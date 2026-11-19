4.ª categoría: 1) Wendy Miller, 67 golpes; 2) Jane Laporte, 71.
1.ª categoría senior: 1) Lilo Wells, 73 golpes; 2) María Noel Coates, 76.
2.ª categoría senior: 1) Cristina Fernández, 69 golpes; 2) Cristina Paysse, 75.
Categoría principiantes: 1) Marcela Mailhos, 48 golpes; 2) Kailey Smith, 56.
Caballeros scratch: 1) Mateo Quiroga, 216 golpes; 2) Pablo Juan Carrere, 226.
1.ª categoría: 1) Nahuel Rocha, 144 golpes; 2) Gregor Schmid, 149.
2.ª categoría: 1) Germán Campiglia, 145 golpes; 2) Conrado Larrauri, 149.
3.ª categoría: 1) Carlos Crispo, 73 golpes; 2) Daniel Sylburski, 74.
4.ª categoría: 1) Alejandro Varangot, 69 golpes; 2) Alejandro García Austt, 72.
5.ª categoría: 1) Emilio Monroy, 62 golpes; 2) Álvaro Kaminietzky, 70.
1.ª categoría senior: 1) Fernando Etcheverry, 74 golpes; 2) Gregor Schmid, 77.
2.ª categoría senior: 1) Carlos Manini, 71 golpes; 2) Federico Placitelli, 73.
3.ª categoría senior: 1) Fernando Cancela, 74 golpes; 2) Daniel Armand Ugon, 77.
4.ª categoría senior: 1) Emilio Ohno, 71 golpes; 2) Danilo Gómez, 73.
Categoría principiantes: 1) Hernán Laffitte, 49 golpes; 2) Juan Lescarboura, 55.
Copa Duty Free
Una semana después fue el turno de la copa Duty Free a beneficio de la Fundación Cimientos, que reunió a 390 golfistas a lo largo de tres jornadas. La modalidad de juego fue 18 hoyos diarios Stableford y estos fueron los ganadores.
Viernes 13
Damas 1.ª categoría: 1) Cristina Vilaboa, 38 puntos; 2) Carole Couroux, 37.
2.ª categoría: 1) María Noel Domínguez, 41 golpes; 2) Wendy Miller, 34.
Caballeros 1.ª categoría: 1) Diego Santos, 37 puntos; 2) Héctor Sanguinetti, 36.
2.ª categoría: 1) Juan María Denis, 40 puntos; 2) José Pedro Varela, 36.
3.ª categoría: 1) Juan Cruz Iraola, 36 puntos; 2) Danilo Gómez, 35.
Sábado 14
Damas mejor score gross: 1) María Noel Coates, 29 puntos.
1.ª categoría: 1) Ana Inés Carluccio, 43 puntos; Indira Mesías, 39.
2.ª categoría: 1) Josefina Adum, 40 puntos; 2) Agustina Bravo, 38.
Categoría senior: 1) Adriana Fernández, 36 puntos; 2) Claudia Goller, 35.
Caballeros mejor score gross: 1) Pablo Faget, 35 puntos.
1.ª categoría: 1) Juan Martín Gallo, 39 puntos; 2) Patricio Sosa, 38.
2.ª categoría: 1) Rodolfo Schaich, 40 puntos; 2) Marcos Castagnasso, 36.
3.ª categoría: 1) Juan María Denis, 41 puntos; 2) Alejandro Pietrafesa, 37.
4.ª categoría: 1) German Acuña, 41 puntos; 2) Emilio Monroy, 37.
1.ª categoría senior: 1) Francisco Etcheverry, 38 puntos; 2) Fernando Etcheverry, 37.
2.ª categoría senior: 1) Marcelo Estapé, 38 puntos; 2) Carlos Mezzera, 36.
3.ª categoría senior: 1) Enrique Motta, 38 puntos; 2) Eduarfo Klinger, 34.
Domingo 15
Damas: 1) Ada Castellano, 39 puntos; 2) Indira Mesías, 38.
Categoría senior: 1) Ana Castillo, 37 puntos; 2) Ristelia de Armas, 32.
Caballeros 1.ª categoría: 1) Ignacio Villa, 38 puntos; 2) Diego Viñas, 36.
2.ª categoría: 1) Felipe Quinelli, 38 puntos; 2) Marcelo Cellerino, 32.
3.ª categoría: 1) Roberto Icasuriaga, 36 puntos; 2) Emilio Monroy, 35.
Categoría senior: 1) Álvaro Cellerino, 37 puntos; 2) Daniel Mizrachi, 34.