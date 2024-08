Caso Turismo: el fiscal archivó la investigación por presunta estafa vinculada a la contratación de empresa estonia

La decisión del fiscal tomó por sorpresa a los denunciantes, que evaluaban pedir nuevas medidas de prueba después de escuchar las declaraciones de un empresario que fue citado como testigo la semana pasada. Pero Rodríguez no dio tiempo y archivó el caso, explicó uno de los consultados.

Una de las contrataciones que le generó dudas fue la compra directa de servicios de marketing digital a una empresa de Estonia que nunca había trabajado en Uruguay. De hecho, Kirma Services no pudo cobrar los US$ 280.000 del contrato porque el Banco República no hizo la transferencia por las dudas que despertó la cuenta de destino.