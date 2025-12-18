Resultados en todas las categorías del Abierto Ciudad de Montevideo
Participaron 180 golfistas en la Copa Francisco Etcheverry Vidal; mientras que en forma simultánea se disputaron también las copas internacionales Fay Crocker, Guillermo Armas, Eduardo Crispo Ayala y Fernando Valdez
Entre el jueves 4 y el domingo 7 de diciembre se llevó a cabo en el Club de Golf del Uruguay la segunda etapa del Abierto Ciudad de Montevideo. Participaron 180 golfistas y la modalidad de juego fue sobre 72 hoyos medal play para los caballeros y sobre 54 hoyos en damas. Estuvo en disputa la 40ª Copa Francisco Etcheverry Vidal, y en forma simultánea y con el auspicio de la Asociación Uruguaya de Golf se jugaron también las copas internacionales Fay Crocker, Guillermo Armas, Eduardo Crispo Ayala y Fernando Valdez, nombres de destacadas figuras del golf uruguayo.
