La chilena Agustina Gómez y el argentino Luca Gallingani ganaron el Abierto Ciudad de Montevideo del Club de Golf

Con más de nueve décadas de disputa, tradición que lo convierte en uno de los campeonatos de golf más antiguos del mundo, el Campeonato Abierto Ciudad de Montevideo es uno de esos torneos que todo golfista quiere ganar, por el cual entrena y se concentra. Esa impronta especial que tiene el Abierto se transmite edición a edición desde 1933, cuando se jugó por primera vez en su recinto natural: el Club de Golf del Uruguay .

Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

La cancha del Club de Golf todavía estaba en la etapa final de construcción cuando el certamen tuvo su edición inaugural. En algunas fotos sobrevivientes al paso del tiempo se pueden ver montículos de tierra por el terreno que daban cuenta de los trabajos que todavía se estaban llevando a cabo. Habían pasado tres años ya de la visita del genial diseñador escocés Alister MacKenzie, responsable del proyecto.

La última edición del Abierto finalizó el pasado domingo 7, y la cancha del Club de Golf del Uruguay fue parte fundamental para el desarrollo de la competencia, con validez para el ranking mundial de aficionados. Ante la gran cantidad de participantes (más de 300 golfistas) la capitanía decidió que, al igual que en las últimas ediciones, el campeonato se llevara a cabo en dos semanas para que todos pudieran participar.

Las figuras más sobresalientes de la 92ª edición del Abierto Ciudad de Montevideo fueron la chilena Agustina Gómez, ganadora en la principal rama femenina, y el argentino Luca Gallingani, campeón en la scratch masculina.

A sus 24 años y con una gran carrera como aficionada, la chilena Gómez se quedó con la principal categoría femenina al finalizar con un acumulado de 227 golpes para los 54 hoyos que aventajó por dos impactos a su escolta, la uruguaya Jimena Marqués .

La definición del torneo se convirtió en un match entre estas dos golfistas. Marqués llegó con un golpe de ventaja a la ronda final. Tras los primeros nueve hoyos de la vuelta final, no se dieron grandes diferencias. Marqués mantenía hasta ese momento la punta del torneo. En la vuelta, la tónica se mantuvo hasta que llegaron algunos errores puntuales de Marqués en los hoyos finales que le permitieron a Gómez quedarse con el título.

El desempeño de Gómez fue fundamental, junto con el de su compañera Montserrat Figueroa, para que Chile resultara ganador de la Copa Fay Cocker.

Gómez empezó a jugar al golf a los cinco años, a instancias de su padre, quien fue su mentor hasta que falleció tres años atrás. “Esta victoria es para él. Jugar al golf me hace mucho bien, siento una gran conexión con él“, dijo emocionada la jugadora a Búsqueda luego de entregar su tarjeta de juego.

Gómez, que estudia comunicación en la universidad de Kentucky (Estados Unidos) gracias a una beca de golf, ya representó a su país en sudamericanos prejuveniles y juveniles, así como en la Copa Los Andes. La campeona destacó los puntos que esta victoria le otorgarán en el ranking mundial para estar lo más alto posible y clasificar al Augusta Wome’s Amateur y al Women’s Amateur Latin America, donde finalizó en el 13er puesto en la última edición.

La jugadora chilena, sin embargo, no piensa en un eventual pasaje al golf profesional. Según contó, lo intentó dos años atrás y asumió que no estaba “preparada para dar ese paso”.

Una definición apasionante

En la rama masculina se dio una apretada definición con varios jugadores que llegaron separados por pocos golpes a la ronda final, disputada en la tarde del domingo 7.

Finalmente, el argentino Luca Gallingani fue el ganador con un birdie espectacular en el par tres del hoyo 17 que le dio por primera vez la punta del torneo, lugar que ya no abandonó. Con dos golpes más terminó en el segundo lugar el chileno Clemente Silva. “Sinceramente, no sabía cómo venía, no soy de mirar los tableros. No sé si está bien o mal, pero juego de esa manera”, dijo Gallingani a Búsqueda tras la ceremonia de entrega de premios.

En la ronda inicial, disputada el jueves 4, el argentino Nicanor Raminger había quedado en lo más alto de las posiciones con un recorrido de 71 golpes. En la segunda ronda otro argentino, Segundo Oliva Pinto, el ganador del año pasado, saltó a la punta con un acumulado de 143 golpes. El uruguayo Pablo Juan Carrere se consolidó en la vanguardia del certamen tras los 54 hoyos y llegó a la instancia final con una ventaja de tres golpes sobre sus seguidores.

La ronda final estuvo cargada de tensión y nerviosismo. Un mal comienzo de Carrere con dos bogeys en los dos primeros hoyos aumentó la incertidumbre, mientras un fuerte viento complicaba el accionar de los golfistas. Tras los primeros nueve hoyos el chileno Silva pasó a comandar las acciones con un recorrido de 35 golpes, dos bajo el par del campo. Con un retorno de 33 golpes para los segundos nueve hoyos, Gallingani se consolidó en la punta del certamen para quedarse con el título.

“El viento estaba muy bravo, especialmente en los hoyos que dan al río. Por suerte pude hacer unos birdies que me dieron tranquilidad”, dijo el campeón. Gallingani tuvo palabras elogiosas para la cancha de Punta Carretas. “Es un trazado típico de MacKenzie, donde hay que ser muy cuidadoso en la salida y analizar muy bien la caída de los greens”, destacó.

El ganador, de 20 años, estudia economía en la universidad de Kennesaw, Estados Unidos, gracias a una beca de golf. Aspira a finalizar su carrera en dos años para luego intentar ingresar al golf profesional.

Despedida de Gabriel Cano

Una vez culminada la ceremonia de entrega de premios, se supo que el gerente de golf de la institución de Punta Carretas, Gabriel Cano, dejará su cargo al finalizar la temporada. “Lo primero es un gran agradecimiento al Club de Golf del Uruguay, donde ingresé en la Secretaría Deportiva con 24 años y llegué a ocupar la gerencia de golf en los últimos cuatro”, dijo Cano a Búsqueda. Hizo un balance “por demás positivo” de los nueve años que pasó en el club, del cual destacó “una fuerte cultura de golf” y “una intensa actividad a lo largo de todo el año”.

“El Abierto lleva por su jerarquía e importancia muchos meses de trabajo previo, hay que estar en todos los detalles para que los socios y los visitantes disfruten al máximo la semana del campeonato más importante del club”, afirmó.

Cano finalizó recientemente sus estudios en Administración de Empresas. Dijo que espera mantenerse vinculado al mundo del golf de alguna manera en futuro.