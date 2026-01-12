El Real Madrid despide a Xabi Alonso y nombra a Álvaro Arbeloa como nuevo entrenador

Un día después de que el equipo perdiera la final de la Supercopa de España contra el Barcelona, el club se deshizo del técnico vasco y fichó inmediatamente al ex jugador del Madrid Arbeloa, que entrenaba al filial.
El técnico sale del club menos de 24 horas después de perder la final de la Supercopa contra el Barcelona y siete meses después de ser contratado
Un día después de que el equipo perdiera la final de la Supercopa de España contra el Barcelona, el club se deshizo del técnico vasco y fichó inmediatamente al ex jugador del Madrid Arbeloa, que entrenaba al filial.
Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.
El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá
“El Real Madrid comunica que, de común acuerdo entre el club y Xabi Alonso, se ha decidido poner fin a su mandato como entrenador del primer equipo”, informó el conjunto blanco en un comunicado.
En un comunicado separado, el Madrid anunció que Arbeloa ocuparía el lugar de Alonso, sin especificar la duración del contrato del jugador de 42 años.
“Arbeloa es entrenador del Castilla desde junio de 2025 y ha desarrollado toda su carrera como entrenador en la cantera del Real Madrid desde 2020”, indicó el club blanco.
Alonso se unió en junio, reemplazando al veterano Carlo Ancelotti, pero el Madrid tuvo problemas para encontrar consistencia con el entrenador vasco y es segundo en La Liga, cuatro puntos detrás del Barça.
Los Blancos fueron superados en una derrota por 3-2 en Arabia Saudita el domingo por el equipo de Hansi Flick, el último del técnico de 44 años al mando.
Alonso estuvo cerca del despido a finales de 2025, pero una racha de cinco victorias consecutivas lo mantuvo en su posición, hasta la derrota de la Supercopa.
Con AFP
FUENTE:RFI