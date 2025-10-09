  • Cotizaciones
    jueves 09 de octubre de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Campeonato Sudamericano Prejuvenil

    Los equipos uruguayos no cumplieron una buena actuación: los dos representativos finalizaron en el último lugar

    Equipos uruguayos en el Sudamericano Prejuvenil.

    Equipos uruguayos en el Sudamericano Prejuvenil.

    FOTO

    Por Eduardo Payovich

    Con la organización de la Federación Sudamericana de Golf, la Federación Colombiana de Golf y el apoyo del R&A, se llevó a cabo en el Ruitoque Golf Country Club de Bucaramanga, Colombia, la 38ª edición del Campeonato Sudamericano Prejuvenil de Golf.

    Leé además

    El equipo de Europa, ganador de la Ryder Cup.
    Golf

    En una de las mejores ediciones de toda su historia, el equipo europeo volvió a conquistar la Ryder Cup en forma brillante

    Por Eduardo Payovich
    abierto de primavera en el club de golf del uruguay
    Club de Golf del Uruguay

    Abierto de Primavera en el Club de Golf del Uruguay

    Por Redacción Búsqueda

    El certamen, para golfistas menores de 15 años, se juega en la modalidad aggregate, tomándose los dos mejores scores diarios de cada equipo.

    Los equipos uruguayos no cumplieron una buena actuación: los dos representativos finalizaron en el último lugar, en una nueva muestra del bajo nivel del golf nacional en los eventos internacionales de los últimos tiempos.

    Entre las damas, Colombia se quedó con el título con un acumulado de 593 golpes para los 72 hoyos; la colombiana Cristina Álvarez fue la más destacada, con un registro de 296 impactos. Uruguay, con un equipo integrado por Josefina Aguerre, Indira Mesías y Ada Castellano, finalizó en el último lugar con un acumulado de 728 golpes.

    En tanto, entre los varones, Chile fue primero con un score de 559 golpes; su integrante Diego Vargas fue el mejor jugador, con un total de 282 para las cuatro vueltas.

    Uruguay, representado por Martín Silveira, Nicolás Damiani y Theo Guasoni, terminó en el último lugar con un acumulado de 660 golpes. El delegado de la Asociación Uruguaya de Golf en esta oportunidad fue Diego Martín Pérez.

    Selección semanal
    Inteligencia artificial

    La demanda de especialistas en inteligencia artificial se multiplicó por cinco en Uruguay desde 2022

    Por Iara Zinno
    Partido Nacional

    Martín Lema presenta un nuevo sector “para volver a ganar y volver a gobernar”

    Por Federico Castillo
    Partido Nacional

    La gestión en seguridad, la caída de Cabildo Abierto y la variación demográfica entre las causas de la derrota de la coalición, según informe

    Por Federico Castillo
    Tecnología

    Uruguay se mantiene como “pionero” por su índice de madurez en inteligencia artificial

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    Terminal Cuenca del Plata. 

    Preocupación empresarial por conflictividad laboral y el dólar débil

    Por Redacción Búsqueda
    Los abogados de la AUF ya están al tanto del inicio de trámite de la denuncia por parte de la DGI.

    La DGI investiga a la AUF para determinar si cometió una defraudación en torno a su señal de televisión

    Por Redacción Búsqueda
    Un pago mediante tarjeta en un comercio de Montevideo. 

    El Ministerio de Economía evaluará el próximo año si es “factible” implementar el IVA Personalizado

    Por Ismael Grau
    El buque Francisco entrando al Puerto de Montevideo.

    Colonia Express pide operar línea Montevideo-Buenos Aires; Buquebus se queja por deterioro edilicio del puerto

    Por Ana Morales