Eurocopa 2025: madre y jugadora, cada vez más futbolistas se lanzan al fútbol

En la selección nacional, la portera suplente Constance Picaud también disfruta de la presencia de su hija de un año. Su pareja se encuentra en la concentración de la selección francesa cuidando de su hija. Sus compañeras, que no son madres, también disfrutan viéndolas a diario. “Sinceramente, se siente bien verlas correr, gritar, jugar, caerse”, declaró la defensa Melween N'Dongala en rueda de prensa.

La capitana española, Irene Paredes, también tiene la suerte de tener a su hijo en Suiza, quien la acompañó al Mundial de 2023 en Nueva Zelanda y Australia , donde su equipo ganó. Otros países han implementado medidas similares. Dinamarca cubre los gastos del niño y del adulto acompañante. Alemania, ocho veces campeona de Europa en 13 ediciones, también cubre los gastos de hotel, comida y viaje de los niños y su acompañante. En Suecia e Islandia, la ayuda financiera incluye el pago de una niñera.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por FC Barcelona Femeni (@fcbfemeni)

No renuncies a tu sueño

Este año, el equipo “Stelpurnar okkar” vuelve a contar con madres en sus filas, entre ellas la defensa del West Ham, Dagný Brynjarsdóttir. Tras dar a luz a su segundo hijo en febrero de 2024, su lugar en la selección islandesa era incierto. Sin embargo, este año participa en su cuarta Eurocopa. “Cuando me quedé embarazada de él (su primer hijo, Brynjar, nota del editor), no había muchas madres jugando en aquel momento. Sé que en aquel momento muchas dudaban de mí, y creo que demostré fortaleza, demostrando que seguiría siendo esa jugadora, sin renunciar a mi sueño”, confesó el pasado marzo en la página web del club inglés West Ham.

Para ella, el mayor reto como madre es viajar. “Probablemente, sea lo más difícil de gestionar cuando eres madre y jugadora profesional. No paso tanto tiempo con mis hijos como me gustaría”, explicó en la página web de la UEFA. “Es complicado, pero cuando juegas en un gran club, con tanto apoyo, es posible competir a nivel internacional, en grandes torneos, incluso siendo madre”, añadió.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Dagny Brynjarsdottir (@dagnybrynjars)

En la selección sueca, Amanda Ilestedt, jugadora que ha jugado en el PSG y el Bayern de Múnich, también fue madre en agosto de 2024. Cinco meses después, regresó a las canchas con su club, el Arsenal. “Se siente tan bien. Es uno de mis momentos de mayor orgullo: volver después de dar a luz y poder llevar a Mila al campo. Ha sido un sueño para mí desde hace mucho tiempo. Fue realmente especial. Parecía que Mila lo estaba pasando bien; no lloraba”, describió al Telegraph.

La defensa escandinava, que desde entonces ha ganado la Champions League con su equipo, agradeció al Arsenal en redes sociales el apoyo y la orientación que recibió durante su embarazo y posparto. Durante toda la temporada, su hija pudo acompañarla a sus partidos fuera de casa.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Amanda Ilestedt (@amandailestedt)

Nuevos marcos regulatorios

Las cosas han cambiado. Solo el 2% de las jugadoras reportaron haber tenido un hijo en 2017, fecha del último estudio sobre el tema realizado por el sindicato mundial de jugadores (FIFPRO), entre las 3500 jugadoras encuestadas de las grandes ligas. Y solo el 8% de ellas había recibido una prestación por maternidad de su club o federación.

En enero de 2023, la jugadora islandesa Sara Björk Gunnarsdóttir reveló que había sufrido una reducción salarial durante su embarazo mientras jugaba para el Lyon, lo que tampoco facilitó su regreso a la competición. Ganó su demanda contra el club francés ante el Tribunal de Fútbol de la FIFA y recuperó la parte impaga de su salario.

Desde 2021, la FIFA ha implementado un nuevo marco regulatorio con un mínimo de 14 semanas de licencia remunerada, de las cuales al menos ocho deben disfrutarse después del nacimiento del hijo, junto con la obligación de pagar a la jugadora al menos dos tercios de su salario. En mayo de 2024, la FIFA también aprobó medidas más estrictas de protección de la maternidad en el fútbol, instando a los países a facilitar la conciliación de la vida laboral y personal.

Durante un Mundial (o un torneo continental), las jugadoras están separadas de sus familias durante cinco o seis semanas. Esto puede causarles graves daños psicológicos a ellas y a sus hijos. Animar a las asociaciones miembro a que permitan a las madres y a los padres llevar a sus hijos a los campos de entrenamiento es una medida muy importante, declaró a la AFP Sarai Bareman, responsable de fútbol femenino de la FIFA.

Pero aún existen muchos obstáculos. Muchas jugadoras siguen preocupadas por las consecuencias que el embarazo podría tener en sus carreras. Inglaterra, vigente campeona de Europa, no tiene ninguna madre en su plantilla. Al ser preguntadas por la BBC al respecto, dos estrellas de las Lionesses no ocultaron que el tema seguía siendo complejo. “Es una pregunta que hay que considerar. No es tan simple como se cree. ¿Debería tener un hijo y volver? ¿Podré volver? ¿Debería esforzarme por alcanzar el máximo éxito posible, luego dejar el fútbol y formar mi propia familia?”, resumió la centrocampista Ella Toone.

Para su compañera de selección, la delantera Alessia Russo, la pregunta surgirá más adelante: “Creo que con el fútbol y todas las ganas que tenemos de ganar, casi pasa a segundo plano. Pero me emociona saber que tendremos otro capítulo en nuestras vidas después del fútbol”.

Con AFP

FUENTE:FRANCE24