económicas recurrentes y un progresivo debilitamiento del multilateralismo, Uruguay enfrenta el desafío de definir un rumbo estratégico que le permita mantener su estabilidad y potenciar su inserción internacional. Ante un escenario global en transición hacia la multipolaridad —donde nuevas potencias emergen, las alianzas tradicionales se reconfiguran y las reglas del comercio internacional se ven cuestionadas—, el país debe reafirmar su identidad como un actor confiable, democrático y abierto al diálogo, pero también como un Estado capaz de adaptarse a los cambios sin perder soberanía ni autonomía de decisión. En este contexto, el debate sobre el papel de Uruguay dentro del Mercosur y su proyección hacia el mundo adquiere una relevancia central.
Uruguay ha demostrado históricamente una vocación integracionista, siendo miembro fundador del Mercosur y defensor de un sistema internacional basado en reglas. Su compromiso con la cooperación regional y la búsqueda del desarrollo sostenible continúa vigente, pero el bloque enfrenta la necesidad urgente de aggiornarse a los nuevos tiempos. A 34 años de su creación, el Mercosur requiere una modernización profunda que dinamice tanto su agenda interna como su proyección externa. En este sentido, Uruguay debe liderar el impulso hacia un bloque más flexible, eficiente y adaptado a las realidades económicas contemporáneas.
Entre las prioridades estratégicas, se destacan la eliminación de trabas paraarancelarias, la mejora de la operativa fronteriza mediante Áreas de Control Integrado más ágiles y la promoción de una convergencia regulatoria que facilite el comercio intrazona. A la vez, el fortalecimiento del Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur (Focem) resulta esencial para reducir las asimetrías y fomentar un desarrollo equitativo entre los Estados parte. Uruguay, en su papel de mediador y promotor de consensos, debe insistir en que la integración sea sinónimo de cooperación efectiva y no de burocracia inmovilizante.
El país también debe apostar por una revitalización institucional del bloque: reforzar el funcionamiento del Parlamento del Mercosur (Parlasur), impulsar la cooperación educativa y cultural, y promover la libre circulación de personas y títulos académicos. Estas acciones permitirían profundizar una integración de base ciudadana, acorde a los desafíos de la sociedad del conocimiento y la transformación digital, ámbitos en los que Uruguay ya cuenta con un liderazgo consolidado gracias a su gobierno electrónico y sus políticas de innovación tecnológica.
Sin embargo, fortalecer el Mercosur no implica renunciar a la autonomía estratégica. Uruguay necesita continuar promoviendo una flexibilización responsable del bloque que le permita negociar acuerdos bilaterales o plurilaterales con actores extrarregionales, especialmente en Asia-Pacífico, África y Europa. Esta diversificación comercial es clave para sostener el crecimiento nacional, considerando la matriz productiva uruguaya —centrada en materias primas— y la volatilidad política de algunos socios del bloque. En tal sentido, la búsqueda de soluciones jurídicas o políticas que habiliten una flexibilización selectiva resulta un objetivo prioritario.
Asimismo, Uruguay puede y debe consolidarse como un mediador confiable en la región, equilibrando sus relaciones con Brasil y Argentina sin descuidar su proyección hacia el sur global y los Brics. La reciente adhesión de Bolivia al Mercosur, apoyada activamente por Montevideo, amplía las posibilidades de articulación energética, hídrica y logística en la Cuenca del Plata, área estratégica para la seguridad y el desarrollo regional.
En el plano global, Uruguay debe seguir apostando a su reputación internacional como país democrático, pacífico y transparente. Su matriz energética limpia, su estabilidad institucional y su respeto por el derecho internacional y los derechos humanos le confieren una posición de privilegio como socio confiable e interlocutor legítimo en los foros multilaterales. Esta credibilidad puede y debe convertirse en un activo para impulsar una política exterior que combine diplomacia preventiva, defensa del orden jurídico internacional y promoción de acuerdos de comercio sostenible.
En definitiva, el rumbo que debe adoptar Uruguay pasa por combinar integración y apertura: consolidar su papel dentro de un Mercosur modernizado, pero con capacidad de actuar autónomamente en la escena global. Se trata de reafirmar la vocación integradora sin resignar la independencia de acción, proyectando al país como un puente entre regiones, un defensor del derecho internacional y un modelo de gobernanza democrática y desarrollo sostenible.
Prof. Ads. Lic. Alejandro Ferreira