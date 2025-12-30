  • Cotizaciones
    martes 30 de diciembre de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Cierre de actividad en varios clubes de golf

    La Tahona Golf Club, el Club de Golf del Uruguay y la Asociación Uruguaya de Golf Senior disputaron sus torneos de clausura

    Golf Resultados
    Por Eduardo Payovich

    Con la participación de 300 golfistas, se disputó en el Club de Golf del Uruguay el Torneo Clausura por la Copa Freixenet, certamen que cierra el calendario de competencias de la institución. El campeonato se jugó entre el viernes 12 y el domingo 14 en forma individual y por parejas. A continuación, los resultados de todas las categorías en juego.

    Damas categoría con hándicap: 1) Pilar Lueches, 35 golpes; 2) Gaia Scaniello, 36.

    Leé además

    Premiación del Torneo Clausura del Club de Golf del Uruguay.
    Golf

    Victorias de Josefina Aguerre y Aparicio López en el Torneo Clausura del Club de Golf del Uruguay

    Por Eduardo Payovich
    De Santander Uruguay: director de Finanzas Gonzalo Bava, head de Private Banking Andreina Roux y Gustavo Trelles, country head-CEO.
    B-Content

    Santander inauguró su nuevo Centro Private Banking Golf

    Por Branded Content

    Categoría principiantes: 1) María Albarracín, 54 golpes; 2) Susana Reyno, 62.

    Caballeros 1ª categoría: 1) Marcelo Estapé, 36 golpes; 2) Eduardo Braun, 38.

    2ª categoría: 1) Rafael Comesaña, 38 golpes; 2) Hebert Pastorino, 38.

    3ª categoría: 1) Facundo Tobler, 34 golpes; 2) Felipe Damiani, 37.

    Categoría principiantes: 1) Germán Acuña, 36 golpes; 2) Diego Aguerre, 60.

    Torneo en parejas: 1) Juan Ignacio Silveira-Martín Silveira, 62 golpes; 2) Justino Munyo-Nicolás Damiani, 63.

    Damas scratch: 1) Josefina Aguerre, 147 golpes; 2) Chloé Stevenazzi, 158.

    1ª categoría: 1) Viviana Pesce, 142 golpes; 2) María Noel Coates, 148.

    2ª categoría: 1) Alicia Muñoz, 145 golpes; 2) Laura Vázquez, 154.

    3ª categoría: 1) Cristina Fernández, 135 golpes; 2) Virginia Koncke, 138.

    Categoría senior: 1) Virginia Koncke, 66 golpes; 2) Cristina Fernández, 67.

    Caballeros scratch: 1) Aparicio López, 152 golpes; 2) Tomás Du Pré, 156.

    1ª categoría: 1) Francisco Quijano, 139 golpes; 2) Martín Silveira, 145.

    2ª categoría: 1) Daniel Ankalarian, 145 golpes; 2) Roberto Sisto, 148.

    3ª categoría: 1) José Nino Pesce, 137 golpes; 2) Diego Jaunsolo, 140.

    4ª categoría: 1) Justino Munyo, 140 golpes; 2) Norman Kolbeinskavn, 146.

    5ª categoría: 1) Juan Cruz Iraola, 122 golpes; 2) Danilo Gómez, 137.

    Senior 1ª categoría: 1) Martín Caubarrere, 72 golpes; 2) Daniel Ankalarian, 72.

    2ª categoría: 1) Juan Rodiño, 68 golpes; 2) José Nino Pesce, 68.

    3ª categoría: 1) Danilo Gómez, 67 golpes; 2) Javier López Aguerre, 68.

    La Tahona Golf Club

    En tanto, en La Tahona se disputó el Torneo Clausura con la participación de 200 golfistas. La modalidad de juego fue de 18 hoyos singles medal play. La nota distinta del certamen fueron dos hoyos en uno logrados en la misma jornada: Carolina Vera en el hoyo 8 y Gabriel Ustinelli en el hoyo 16. A continuación, la lista completa de ganadores.

