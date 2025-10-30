Uruguay y el Mercosur

Sr. director:

En un mundo convulsionado por tensiones geopolíticas, crisis económicas recurrentes y un progresivo debilitamiento del multilateralismo, Uruguay enfrenta el desafío de definir un rumbo estratégico que le permita mantener su estabilidad y potenciar su inserción internacional. Ante un escenario global en transición hacia la multipolaridad —donde nuevas potencias emergen, las alianzas tradicionales se reconfiguran y las reglas del comercio internacional se ven cuestionadas—, el país debe reafirmar su identidad como un actor confiable, democrático y abierto al diálogo, pero también como un Estado capaz de adaptarse a los cambios sin perder soberanía ni autonomía de decisión. En este contexto, el debate sobre el papel de Uruguay dentro del Mercosur y su proyección hacia el mundo adquiere una relevancia central.

Uruguay ha demostrado históricamente una vocación integracionista, siendo miembro fundador del Mercosur y defensor de un sistema internacional basado en reglas. Su compromiso con la cooperación regional y la búsqueda del desarrollo sostenible continúa vigente, pero el bloque enfrenta la necesidad urgente de aggiornarse a los nuevos tiempos. A 34 años de su creación, el Mercosur requiere una modernización profunda que dinamice tanto su agenda interna como su proyección externa. En este sentido, Uruguay debe liderar el impulso hacia un bloque más flexible, eficiente y adaptado a las realidades económicas contemporáneas.

Entre las prioridades estratégicas, se destacan la eliminación de trabas paraarancelarias, la mejora de la operativa fronteriza mediante Áreas de Control Integrado más ágiles y la promoción de una convergencia regulatoria que facilite el comercio intrazona. A la vez, el fortalecimiento del Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur (Focem) resulta esencial para reducir las asimetrías y fomentar un desarrollo equitativo entre los Estados parte. Uruguay, en su papel de mediador y promotor de consensos, debe insistir en que la integración sea sinónimo de cooperación efectiva y no de burocracia inmovilizante.

El país también debe apostar por una revitalización institucional del bloque: reforzar el funcionamiento del Parlamento del Mercosur (Parlasur), impulsar la cooperación educativa y cultural, y promover la libre circulación de personas y títulos académicos. Estas acciones permitirían profundizar una integración de base ciudadana, acorde a los desafíos de la sociedad del conocimiento y la transformación digital, ámbitos en los que Uruguay ya cuenta con un liderazgo consolidado gracias a su gobierno electrónico y sus políticas de innovación tecnológica.