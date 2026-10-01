El Ministerio de Economía analiza aplazar imposición con Imesi a los vehículos eléctricos

Históricamente, entre los meses de octubre y diciembre la importación de vehículos cero kilómetros se acelera. Las marcas hacen stock para cumplir con sus metas de facturación anual ante las casas matrices y para responder al aumento natural de la demanda por las promociones de fin de año, cuando muchos hogares refuerzan sus ingresos con partidas de aguinaldo, salarios vacacionales o bonos por desempeño.

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Pero en particular para estos últimos meses del 2026 los operadores proyectan que el incremento de ventas de vehículos nuevos será inusual, en parte, por la llegada de las unidades prevendidas de los dos modelos eléctricos de Tesla, que comenzaron a arribar. A eso se suma el adelantamiento de las decisiones de compra por el cambio impositivo —decretado en julio — que desde enero gravará a los vehículos enchufables (de gama media y alta) con el Impuesto Específico Interno (Imesi) a partir de cierta franja de precios.

De hecho, el Ministerio de Economía (MEF) está considerando la posibilidad de establecer una “ventana muy corta” de tiempo en la que se mantenga en 0% la tasa del Imesi, postergando la aplicación del decreto de julio, dijeron a Búsqueda fuentes oficiales. Al respecto hubo conversaciones informales; el informante aseguró que la cartera no ha recibido un planteo formal desde el sector privado.

“Siempre pasa que, cuando gravan o cambia algo, la gente adelanta su compra”, dijo a Búsqueda el gerente de la Asociación de Comercio Automotor del Uruguay (ACAU), Ignacio Paz, para explicar el incremento de las ventas de eléctricos que se viene registrando este año, en particular en los últimos meses, y que terminará de redondear un año “récord” de venta.

Comentó que desde que se fueron enterando, tanto los consumidores como las firmas, las empresas importadoras fueron adelantando los pedidos de unidades a los proveedores.

Recordó que cuando se estaba discutiendo gravar con el Imesi a los vehículos eléctricos, la ACAU pidió a las autoridades del MEF “un año de tiempo” para adecuar los pedidos gradualmente y el negocio en general. “Nos dieron seis meses, porque nos enteramos con el decreto” del cambio resuelto, sostuvo.

Con la decisión ya anunciada meses atrás, Paz dijo que por el momento ningún socio planteó a la asociación solicitar a las autoridades postergar el inicio de la vigencia del Imesi para los vehículos eléctricos, pero no descartó que, de existir, se considere trasladarlo.

El decreto del Poder Ejecutivo establece que a partir de enero de 2027 los vehículos eléctricos puros cuyo valor de importación no supere los US$ 19.000 mantendrán la exoneración. A partir de ese valor, se establecen dos franjas: los que se ubiquen entre los US$ 19.001 y los US$ 27.000 tributarán 5% del Imesi, y los que superen ese último valor estarán gravados al 9%.

Son unos 10.000 vehículos los que, según estimaciones actualizadas del MEF, quedarían alcanzados por la modificación impositiva. Se estima recaudar US$ 17,3 millones anuales.

Récord y sobrestock de eléctricos

Entre enero y agosto las ventas de vehículos cero kilómetros crecieron 17%, en comparación a igual período del año pasado, de acuerdo con las estadísticas de la ACAU: se comercializaron 48.883 unidades de autos, SUV y utilitarios, contra los 41.853 del 2025.

Solo en agosto, la facturación de los vehículos eléctricos puros representó 51% del total: 3.471 de 6.871 unidades cero kilómetros comercializadas. A su vez, en ese mes, el incremento de los enchufables fue 147% mayor en comparación a un año atrás.

“Es obvio que habrá récord de (venta de) eléctricos este año”, dijo el gerente de la ACAU, pero advirtió que en 2027 el mercado “claramente se va a desacelerar por todas las medidas en contra de la movilidad eléctrica” anunciadas.

Puesto de carga de vehículos eléctricos de UTE en la vía pública.

Y enumeró: “Subió la patente, y anunciaron que va a subir más; subió el valor de la energía para los que recargan en los puestos de acceso público, y anunciaron que va a subir más; recortaron los beneficios previstos en la Ley de Inversiones para los proyectos que incorporen vehículos eléctricos, y ahora los gravan con Imesi”.

El crecimiento de la movilidad eléctrica “sigue estando muy por encima de cualquier pronóstico”, comentó a Búsqueda Claudio D’Agostini, quien recientemente se desvinculó de General Motors, luego de 10 años como gerente general.

D’Agostini evaluó que la “penetración seguirá en alza” en los próximos meses con la llegada de las unidades prevendidas de Tesla, pero también motivadas por la “estacionalidad, que es natural en este período del año”.

El ejecutivo también mencionó el impacto del cambio de tributación anunciado como otro factor que está impulsando, aunque “no tanto”, la comercialización de unidades, ya que afectará “mucho más” en los de mayor valor, que “representan un 25% de las ventas de eléctricos”.

Destacó que Uruguay tiene la participación de eléctricos “más alta de Sudamérica y una de las más altas del mundo”.

Explicó además que los importadores de marcas chinas, por ejemplo, tienen que solicitar al fabricante las unidades en abril para que lleguen en setiembre. Por eso, la mayoría de las unidades de ese origen que llegan en el último trimestre tuvieron sus pedidos antes de julio, el mes en que Tesla anunció sus precios y generó impacto en la demanda de las demás marcas. A juicio de D’Agostini, considerando ese factor, entre octubre y diciembre “habrá un sobrestock de autos eléctricos en Uruguay”.

El exgerente general de General Motors dijo que la incursión de la empresa de Elon Musk “ha cambiado dramáticamente” el escenario en el mercado local. “La llegada de Tesla ya impactó en la industria. Hoy vivimos un fenómeno de mercado donde camionetas intermedias se reposicionaron y hoy son ofrecidas a valores de camionetas chicas”, explicó. Eso, argumentó, también está impulsando el crecimiento del mercado, si bien por otro lado le “cobra un costo al cliente por la depreciación de su usado”.

Perspectivas

En esa línea, D’Agostini analizó que con la llegada de los nuevos modelos de vehículos eléctricos en sus versiones más asequibles, la participación de los enchufables va a acercarse al 60% del total del mercado. “Si sumamos a los híbridos, deberíamos tener una relación 70%-30% entre los electrificados versus los de combustión”, pronosticó.

Para el 2027, consideró que el comercio de vehículos cero kilómetros tendrá una relación de ventas por habitante equivalente a la de Europa, de un auto nuevo comercializado por cada 45 personas. “Esto es increíble, porque seguiremos siendo un mercado latinoamericano, con ingresos per cápita de Sudamérica. En algún momento algo pasará, sea por el lado del consumo o por el lado impositivo”, estimó.

Más a corto plazo, el gerente de la ACAU proyectó para el cierre del 2026 un mercado de 80.000 unidades cero kilómetros en general, y una participación de los vehículos eléctricos cercana al 40% del total. Actualmente, esa relación está en 36,7%.

A pesar de la evolución creciente de la venta de vehículos enchufables que registra Uruguay en los últimos años, Paz dijo que “no hay que perder de vista que hoy solo entre el 2% y el 3% del parque automotor es eléctrico”, por lo que ese mercado “no está maduro, sino en proceso de crecimiento”.