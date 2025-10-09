Abierto de Primavera en el Club de Golf del Uruguay

Se disputó el fin de semana pasado en el Club de Golf el Abierto de Primavera en la modalidad de 18 y 36 hoyos medal play. A continuación, los ganadores de todas las categorías en juego.

Mario Almirón: 76

Andrés Dufort: 77

Categoría principiantes

Agustina Bravo: 52

Pablo Muró: 57

Lousiane Gauthier ganó el premio Charrúa

En la noche del lunes 29 de setiembre, en el Auditorio Nelly Goitiño, el Círculo de Periodistas Deportivos del Uruguay entregó los premios Charrúa. Cada disciplina, como es tradicional, tiene tres nominados y se le adjudica a uno de ellos la distinción; los nominados por el golf fueron en esta oportunidad Lousiane Gauthier, Carolina Mailhos y Pablo Juan Carrere. Finalmente, la distinción recayó en Lousiane Gauthier, quien desarrolló una temporada formidable que la tuvo como ganadora de cuatro torneos de la División I del golf universitario en Estados Unidos, logro nunca alcanzado hasta el momento por una golfista compatriota.

Gauthier, de 22 años, estudia Ingeniería de Sistemas gracias a una beca de golf en la Florida Golf University, en Estados Unidos. “Estoy muy contenta con mi segundo Charrúa, fue una temporada muy exigente, en la que se dieron por suerte los resultados”, dijo Gauthier a Búsqueda durante un contacto telefónico.

En tanto, el mayor galardón, el Charrúa de oro, fue para el basquetbolista Patricio Prieto.