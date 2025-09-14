Julia Paternain hace historia con la primera medalla de Uruguay en un Mundial de atletismo

Nunca antes el pequeño país sudamericano había subido al podio en un Mundial de atletismo. Y lo consiguió en el momento más inesperado, incluso para la propia protagonista.

“Terminé y un oficial me dijo que estaba tercera. No lo podía creer. No tenía idea de que había logrado el bronce al cruzar la meta. Creo que eso me ayudó, porque así me ahorré la presión de pensar que tenía una medalla y podía perderla”, reconoció la atleta, de casi 26 años, en la zona mixta tras la competición.

Ni ella lo podía creer. Así fue la histórica llegada de Julia Paternain, la maratonista uruguaya que le dio al país la primera medalla en la historia de un Mundial de Atletismo. pic.twitter.com/R3rrFpkhSk

Paternain completó los míticos 42,195 kilómetros en 2h27:23. La victoria fue para la keniana Peres Jepchirchir, que se llevó el oro con 2h24:43 tras un emocionante esprint frente a la etíope Tigst Assefa, plata con 2h24:45.

Jepchirchir, de 31 años, volvió a confirmar su idilio con Japón, donde ya había conquistado el oro olímpico en 2021 en la maratón de Sapporo.

Sin embargo, el esperado duelo entre las africanas quedó parcialmente opacado por la hazaña de Paternain, cuyo sorprendente bronce despertó de inmediato el interés de la prensa internacional por conocer los detalles de su singular historia.

Julia-Paternain-Tokio Julia Paternain durante el maratón del Mundial de atletismo de Tokio en el que se colgó el bronce, el 14 de setiembre de 2025. AFP

“No me gusta el mate”

Nacida en Guanajuato (México), hija de padres uruguayos, Julia Paternain se mudó a Reino Unido cuando era apenas una niña y allí creció hasta que decidió instalarse en Estados Unidos para continuar su formación.

“Tengo tres pasaportes y una green card”, bromeaba ante los periodistas, intrigados por su condición de trotamundos.

Pero más allá de su itinerario vital, lo que ella quiso remarcar fue su vínculo con Uruguay, el país de sus padres, Gabriel y Graciela, al que puede representar internacionalmente recién desde principios de este año, tras haber competido por Gran Bretaña.

Embed - Julia Paternain BBC interview after winning bronze at the 2025 World Athletics Championships

“No lo puedo creer, me encanta correr para Uruguay. Es un país chico pero con mucho corazón, es un orgullo y sé que a mis padres les hace muy felices”, confesaba emocionada.

“Mi sangre es uruguaya, aunque mi acento sea un poco raro. Mis padres son de Uruguay, toda mi familia está allí. Yo crecí afuera, pero siempre volví: para las fiestas, al Parque Rodó... No me gusta el mate, creo que es lo único, pero por lo demás soy uruguaya”, añadía con una sonrisa.

El bronce llegó acompañado de un gesto simbólico: Paternain corrió con las uñas pintadas de celeste y, al terminar la carrera, levantó su maillot para mostrar orgullosa a las cámaras la palabra “Uruguay”.

Paternain-Julia Peres Jepchirchir (centro, oro) posa junto a Tigst Assefa (izquierda, plata) y Julia Paternain (derecha, bronce) tras el maratón del Mundial de Tokio, el 14 de setiembre de 2025 AFP

Sin planes

Ya en su debut como representante celeste, en una media maratón en Houston, Julia Paternain rebajó varias marcas nacionales. Y en marzo, en su primer maratón en Valley Cottage (Nueva York), volvió a sorprender: detuvo el crono en 2h27:09 y pulverizó el récord uruguayo, mejorando en 21 minutos la anterior plusmarca de Valeria Silvera (2h48:43).

El segundo maratón, en Tokio, fue el de su consagración definitiva. El bronce obtenido no solo la colocó en el podio, sino que significó la mejor actuación de la historia de Uruguay en un Mundial de atletismo. Hasta ahora, el hito más alto había sido el noveno puesto de Emiliano Lasa en salto largo en 2017.

Sin embargo, Paternain prefiere no dejarse arrastrar por la euforia ni pensar demasiado en el futuro, pese a que los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 ya aparecen en el horizonte.

“No sé qué voy a hacer ahora. Si me hubieran preguntado hace un año si iba a correr un maratón, no lo hubiera sabido. Lo único que sé por ahora es que en estos días me tengo que sacar tres muelas”, dijo entre risas.

