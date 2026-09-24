  • Cotizaciones
    jueves 24 de septiembre de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Delcy Rodríguez promete que “en Venezuela habrá elecciones en igualdad de condiciones para todos”

    La presidenta encargada pronunció un discurso de 18 minutos ante la Asamblea General de la ONU, en el que agradeció al mandatario estadounidense Donald Trump por “su disposición a retomar el camino de las relaciones diplomáticas y de cooperación”, no mencionó a sus antecesores en la llamada Revolución Bolivariana Hugo Chávez y Nicolás Maduro, y prometió elecciones, no sin antes recordar que “la democracia no se mide por la existencia de elecciones”

    La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, habla durante la 81ª Asamblea General de Naciones Unidas el miércoles 23 de setiembre de 2026, en Nueva York.

    La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, habla durante la 81ª Asamblea General de Naciones Unidas el miércoles 23 de setiembre de 2026, en Nueva York.

    FOTO

    EFE/ Ángel Colmenares
    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    Venezuela regresó a la Asamblea General de la Naciones Unidas por primera vez desde 2018, a través de Delcy Rodríguez, la vicepresidenta al momento de la extracción de Nicolás Maduro el 3 de enero y mandataria encargada desde entonces.

    Rodríguez pronunció un discurso de 18 minutos en el que las omisiones pesaron tanto como los temas que sí tocó.

    Comenzó expresando su gratitud hacia el presidente estadounidense Donald Trump “por su disposición a retomar el camino de las relaciones diplomáticas y de cooperación”, defendió la conveniencia del acuerdo petrolero entre Washington y Caracas y prometió un proceso electoral para completar el periodo.

    Leé además

    Delcy Rodríguez y Donald Trump posan para la foto durante su reunión el 22 de setiembre de 2026 en Nueva York.
    ONU

    Trump y Rodríguez hablaron de la reestructuración de la deuda venezolana, declara Rubio
    Delcy Rodríguez posa junto a Donald Trump el martes 22 de setiembre de 2026 en un encuentro que supone un acercamiento inédito entre Washington y Caracas, en Nueva York (Estados Unidos).
    Video
    Financial Times

    Delcy Rodríguez saca provecho de su acuerdo con Donald Trump

    Fue un pronunciamiento dirigido a celebrar la retoma de lazos internacionales y poner de relieve el proceso de reconstrucción que atraviesa su país tras “dos grandes y dolorosas pruebas”.

    La primera de ellas la definió como “el estrangulamiento de su vida política interna y la confrontación agudizada con Estados Unidos”, única referencia, aunque tangencial, a la captura de Maduro el 3 de enero en una operación militar.

    Como la segunda prueba identificó al doble terremoto del 24 de junio, por el cual su país “hoy sabe lo que es levantar a sus hijos de entre los escombros”.

    Rodríguez defendió el acuerdo petrolero alcanzado entre su Gobierno y el de Estados Unidos, al que se refirió como “uno de los más grandes jamás suscritos y que contribuirá al equilibrio energético del hemisferio”. Lo hizo después de criticar que “promover cronogramas de descarbonización forzados es una amenaza directa a la seguridad alimentaria, el empleo, la producción", un alineamiento velado con el discurso de Trump en defensa del uso de energías fósiles.

    Luego, sin embargo, aseguró que su gestión cree “en el respeto a los derechos de la naturaleza como única vía de consagración de la vida humana".

    El camino electoral

    Rodríguez también se refirió a la demanda electoral en la que coincidieron ante la ONU un antiguo aliado de la llamada Revolución Bolivariana, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva, y el conservador presidente de Paraguay Santiago Peña.

    No sugirió un cronograma ni plazos para llegar a la vía electoral, a pesar de que, constitucionalmente, su mandato solo se justificaba hasta julio pasado, pero insistió en que habrá garantías para “todas las fuerzas políticas”.

