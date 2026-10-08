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    Los equipos uruguayos finalizaron últimos en el Sudamericano Prejuvenil de golf

    Es necesario “un trabajo programado y consistente para lograr mejorar los resultados”, dijo el gerente de la Asociación Uruguaya de Golf, Gabriel Cano

    Equipos de Chile y Argentina fueron campeones del Sudamericano Prejuvenil.

    Equipos de Chile y Argentina fueron campeones del Sudamericano Prejuvenil.

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    Federación Sudamericana de Golf
    Por Eduardo Payovich

    Desde hace unos años, el golf uruguayo de alto rendimiento atraviesa una profunda crisis. Una nueva desazón se dio en el último Campeonato Sudamericano Prejuvenil para golfistas menores de 15 años, disputado 15 días atrás, donde Uruguay finalizó en la última posición tanto en damas como en caballeros.

    El certamen, con el auspicio de la Federación Sudamericana de Golf, se llevó a cabo en la cancha de El Terrón Golf Club, Córdoba, Argentina. La modalidad de juego fue de 72 hoyos aggregate, tomándose los dos mejores scores diarios de equipos integrados por tres golfistas.

    En damas, Uruguay estuvo representado por Josefina Aguerre, Indira Mesías y Gaia Scanniello, que registraron un acumulado de 689 golpes para las cuatro rondas. Argentina resultó la vencedora con un score total de 567. A nivel individual, la argentina Martina Oubel fue la más destacada.

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    Entre los varones, el equipo de la Asociación Uruguaya de Golf estuvo integrado por Felipe Damiani, Ignacio López y Santiago Guasoni, quien por un tema de salud no pudo formar parte de la competencia. Los uruguayos finalizaron con un total de 661 impactos, mientras que el campeón fue Chile con un score de 589 golpes. El chileno Samuel Trucco fue el mejor a nivel individual.

    Álvaro Canessa fue el coach del equipo uruguayo, mientras que el gerente de la Asociación Uruguaya, Gabriel Cano, asistió al evento como árbitro de la Federación Sudamericana.

    En conversación con Búsqueda, Cano resaltó la muy buena organización del campeonato a cargo de la Asociación Argentina de Golf. Asimismo, destacó las condiciones de la cancha, “con un trazado moderno y desafiante, y greens con grandes movimientos”.

    En cuanto al nivel de juego del certamen, el árbitro se centró en el buen trabajo que están llevando a cabo varias asociaciones en materia de golf juvenil. En contraste, sobre la actualidad del golf de alta competencia de nuestro país, fue categórico al afirmar que es necesario “un trabajo programado y consistente para lograr mejorar los resultados”.

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