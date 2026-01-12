  • Cotizaciones
    lunes 12 de enero de 2026

    stopper description + stopper description

    El Real Madrid despide a Xabi Alonso y nombra a Álvaro Arbeloa como nuevo entrenador

    El técnico sale del club menos de 24 horas después de perder la final de la Supercopa contra el Barcelona y siete meses después de ser contratado

    Federico Valverde y Xabi Alonso durante un partido de Real Madrid en el Mundial de Clubes.

    Federico Valverde y Xabi Alonso durante un partido de Real Madrid en el Mundial de Clubes.

    AFP
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    Un día después de que el equipo perdiera la final de la Supercopa de España contra el Barcelona, el club se deshizo del técnico vasco y fichó inmediatamente al ex jugador del Madrid Arbeloa, que entrenaba al filial.

    “El Real Madrid comunica que, de común acuerdo entre el club y Xabi Alonso, se ha decidido poner fin a su mandato como entrenador del primer equipo”, informó el conjunto blanco en un comunicado.

    cabo verde: cronica de un viaje ficticio que empezo en la cancha
    Archipiélago africano

    Cabo Verde: crónica de un viaje ficticio que empezó en la cancha

    Por Santiago Perroni
    La selección argentina celebrando la obtención del último Mundial de Fútbol.
    Argentina

    Argentina también jugará contra Argentina en el próximo Mundial

    Por Andrés Burgo
    En un comunicado separado, el Madrid anunció que Arbeloa ocuparía el lugar de Alonso, sin especificar la duración del contrato del jugador de 42 años.

    “Arbeloa es entrenador del Castilla desde junio de 2025 y ha desarrollado toda su carrera como entrenador en la cantera del Real Madrid desde 2020”, indicó el club blanco.

    Alonso se unió en junio, reemplazando al veterano Carlo Ancelotti, pero el Madrid tuvo problemas para encontrar consistencia con el entrenador vasco y es segundo en La Liga, cuatro puntos detrás del Barça.

    Los Blancos fueron superados en una derrota por 3-2 en Arabia Saudita el domingo por el equipo de Hansi Flick, el último del técnico de 44 años al mando.

    Alonso estuvo cerca del despido a finales de 2025, pero una racha de cinco victorias consecutivas lo mantuvo en su posición, hasta la derrota de la Supercopa.

    Con AFP

    FUENTE:RFI

    Una exhibición de aceite de oliva en una feria de productos nacionales.

    Precios: en un 2025 con inflación “inusual” por lo baja, más de 100 bienes y servicios se abarataron

    Por Redacción Búsqueda
    Laura Canoura cantará el viernes 16 en Pueblo Narakán (Punta del Este).

    De Punta Colorada a José Ignacio, cinco escenarios de Maldonado animan la agenda musical del verano

    Por Javier Alfonso
    Donald Trump en la Sala Este de la Casa Blanca
    Trump mueve fichas en la región: Venezuela, México y una agenda de alta tensión diplomática

    Por  France 24  y Redacción Búsqueda
    Una paca de heno con la inscripción “No al Mercosur” se coloca en un tractor mientras agricultores participan en un bloqueo en la autopista A1 cerca de Fresnes-lès-Montauban, Paso de Calais, el 12 de enero de 2026.
    Acuerdo UE-Mercosur: los agricultores franceses mantienen la presión y atacan los puertos

    Por France 24