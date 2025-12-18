  • Cotizaciones
    jueves 18 de diciembre de 2025

    Resultados en todas las categorías del Abierto Ciudad de Montevideo

    Participaron 180 golfistas en la Copa Francisco Etcheverry Vidal; mientras que en forma simultánea se disputaron también las copas internacionales Fay Crocker, Guillermo Armas, Eduardo Crispo Ayala y Fernando Valdez

    Golf Resultados
    Por Eduardo Payovich

    Entre el jueves 4 y el domingo 7 de diciembre se llevó a cabo en el Club de Golf del Uruguay la segunda etapa del Abierto Ciudad de Montevideo. Participaron 180 golfistas y la modalidad de juego fue sobre 72 hoyos medal play para los caballeros y sobre 54 hoyos en damas. Estuvo en disputa la 40ª Copa Francisco Etcheverry Vidal, y en forma simultánea y con el auspicio de la Asociación Uruguaya de Golf se jugaron también las copas internacionales Fay Crocker, Guillermo Armas, Eduardo Crispo Ayala y Fernando Valdez, nombres de destacadas figuras del golf uruguayo.

    A continuación, todos los resultados de la competencia.

    Damas scratch: 1) Agustina Gómez (Chile), 227 golpes; 2) Jimena Marqués, 229.

    1ª categoría: 1) Montserrat Figueroa (Chile), 214 golpes; 2) Josefina Aguerre, 215.

    2ª categoría: 1) Nadia Alexandrovicius, 221 golpes; 2) Viviana Pesce, 221.

    Categoría senior: 1) Viviana Pesce, 146 golpes; 2) Mercedes Marqués, 149.

    Caballeros scratch: 1) Luca Gallingani (Argentina), 288 golpes; 2) Clemente Silva (Chile), 290.

    1ª categoría: 1) Tomás Du Pré, 290 golpes; 2) Nicanor Raminger (Argentina), 293.

    2ª categoría: 1) Matías Angenscheidt, 290 golpes; 2) Nicolás Damiani, 295.

    3ª categoría: 1) Marcelo Ortiz de Rozas, 289 golpes; 2) Álvaro Domínguez, 296.

    Categoría senior scratch: 1) Patricio Vinay (Argentina), 250 golpes; 2) Fernando Etcheverry, 257.

    2ª categoría senior: 1) Sergio Aguirre (Argentina), 235 golpes; 2) Roberto Sisto, 239.

    3ª categoría senior: 1) Enrique Fynn, 221 golpes; 2) Álvaro Domínguez, 222.

    Categoría supersenior: 1) Winston Willans, 149 golpes; 2) Rafael Normey, 163.

    Copa Fay Crocker: Chile (Agustina Gómez y Montserrat Figueroa).

    Copa Guillermo Armas: Chile (Gabriel Vives y Clemente Silva).

    Copa Fernando Valdez: La Barra Golf Club (Tomás Du Pré y Martín Aizpurú).

    Copa Eduardo Crispo Ayala: La Providencia Country Club de Argentina (Tomás Putz y Luca Gallingani).

