La FIFA “no puede resolver problemas geopolíticos” como el de Gaza, afirma Infantino

El organismo rector mundial del deporte dijo en un comunicado que en una reunión del Consejo de la FIFA , Infantino “subrayó la importancia de promover la paz y la unidad, particularmente en el contexto de la situación actual en Gaza” .

Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería.

Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.

Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

“En la FIFA, estamos comprometidos a utilizar el poder del fútbol para unir a la gente en un mundo dividido”, afirmó Infantino.

Mundial 2030 Mundial 2030: encerrado en un “brete”, el gobierno negocia con la FIFA más recursos y apunta a privados

“Nuestros pensamientos están con aquellos que sufren en los numerosos conflictos que existen hoy en día en todo el mundo, y el mensaje más importante que el fútbol puede transmitir en este momento es el de paz y unidad”. Añadió: “La FIFA no puede resolver los problemas geopolíticos, pero puede y debe promover el fútbol en todo el mundo aprovechando sus valores unificadores, educativos, culturales y humanitarios”.

Más tarde, Infantino se reunió con el jefe de la Asociación Palestina de Fútbol (PFA), Jibril Rajoub, en la sede de la FIFA en Zúrich.

El miércoles, Rajoub también se reunió con la presidenta del Comité Olímpico Internacional, Kirsty Coventry, en Lausana. “Felicito al presidente Rajoub y a la PFA por su resiliencia en este momento”, publicó Infantino en Instagram.

El comunicado de la FIFA y la publicación de Infantino en las redes sociales no mencionaron a Israel ni a su federación de fútbol, a pesar de los crecientes llamados a excluir al equipo de las competiciones internacionales en medio de la campaña de clasificación para la Copa del Mundo de 2026.

Embed - Pedro Sánchez critica presencia de Israel en el deporte internacional

La FIFA prohibió a Rusia en 2022, poco después de que las fuerzas rusas invadieran Ucrania, a pesar de que Rusia había sido sede de la final de la Copa del Mundo cuatro años antes.

La jefa de la Federación Noruega de Fútbol, Lise Klaveness, pidió la semana pasada que se prohibiera a Israel. “Personalmente, creo que si Rusia está fuera, Israel también debería estarlo. Esa es mi opinión personal”, dijo.

Noruega jugará contra Israel en un partido clasificatorio para el Mundial de 2026 en Oslo el 11 de octubre.

Israel actualmente ocupa el tercer lugar en su grupo con nueve puntos, al igual que Italia, que ocupa el segundo lugar, mientras que Noruega ocupa el primer lugar con 15 puntos.

Con AFP

FUENTE:FRANCE24