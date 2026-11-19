Luego de 42 torneos oficiales disputados en cinco continentes y 25 países, el domingo 15 finalizó la temporada de la gira europea con el DP World Tour Championship en Dubái. El inglés Tyrrell Hatton fue quien se quedó con la última victoria al lograr un muy buen score de 273 golpes, 15 bajo el par del espectacular campo del Jumeirah Golf Estates de Dubái. Pero sin duda lo más significativo, más allá del triunfo de Hatton, fue la consagración de Rory McIlroy, quien con el segundo puesto en la competencia se aseguró por octava vez en su carrera la Orden de Mérito del circuito europeo e igualó la línea del escocés Colin Monty Montgomerie como el mayor ganador del ranking de puntos de la gira.

Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería.

Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

Desde que la gira europea cierra su actividad oficial en Dubái, el ranking de ganancias pasó a llamarse Race to Dubai. Por su victoria, Hatton recibió un cheque por US$ 5 millones de los US$ 10 millones que repartió el campeonato en premios.

Además de la importante bolsa, el torneo tuvo otro gran incentivo, por el cual varios jugadores estuvieron en contienda hasta el final mismo del certamen: quienes quedan ubicados en los primeros 10 puestos del ranking al final de la temporada europea obtienen en forma directa una invitación para formar parte del PGA Tour en la siguiente temporada. Esta recompensa se puso en práctica en 2023 como reconocimiento al explícito apoyo que el circuito europeo le brindó al estadounidense en la confrontación con la LIV Golf, la gira de fondos saudíes.

Fútbol Uruguayo Deudas millonarias, demandas y embargos: la crisis económica de los clubes de Brasil afecta al fútbol uruguayo

Club de Golf del Uruguay Intensa actividad en el Club de Golf del Uruguay

Desde hace una década, el tour europeo cierra su calendario de torneos en el Jumeirah Golf Estates de Dubái, una cancha espectacular con diseño de Greg Norman. En este certamen participan solo los primeros 50 golfistas del ranking de ganancias. En la edición de este año no hubo entre ellos ningún golfista latinoamericano.

El jueves 12, el jugador de Países Bajos Joost Luiten, con una tarjeta de 67 golpes, cinco bajo el par del campo, quedó en lo más alto de las posiciones. En la segunda jornada apareció en escena quien más tarde se consagraría campeón: con un recorrido de 69 golpes y un acumulado de 139, Hatton quedó como líder de la competencia. En la tercera ronda, una vuelta recorrida en 68 golpes le permitió al líder mantener la punta del certamen con un golpe de ventaja sobre McIlroy a falta de una ronda.

La definición fue espectacular, una de las mejores de los últimos años, con varios jugadores con posibilidades. El español Eugenio López-Chacarra, el mayor ganador de torneos del año con tres conquistas, fue un verdadero protagonista hasta el último hoyo. Finalmente, una tarjeta de 67 golpes le aseguró a McIlroy el segundo puesto de la competencia y la Race to Dubai. En tanto, Hatton, con un gran recorrido de 66 impactos sin cometer errores, se quedó con claridad con el título.

A sus 35 años, Hatton es un golfista que ha logrado victorias en el PGA Tour, en el circuito europeo y en el LIV Golf.

La palabra de Rory McIlroy

Un emocionado McIlroy no pudo contener las lágrimas en la ceremonia de entrega de premios tras recibir el Harry Vardon Trophy como símbolo de victoria en la Race to Dubai.

“Crecí viendo jugar a Monty Montgomerie, una verdadera leyenda del golf europeo, por lo cual igualar su línea me llena de orgullo”, dijo el norirlandés. Reconoció que estaba nervioso durante la competencia porque había muchos jugadores con posibilidades. Por eso mismo, prefirió no estar al tanto de las posiciones.

“Recién en el hoyo 14 vi que Chacarra estaba al frente, pero al hoyo siguiente todo cambió. Hice lo que tenía que hacer, terminar con un buen score y esperar. Por suerte, al final las cosas se dieron para mi lado”, contó el ganador del ranking.

McIlroy se mostró agradecido con el circuito europeo y con su comisionado Guy Kinnings. Opinó que en los últimos años la gira tuvo “un gran desarrollo ayudando en gran forma a los jugadores profesionales”.

El ganador afirmó que “llegar a la Race to Dubai con chances de ganar era una prioridad entre sus objetivos de la temporada”. De hecho, había establecido con su grupo de trabajo la participación en la cantidad de campeonatos que exige el DP World como mínimo.

A los 37 años, con 20 como profesional, McIlroy sigue haciendo historia de la grande en el mundo del golf.