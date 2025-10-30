  • Cotizaciones
    jueves 30 de octubre de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Uruguay y el Mercosur

    Sr. director:

    En un mundo convulsionado por tensiones geopolíticas, crisis económicas recurrentes y un progresivo debilitamiento del multilateralismo, Uruguay enfrenta el desafío de definir un rumbo estratégico que le permita mantener su estabilidad y potenciar su inserción internacional. Ante un escenario global en transición hacia la multipolaridad —donde nuevas potencias emergen, las alianzas tradicionales se reconfiguran y las reglas del comercio internacional se ven cuestionadas—, el país debe reafirmar su identidad como un actor confiable, democrático y abierto al diálogo, pero también como un Estado capaz de adaptarse a los cambios sin perder soberanía ni autonomía de decisión. En este contexto, el debate sobre el papel de Uruguay dentro del Mercosur y su proyección hacia el mundo adquiere una relevancia central.

    Leé además

    Roberto Markarian

    Del exrector de la Universidad de la República Roberto Markarian
    Nilo Pérez

    El caso Cardama

    Uruguay ha demostrado históricamente una vocación integracionista, siendo miembro fundador del Mercosur y defensor de un sistema internacional basado en reglas. Su compromiso con la cooperación regional y la búsqueda del desarrollo sostenible continúa vigente, pero el bloque enfrenta la necesidad urgente de aggiornarse a los nuevos tiempos. A 34 años de su creación, el Mercosur requiere una modernización profunda que dinamice tanto su agenda interna como su proyección externa. En este sentido, Uruguay debe liderar el impulso hacia un bloque más flexible, eficiente y adaptado a las realidades económicas contemporáneas.

    Entre las prioridades estratégicas, se destacan la eliminación de trabas paraarancelarias, la mejora de la operativa fronteriza mediante Áreas de Control Integrado más ágiles y la promoción de una convergencia regulatoria que facilite el comercio intrazona. A la vez, el fortalecimiento del Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur (Focem) resulta esencial para reducir las asimetrías y fomentar un desarrollo equitativo entre los Estados parte. Uruguay, en su papel de mediador y promotor de consensos, debe insistir en que la integración sea sinónimo de cooperación efectiva y no de burocracia inmovilizante.

    El país también debe apostar por una revitalización institucional del bloque: reforzar el funcionamiento del Parlamento del Mercosur (Parlasur), impulsar la cooperación educativa y cultural, y promover la libre circulación de personas y títulos académicos. Estas acciones permitirían profundizar una integración de base ciudadana, acorde a los desafíos de la sociedad del conocimiento y la transformación digital, ámbitos en los que Uruguay ya cuenta con un liderazgo consolidado gracias a su gobierno electrónico y sus políticas de innovación tecnológica.

    Sin embargo, fortalecer el Mercosur no implica renunciar a la autonomía estratégica. Uruguay necesita continuar promoviendo una flexibilización responsable del bloque que le permita negociar acuerdos bilaterales o plurilaterales con actores extrarregionales, especialmente en Asia-Pacífico, África y Europa. Esta diversificación comercial es clave para sostener el crecimiento nacional, considerando la matriz productiva uruguaya —centrada en materias primas— y la volatilidad política de algunos socios del bloque. En tal sentido, la búsqueda de soluciones jurídicas o políticas que habiliten una flexibilización selectiva resulta un objetivo prioritario.

    Asimismo, Uruguay puede y debe consolidarse como un mediador confiable en la región, equilibrando sus relaciones con Brasil y Argentina sin descuidar su proyección hacia el sur global y los Brics. La reciente adhesión de Bolivia al Mercosur, apoyada activamente por Montevideo, amplía las posibilidades de articulación energética, hídrica y logística en la Cuenca del Plata, área estratégica para la seguridad y el desarrollo regional.

    En el plano global, Uruguay debe seguir apostando a su reputación internacional como país democrático, pacífico y transparente. Su matriz energética limpia, su estabilidad institucional y su respeto por el derecho internacional y los derechos humanos le confieren una posición de privilegio como socio confiable e interlocutor legítimo en los foros multilaterales. Esta credibilidad puede y debe convertirse en un activo para impulsar una política exterior que combine diplomacia preventiva, defensa del orden jurídico internacional y promoción de acuerdos de comercio sostenible.

    En definitiva, el rumbo que debe adoptar Uruguay pasa por combinar integración y apertura: consolidar su papel dentro de un Mercosur modernizado, pero con capacidad de actuar autónomamente en la escena global. Se trata de reafirmar la vocación integradora sin resignar la independencia de acción, proyectando al país como un puente entre regiones, un defensor del derecho internacional y un modelo de gobernanza democrática y desarrollo sostenible.

    Prof. Ads. Lic. Alejandro Ferreira

    Selección semanal
    Mónica Ferrero

    Mónica Ferrero sobre el atentado que sufrió: era “un mensaje” para todo el sistema; “si llegan a mí, pueden llegar a cualquiera”

    Por Redacción Búsqueda
    Estafa

    Autoridades advierten sobre broker que opera desde Uruguay sin tener "habilitación alguna"

    Por Guillermo Draper
    Partido Colorado

    Denuncian por acoso laboral a alcalde colorado que ganó las elecciones por sorteo

    Por Leonel García
    Rocha

    Rocha: cruces políticos por una obra de acceso a Punta del Diablo que se deterioró en menos de un año

    Por Lucía Cuberos

    Te Puede Interesar

    Yamandú Orsi y Luis Lacalle Pou.

    El caso Cardama contamina la discusión presupuestal

    Por Redacción Búsqueda
    Torre Ejecutiva, sede de la Presidencia. 

    Cargos de confianza política alcanzaron un máximo en 2024; ganan unos $ 200.000 en promedio

    Por Ismael Grau
    La ministra de Gestión e Innovación en Servicios Públicos de Brasil, Esther Dweck.

    Ministra de Lula reivindica estrategia de desarrollo para el sur; Uruguay puede reducir “tensiones”

    Por Ismael Grau
    Zonamerica presentó sus nuevas medidas de seguridad al Ministerio del Interior.

    Perros adiestrados y 500 cámaras de videovigilancia: Zonamerica refuerza su seguridad contra el narcotráfico

    Por Juan Francisco Pittaluga