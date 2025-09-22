Dembélé y Bonmatí se coronan en el Balón de Oro 2025

Se cumplió lo que muchos esperaban, aunque pocos se atrevían a dar por seguro: Ousmane Dembélé fue elegido mejor futbolista del año. El atacante del PSG, reconvertido en delantero centro tras la marcha de Kylian Mbappé al Real Madrid, firmó la temporada de su vida: 35 goles y 16 asistencias en 53 partidos.

Su impacto fue decisivo en el histórico triplete del conjunto parisino, que alzó por primera vez la Liga de Campeones tras golear 5-0 al Inter en Múnich. A ello sumó la Ligue 1, la Copa de Francia y la Supercopa, en una campaña que colocó al club francés en lo más alto del continente.

“Es un trofeo individual, pero en realidad lo ganamos todos juntos”, declaró un emocionado Dembélé al recibir el premio. “Trabajé duro para que el equipo levantara la Champions. No tengo palabras”.

El jugador de 28 años sucede al español Rodri, ganador en 2024, y rompe la hegemonía que durante más de una década habían marcado Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

Yamal, la joya del futuro

En la votación, el joven Lamine Yamal se quedó con la segunda plaza. El extremo del Barcelona, de apenas 18 años, firmó 18 goles y 25 asistencias en 55 partidos, además de conquistar Liga y Copa del Rey. Su gran asignatura pendiente fueron los títulos internacionales: semifinalista en Champions y subcampeón de la Nations League con España.

Como premio de consolación, Yamal se llevó por segundo año seguido el Trofeo Kopa al mejor futbolista menor de 21 años. El francés Désiré Doué, también del PSG, fue segundo.

Bonmatí, histórica en el fútbol femenino

La otra gran ovación de la noche fue para Aitana Bonmatí. La jugadora del Barcelona se convirtió en la primera futbolista en ganar tres Balones de Oro consecutivos, superando en la votación a su compatriota Mariona Caldentey y a la inglesa Alessia Russo.

La catalana brilló en una temporada marcada por la superación: se recuperó de una meningitis vírica a tiempo para liderar a España en la Eurocopa, donde cayó en la final contra Inglaterra. Con el Barça ganó Liga y Copa, aunque perdió la final de la Champions frente al Arsenal.

“Estoy muy orgullosa. Este premio es gracias a mis equipos, a mis compañeras y a la gente que me rodea”, dijo Aitana en el escenario, emocionada tras recibir el trofeo de manos de Andrés Iniesta. “Si pudiera, lo compartiría con todas vosotras”.

Bonmatí consolida así el dominio español en el galardón femenino: desde 2021, cinco ediciones seguidas han tenido ganadoras españolas, sumando sus tres títulos a los dos de Alexia Putellas.

PSG, gran triunfador

El club parisino acaparó la gala. Luis Enrique fue elegido mejor entrenador tras convertir al PSG en una máquina imparable, aunque no pudo asistir por disputar esa misma noche Le Classique ante el Marsella. Gianluigi Donnarumma recibió el Trofeo Yashin al mejor arquero, antes de partir al Manchester City.

En la rama femenina, la inglesa Hannah Hampton fue distinguida como mejor portera, y la neerlandesa Sarina Wiegman como mejor entrenadora. La barcelonista Vicky López, de 19 años, fue premiada como mejor jugadora joven.

FUENTE:RFI