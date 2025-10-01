El calendario del tenis bajo un nuevo escrutinio a medida que aumentan las lesiones y las críticas

Con otra temporada acercándose a su clímax, Alcaraz, seis veces campeona de torneos importantes, y sus compañeras ganadoras de Grand Slam, Iga Swiatek y Coco Gauff, criticaron la cantidad de tenis que juegan.

Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.

Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

El apretado calendario del tenis femenino y masculino ha sido un tema de conversación constante en los últimos años.

Fútbol Uruguayo Apuestas, transferencias y lavado en el fútbol: la ONU advierte sobre “grupos delictivos graves” en Uruguay y la región

Los mejores jugadores, que ganan generosamente, han criticado repetidamente su carga de trabajo y esta semana vieron una serie de partidos terminar prematuramente en el Abierto de China. Solo el lunes, cinco jugadores se retiraron de sus partidos en Pekín por lesiones.

El martes pudimos ver a Daniil Medvedev cojeando por la cancha, apenas capaz de moverse, antes de que el ruso se retirara cuando perdía 0-4 en el set decisivo de su semifinal ante el adolescente estadounidense Learner Tien.

El rival de Tien en cuartos de final, Lorenzo Musetti, también se retiró por lesión.

“Demasiado intenso”

El número uno del mundo, Alcaraz, sufrió una lesión de tobillo en su primer partido del Abierto de Tokio que requirió un vendaje pesado y puso en duda su participación. Se encogió de hombros ante el problema y venció a Taylor Fritz en la final para conseguir su octavo título de una temporada espectacular. Cuando se le preguntó sobre los comentarios de Swiatek y Gauff sobre el apretado calendario, Alcaraz dijo: “El calendario está realmente apretado. Tienen que hacer algo con el calendario”.

Poco después, el español de 22 años se retiró de la prestigiosa cita de Shanghai, que comenzó esta semana, “para descansar y recuperarse”. No dijo cuándo volverá a la acción.

Una de las quejas entre los jugadores de élite ha sido que algunos torneos, como el de Shanghai, se han extendido hasta parecerse más a una quincena de Grand Slam.

Los críticos han replicado que jugadores como Alcaraz han rechazado oportunidades de tomarse un respiro jugando en su lugar lucrativos partidos de exhibición.

En esta última parte de la temporada, cuando el mundo del tenis se dirige a Asia, otros jugadores de alto perfil han tenido problemas con lesiones o se han retirado de los torneos.

La número uno del mundo femenino, Aryna Sabalenka, no jugará en el Abierto de China, citando una “pequeña lesión” sufrida, camino a ganar su cuarto título de Grand Slam en Nueva York el mes pasado.

La polaca Swiatek, máxima favorita en Pekín, advirtió esta semana que podría saltarse torneos obligatorios para proteger su salud. “Hay muchas lesiones”, dijo sobre las retiradas del torneo. “Creo que es porque la temporada es demasiado larga y demasiado intensa”, agregó.

¿La supervivencia del más fuerte?

A partir del año pasado, la Asociación de Tenis Femenino hizo obligatoria la participación de las mejores jugadoras en cada Grand Slam, 10 eventos WTA 1000 (incluido Beijing) y seis torneos de nivel 500.

Existen reglas similares en el tenis masculino.

La estadounidense Gauff, de 21 años, que al igual que Swiatek salió ilesa para avanzar en su defensa del título de Beijing, dijo que era “imposible” jugar más de lo que ya juega. “Me gustaría ver en mi vida en el circuito que se encuentre una solución para acortar la temporada”, añadió el número tres del mundo.

La temporada 2024 de Gauff terminó el 9 de noviembre al ganar las Finales de la WTA en Arabia Saudita. Volvió a la acción nuevamente en la United Cup en Australia a finales de diciembre.

La campeona olímpica individual de 2024 y esperanza local, Zheng Qinwen, fue una de las cinco jugadoras que se retiraron del Abierto de China el lunes, admitiendo después que había regresado demasiado pronto de una cirugía de codo. Pero cuando se le preguntó si había demasiado tenis, dijo: “No creo que para los jugadores profesionales el calendario sea demasiado. Porque los jugadores más fuertes sobreviven, y esas son las reglas en mi cabeza”.

Con AFP

FUENTE:FRANCE24