    Caballeros scratch: 1) Franco Panfilo, 71 golpes; 2) Mateo Quiroga, 72.

    1ª categoría: 1) Ricardo Quiroga, 67 golpes; 2) Washington Di Lorenzo, 68.

    2ª categoría: 1) Nicolás Jodal, 68 golpes; 2) Enrique Fynn, 69.

    3ª categoría: 1) José Dartayete, 65 golpes; 2) José Pedro Varela, 66.

    4ª categoría: 1) Fernando Carve, 64 golpes; 2) José Simpson, 64.

    5ª categoría: 1) Jorge Farto, 68 golpes; 2) Dogomar Cancela, 69.

    1ª categoría senior: 1) Federico Armas, 69 golpes; 2) Mauricio Fernández, 69.

    2ª categoría senior: 1) Horacio Rodríguez, 65 golpes; 2) Luis Gayero, 68.

    Damas scratch: 1) Carolina Mailhos, 78 golpes; 2) Nicky Bryans, 88.

    Categoría con hándicap: Cecilia Gómez, 69 golpes; 2) Gabriela Bordaberry, 72.

    Categoría senior: 1) Inés Dartayete, 69 golpes; 2) Carolina Vera, 72.

    Categoría principiantes: 1) Brian Serlin, 55 golpes; 2) Bykadrov Nikita, 57.

    Asociación Uruguaya de Golf Senior

    Con el auspicio de la Asociación Uruguaya de Golf Senior, el miércoles 10 se jugó en el Club de Golf del Uruguay el Torneo Clausura. Participaron del certamen 120 golfistas, que jugaron en la modalidad de 18 hoyos Stableford, y estos fueron los ganadores.

    Categoría 1: 1) José Carlos Souza, 48 puntos; 2) Conrado Larrauri, 41.

    Categoría 2: 1) José Nino Pesce, 44 puntos; 2) Horacio Cash, 42.

    Categoría 3: 1) Álvaro Collazi, 46 puntos; 2) Herman Tertezakian, 44.

    Categoría 4: 1) Eduardo Waschsmuth, 40 puntos; 2) Manuel Barros, 39.

    Categoría 5: 1) Omar Vieytes, 47 puntos; 2) Juan Carlos Suárez, 45.

    Categoría 6: 1) Ney Escandón, 36 puntos; 2) Rafael Secco, 35.

    Selección semanal
    Finanzas públicas

    Calificadora japonesa ve una gestión fiscal “prudente” y ratifica nota a Uruguay

    Por Ismael Grau
    Turismo

    Temporada de verano: supermercados de Punta del Este tienen “sobreprecio” cercano a 5% frente a Montevideo

    Por Redacción Búsqueda
    Inconstitucionalidad

    Caso Andrés Ojeda: informe del Senado concluyó que solo las cámaras pueden definir que pierda su banca

    Por Leonel García
    Enseñanza

    ANEP financia maestría en formación docente en universidad pública argentina y deja de lado a privadas uruguayas

    Por Nicolás Delgado

    Te Puede Interesar

    Vista del Puerto de Montevideo.

    Empresarios expresan moderado optimismo para el 2026 y piden más acción del gobierno

    Por Redacción Búsqueda
    Lucía Topolansky en su chacra de Rincón del Cerro, en Montevideo. 
    Video

    Hay un Uruguay “silencioso” que apoya el estilo de Orsi, y si el gobierno va “lento” es porque “faltó militancia” para tener mayorías

    Por  Victoria Fernández  y Santiago Sánchez
    Del matrimonio igualitario a la eutanasia: 25 leyes que ubicaron a Uruguay en el mapa global

    Del matrimonio igualitario a la eutanasia: 25 leyes que ubicaron a Uruguay en el mapa global

    Por María Inés Fiordelmondo Blaires
    Sebastián da Silva.

    “El nuevo Frente Amplio es una carrera de petisos que ven que moviendo una banderita pueden llegar a ser presidentes”

    Por Federico Castillo