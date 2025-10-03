  • Cotizaciones
    viernes 03 de octubre de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    La FIFA “no puede resolver problemas geopolíticos” como el de Gaza, afirma Infantino

    El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, afirmó este jueves que el fútbol “no puede resolver los problemas geopolíticos”, mientras se encuentra bajo presión para suspender a Israel por el conflicto palestino

    Gianni Infantino.

    Gianni Infantino.

    FOTO

    FIFA
    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    El organismo rector mundial del deporte dijo en un comunicado que en una reunión del Consejo de la FIFA, Infantino “subrayó la importancia de promover la paz y la unidad, particularmente en el contexto de la situación actual en Gaza”.

    “En la FIFA, estamos comprometidos a utilizar el poder del fútbol para unir a la gente en un mundo dividido”, afirmó Infantino.

    Leé además

    ¿vale la pena?
    Opinión y Análisis

    ¿Vale la pena?

    Por Andrés Danza
    Yamandú Orsi y Gianni Infantino el 23 de septiembre, durante el encuentro de FIFA con parte de los organizadores del Mundial 2030. 
    Mundial 2030

    Mundial 2030: encerrado en un “brete”, el gobierno negocia con la FIFA más recursos y apunta a privados

    Por  Juan Francisco Pittaluga  y Santiago Sánchez

    “Nuestros pensamientos están con aquellos que sufren en los numerosos conflictos que existen hoy en día en todo el mundo, y el mensaje más importante que el fútbol puede transmitir en este momento es el de paz y unidad”. Añadió: “La FIFA no puede resolver los problemas geopolíticos, pero puede y debe promover el fútbol en todo el mundo aprovechando sus valores unificadores, educativos, culturales y humanitarios”.

    Más tarde, Infantino se reunió con el jefe de la Asociación Palestina de Fútbol (PFA), Jibril Rajoub, en la sede de la FIFA en Zúrich.

    El miércoles, Rajoub también se reunió con la presidenta del Comité Olímpico Internacional, Kirsty Coventry, en Lausana. “Felicito al presidente Rajoub y a la PFA por su resiliencia en este momento”, publicó Infantino en Instagram.

    El comunicado de la FIFA y la publicación de Infantino en las redes sociales no mencionaron a Israel ni a su federación de fútbol, a pesar de los crecientes llamados a excluir al equipo de las competiciones internacionales en medio de la campaña de clasificación para la Copa del Mundo de 2026.

    Embed - Pedro Sánchez critica presencia de Israel en el deporte internacional

    La FIFA prohibió a Rusia en 2022, poco después de que las fuerzas rusas invadieran Ucrania, a pesar de que Rusia había sido sede de la final de la Copa del Mundo cuatro años antes.

    La jefa de la Federación Noruega de Fútbol, Lise Klaveness, pidió la semana pasada que se prohibiera a Israel. “Personalmente, creo que si Rusia está fuera, Israel también debería estarlo. Esa es mi opinión personal”, dijo.

    Noruega jugará contra Israel en un partido clasificatorio para el Mundial de 2026 en Oslo el 11 de octubre.

    Israel actualmente ocupa el tercer lugar en su grupo con nueve puntos, al igual que Italia, que ocupa el segundo lugar, mientras que Noruega ocupa el primer lugar con 15 puntos.

    Con AFP

    FUENTE:FRANCE24

    Selección semanal
    Estrenos

    Un magistral pandemonio: así es ‘Una batalla tras otra’, la imperdible nueva película con Leonardo DiCaprio

    Por Pablo Staricco
    Seguridad

    Sistema político unifica discurso frente al atentado a Mónica Ferrero, aunque oposición pide más acción

    Por Redacción Búsqueda
    Sistema financiero

    Por su rol “social”, el BROU mantiene todas las sucursales; “una gran cantidad” son deficitarias

    Por Ismael Grau
    Fiscalía

    Pedro Bordaberry propuso volver “al viejo Código del Proceso Penal” para dar más garantías

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    Captura de pantalla de una transmisión en vivo del 1 de octubre, mientras la flotilla Global Sumud intentaba romper el bloqueo israelí a la Franja de Gaza.

    Cancillería “sigue de cerca” situación de la flotilla que intentaba llegar a la Franja de Gaza

    Por Redacción Búsqueda
    Un hogar pobre de Montevideo.

    El 17,7% de las personas era pobre en el primer semestre, según medición por ingreso

    Por Redacción Búsqueda
    .

    Del café como excusa al café como protagonista: un libro repasa la tradición cafetera de Montevideo

    Por Clementina Delacroix Cardeza
    Ejecutivos de NGE y Saceem, reunidos hoy en el Maison de I´Amérique Latine de París.

    Grupo francés NGE confirma la compra de la constructora uruguaya Saceem; pretende crecer en la región

    Por Redacción Búsqueda