Con la organización de la Federación Sudamericana de Golf, la Federación Colombiana de Golf y el apoyo del R&A, se llevó a cabo en el Ruitoque Golf Country Club de Bucaramanga, Colombia, la 38ª edición del Campeonato Sudamericano Prejuvenil de Golf.
El certamen, para golfistas menores de 15 años, se juega en la modalidad aggregate, tomándose los dos mejores scores diarios de cada equipo.
Los equipos uruguayos no cumplieron una buena actuación: los dos representativos finalizaron en el último lugar, en una nueva muestra del bajo nivel del golf nacional en los eventos internacionales de los últimos tiempos.
Entre las damas, Colombia se quedó con el título con un acumulado de 593 golpes para los 72 hoyos; la colombiana Cristina Álvarez fue la más destacada, con un registro de 296 impactos. Uruguay, con un equipo integrado por Josefina Aguerre, Indira Mesías y Ada Castellano, finalizó en el último lugar con un acumulado de 728 golpes.
En tanto, entre los varones, Chile fue primero con un score de 559 golpes; su integrante Diego Vargas fue el mejor jugador, con un total de 282 para las cuatro vueltas.
Uruguay, representado por Martín Silveira, Nicolás Damiani y Theo Guasoni, terminó en el último lugar con un acumulado de 660 golpes. El delegado de la Asociación Uruguaya de Golf en esta oportunidad fue Diego Martín Pérez.