  • Cotizaciones
    lunes 22 de septiembre de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Dembélé y Bonmatí se coronan en el Balón de Oro 2025

    El Teatro del Châtelet de París volvió a ser escenario de una de las noches más esperadas del fútbol mundial. Y esta vez los protagonistas fueron Ousmane Dembélé y Aitana Bonmatí. El francés, estrella del Paris Saint-Germain, se llevó el Balón de Oro masculino 2025, mientras que la centrocampista del Barcelona hizo historia al conquistar por tercera vez consecutiva el galardón femenino

    Aitana Bonmatí y Ousmane Dembélé.

    Aitana Bonmatí y Ousmane Dembélé.

    FOTO

    AFP
    Búsqueda | RFI
    Búsqueda | France 24
    Por RFI y France 24

    Se cumplió lo que muchos esperaban, aunque pocos se atrevían a dar por seguro: Ousmane Dembélé fue elegido mejor futbolista del año. El atacante del PSG, reconvertido en delantero centro tras la marcha de Kylian Mbappé al Real Madrid, firmó la temporada de su vida: 35 goles y 16 asistencias en 53 partidos.

    Su impacto fue decisivo en el histórico triplete del conjunto parisino, que alzó por primera vez la Liga de Campeones tras golear 5-0 al Inter en Múnich. A ello sumó la Ligue 1, la Copa de Francia y la Supercopa, en una campaña que colocó al club francés en lo más alto del continente.

    Leé además

    Los corredores del equipo Israel Premier Tech pasan delante de la manifestación propalestina, durante la última etapa de la Vuelta a España.
    Video
    Deportes

    El 'sportwashing' y cómo está reconfigurando el panorama del deporte

    Por France 24
    La Policía y la AUF aumentaron los controles para el ingreso de banderas de gran porte en los estadios.
    Seguridad Pública

    Banderas vetadas en el fútbol uruguayo: la Policía reitera que no entrará a las canchas para retirarlas

    Por Juan Francisco Pittaluga

    “Es un trofeo individual, pero en realidad lo ganamos todos juntos”, declaró un emocionado Dembélé al recibir el premio. “Trabajé duro para que el equipo levantara la Champions. No tengo palabras”.

    El jugador de 28 años sucede al español Rodri, ganador en 2024, y rompe la hegemonía que durante más de una década habían marcado Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

    Embed - OUSMANE DEMBÉLÉ BALLON D'OR 2025

    Yamal, la joya del futuro

    En la votación, el joven Lamine Yamal se quedó con la segunda plaza. El extremo del Barcelona, de apenas 18 años, firmó 18 goles y 25 asistencias en 55 partidos, además de conquistar Liga y Copa del Rey. Su gran asignatura pendiente fueron los títulos internacionales: semifinalista en Champions y subcampeón de la Nations League con España.

    Como premio de consolación, Yamal se llevó por segundo año seguido el Trofeo Kopa al mejor futbolista menor de 21 años. El francés Désiré Doué, también del PSG, fue segundo.

    Embed - Ballon d'Or 2025 : Aitana Bonmatí sacrée pour la troisième fois consécutive

    Bonmatí, histórica en el fútbol femenino

    La otra gran ovación de la noche fue para Aitana Bonmatí. La jugadora del Barcelona se convirtió en la primera futbolista en ganar tres Balones de Oro consecutivos, superando en la votación a su compatriota Mariona Caldentey y a la inglesa Alessia Russo.

    La catalana brilló en una temporada marcada por la superación: se recuperó de una meningitis vírica a tiempo para liderar a España en la Eurocopa, donde cayó en la final contra Inglaterra. Con el Barça ganó Liga y Copa, aunque perdió la final de la Champions frente al Arsenal.

    “Estoy muy orgullosa. Este premio es gracias a mis equipos, a mis compañeras y a la gente que me rodea”, dijo Aitana en el escenario, emocionada tras recibir el trofeo de manos de Andrés Iniesta. “Si pudiera, lo compartiría con todas vosotras”.

    Bonmatí consolida así el dominio español en el galardón femenino: desde 2021, cinco ediciones seguidas han tenido ganadoras españolas, sumando sus tres títulos a los dos de Alexia Putellas.

    PSG, gran triunfador

    El club parisino acaparó la gala. Luis Enrique fue elegido mejor entrenador tras convertir al PSG en una máquina imparable, aunque no pudo asistir por disputar esa misma noche Le Classique ante el Marsella. Gianluigi Donnarumma recibió el Trofeo Yashin al mejor arquero, antes de partir al Manchester City.

    En la rama femenina, la inglesa Hannah Hampton fue distinguida como mejor portera, y la neerlandesa Sarina Wiegman como mejor entrenadora. La barcelonista Vicky López, de 19 años, fue premiada como mejor jugadora joven.

    FUENTE:RFI

    Selección semanal
    Intendencia de Montevideo

    Tensión en la Junta Departamental de Montevideo por déficit de casinos municipales y Kibón

    Por Lucía Cuberos
    Ley de Presupuesto

    Se intensifican los reparos políticos y empresariales a cambios impositivos del Presupuesto

    Por Redacción Búsqueda
    Trabajo

    Extrabajadores de Alorica y Fuecys alertaron en el Parlamento por el impacto de la IA en el empleo

    Por José Frugoni
    Desayunos Búsqueda

    Álvaro Delgado descarta competir en 2029: “Yo ya fui candidato”

    Por Federico Castillo

    Te Puede Interesar

    El presidente Yamandú Orsi en una visita al estand del INIA en la reciente edición de la Expo Prado.

    Presupuesto: el INIA advierte que, con los recursos propuestos, deberá recortar plantilla e investigación

    Por Redacción Búsqueda
    Julio Frade en 2009.
    Video

    El piano y el humor despiden al Maestro Julio Frade

    Por Javier Alfonso
    Mario Bergara, Carolina Cosse y Fernando Pereira, durante el Secretariado del Frente Amplio el 11 de setiembre.

    El Frente Amplio “blinda” a Cosse y busca unificar el relato sobre su gestión pese a las diferencias internas

    Por Santiago Sánchez
    Un trabajador del mercado de frutas y verduras.

    Vidas saladas y el tabú de cuánto ganamos

    Por Ismael Grau