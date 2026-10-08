Los equipos uruguayos finalizaron últimos en el Sudamericano Prejuvenil de golf

Es necesario “un trabajo programado y consistente para lograr mejorar los resultados”, dijo el gerente de la Asociación Uruguaya de Golf, Gabriel Cano

Desde hace unos años, el golf uruguayo de alto rendimiento atraviesa una profunda crisis. Una nueva desazón se dio en el último Campeonato Sudamericano Prejuvenil para golfistas menores de 15 años, disputado 15 días atrás, donde Uruguay finalizó en la última posición tanto en damas como en caballeros.

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El certamen, con el auspicio de la Federación Sudamericana de Golf, se llevó a cabo en la cancha de El Terrón Golf Club, Córdoba, Argentina. La modalidad de juego fue de 72 hoyos aggregate, tomándose los dos mejores scores diarios de equipos integrados por tres golfistas.

En damas, Uruguay estuvo representado por Josefina Aguerre, Indira Mesías y Gaia Scanniello, que registraron un acumulado de 689 golpes para las cuatro rondas. Argentina resultó la vencedora con un score total de 567. A nivel individual, la argentina Martina Oubel fue la más destacada.

Entre los varones, el equipo de la Asociación Uruguaya de Golf estuvo integrado por Felipe Damiani, Ignacio López y Santiago Guasoni, quien por un tema de salud no pudo formar parte de la competencia. Los uruguayos finalizaron con un total de 661 impactos, mientras que el campeón fue Chile con un score de 589 golpes. El chileno Samuel Trucco fue el mejor a nivel individual.

Álvaro Canessa fue el coach del equipo uruguayo, mientras que el gerente de la Asociación Uruguaya, Gabriel Cano, asistió al evento como árbitro de la Federación Sudamericana.