Cierre de actividad en varios clubes de golf

3ª categoría: 1) Facundo Tobler, 34 golpes; 2) Felipe Damiani, 37.
Categoría principiantes: 1) Germán Acuña, 36 golpes; 2) Diego Aguerre, 60.
Torneo en parejas: 1) Juan Ignacio Silveira-Martín Silveira, 62 golpes; 2) Justino Munyo-Nicolás Damiani, 63.
Damas scratch: 1) Josefina Aguerre, 147 golpes; 2) Chloé Stevenazzi, 158.
1ª categoría: 1) Viviana Pesce, 142 golpes; 2) María Noel Coates, 148.
2ª categoría: 1) Alicia Muñoz, 145 golpes; 2) Laura Vázquez, 154.
3ª categoría: 1) Cristina Fernández, 135 golpes; 2) Virginia Koncke, 138.
Categoría senior: 1) Virginia Koncke, 66 golpes; 2) Cristina Fernández, 67.
Caballeros scratch: 1) Aparicio López, 152 golpes; 2) Tomás Du Pré, 156.
1ª categoría: 1) Francisco Quijano, 139 golpes; 2) Martín Silveira, 145.
2ª categoría: 1) Daniel Ankalarian, 145 golpes; 2) Roberto Sisto, 148.
3ª categoría: 1) José Nino Pesce, 137 golpes; 2) Diego Jaunsolo, 140.
4ª categoría: 1) Justino Munyo, 140 golpes; 2) Norman Kolbeinskavn, 146.
5ª categoría: 1) Juan Cruz Iraola, 122 golpes; 2) Danilo Gómez, 137.
Senior 1ª categoría: 1) Martín Caubarrere, 72 golpes; 2) Daniel Ankalarian, 72.
2ª categoría: 1) Juan Rodiño, 68 golpes; 2) José Nino Pesce, 68.
3ª categoría: 1) Danilo Gómez, 67 golpes; 2) Javier López Aguerre, 68.
En tanto, en La Tahona se disputó el Torneo Clausura con la participación de 200 golfistas. La modalidad de juego fue de 18 hoyos singles medal play. La nota distinta del certamen fueron dos hoyos en uno logrados en la misma jornada: Carolina Vera en el hoyo 8 y Gabriel Ustinelli en el hoyo 16. A continuación, la lista completa de ganadores.
Caballeros scratch: 1) Franco Panfilo, 71 golpes; 2) Mateo Quiroga, 72.
1ª categoría: 1) Ricardo Quiroga, 67 golpes; 2) Washington Di Lorenzo, 68.
2ª categoría: 1) Nicolás Jodal, 68 golpes; 2) Enrique Fynn, 69.
3ª categoría: 1) José Dartayete, 65 golpes; 2) José Pedro Varela, 66.
4ª categoría: 1) Fernando Carve, 64 golpes; 2) José Simpson, 64.
5ª categoría: 1) Jorge Farto, 68 golpes; 2) Dogomar Cancela, 69.
1ª categoría senior: 1) Federico Armas, 69 golpes; 2) Mauricio Fernández, 69.
2ª categoría senior: 1) Horacio Rodríguez, 65 golpes; 2) Luis Gayero, 68.
Damas scratch: 1) Carolina Mailhos, 78 golpes; 2) Nicky Bryans, 88.
Categoría con hándicap: Cecilia Gómez, 69 golpes; 2) Gabriela Bordaberry, 72.
Categoría senior: 1) Inés Dartayete, 69 golpes; 2) Carolina Vera, 72.
Categoría principiantes: 1) Brian Serlin, 55 golpes; 2) Bykadrov Nikita, 57.
Con el auspicio de la Asociación Uruguaya de Golf Senior, el miércoles 10 se jugó en el Club de Golf del Uruguay el Torneo Clausura. Participaron del certamen 120 golfistas, que jugaron en la modalidad de 18 hoyos Stableford, y estos fueron los ganadores.
Categoría 1: 1) José Carlos Souza, 48 puntos; 2) Conrado Larrauri, 41.
Categoría 2: 1) José Nino Pesce, 44 puntos; 2) Horacio Cash, 42.
Categoría 3: 1) Álvaro Collazi, 46 puntos; 2) Herman Tertezakian, 44.
Categoría 4: 1) Eduardo Waschsmuth, 40 puntos; 2) Manuel Barros, 39.
Categoría 5: 1) Omar Vieytes, 47 puntos; 2) Juan Carlos Suárez, 45.
Categoría 6: 1) Ney Escandón, 36 puntos; 2) Rafael Secco, 35.