    De hecho, hizo la salvedad de que “la democracia no se mide por la existencia de elecciones”, para luego aclarar que “se mide por la calidad de la competencia que precede esas elecciones. Una elección debe ser una solución, no un generador de conflictos irreconciliables".

    Los principales partidos de oposición y la figura fundamental de esa oposición, la Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, se encuentran inhabilitados para participar en elecciones, por decisiones del Tribunal Supremo dominado por el oficialismo.

    A pesar de que la Constitución señala que la presidencia interina no puede extenderse más allá de 180 días, Rodríguez precisó que será “el pueblo venezolano con su sabiduría ancestral” el que “determinará el momento correcto, y sus instituciones estarán preparadas para garantizar ese proceso inclusivo y transparente".

    Indirectamente, supeditó el proceso electoral al levantamiento total de las sanciones que aún pesan sobre Venezuela, al afirmar que ese proceso debe darse en "un país que no esté sometido a restricciones económicas de ningún tipo para que se garantice su derecho al desarrollo".

    Guyana sí, Maduro no

    La presidenta encargada hizo un llamado a Guyana a “volver a las negociaciones tal como lo ordena el Acuerdo de Ginebra”, en referencia al diferendo que los dos países mantienen en torno al Esequibo, una rica región que constituye tres cuartas partes del territorio guyanés y que Venezuela reclama como propio.

    Rodríguez mencionó al héroe de la independencia Simón Bolívar para cerrar, pero no nombró ni una sola vez al fallecido presidente Hugo Chávez, ni al sucesor de éste Nicolás Maduro, detenido en Nueva York, a escasos 17 kilómetros de la sede de la ONU.

    Tampoco hizo ni una sola mención a las ideas progresistas que hasta el 3 de enero eran profusamente citadas en los discursos oficiales del gobierno autodenominado socialista del que formó parte.

    Apenas se refirió de forma indirecta a la diáspora de cerca de ocho millones de personas que salieron de Venezuela huyendo de lo que varias agencias de la ONU han descrito como una crisis humanitaria compleja.

    “A los jóvenes, que han crecido viendo un país fracturado y que muchas veces decidieron partir buscando lo que aquí no encontraban: les digo que vale la pena creer de nuevo. Este es el momento de construir el país al que muchos quieran regresar, y no solamente aquel del que muchos quisieron huir”, señaló, al comentar el proceso de transición institucional y reconstrucción que encabeza.

    Con EFE

    FUENTE:FRANCE24

    Selección semanal
    Ahorro

    Gremio bancario propone crear “Plataforma Oficial de Crowdfunding” y “Billetera de Inversión Nacional”

    Por Redacción Búsqueda
    Religión

    La visita de León XIV es una “ola positiva” para Uruguay, donde aún quedan resabios del “antiguo laicismo, medio trasnochado”

    Por  Guillermo Draper  y Juan Francisco Pittaluga
    Capacitación

    Inefop cambia “paradigma” para “ser muy certero” en definir oferta de cursos e impactar en el empleo

    Por Redacción Búsqueda
    Transporte fluvial

    En la puja con Buquebus por ruta Montevideo-Buenos Aires, Colonia Express destaca su peso comercial

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    Fachada de centro del INAU.

    Como el triage de una emergencia, el INAU aplicará un nuevo protocolo para evaluar el riesgo de menores que se van de los centros sin autorización

    Por Leonel García
    Caroline Clark, Sofía Dutra, Viviana Batalla, Lucía Perdomo y Milagros Herrera.

    Una minoría que crece en la Expo Prado: cinco mujeres referentes y sus trayectorias en el agro uruguayo

    Por María Inés Fiordelmondo Blaires
    Billete de dólar.

    El precio del dólar sigue casi plano; un banco prevé una leve suba para el resto del año y 2027

    Por Redacción Búsqueda
    Aprender en el mundo digital: qué muestra PISA 2025

    Aprender en el mundo digital: qué muestra PISA 2025

    Por Ana Balsa