Rugby: Uruguay ya conoce a sus rivales para el Mundial 2027

El sorteo de la Copa del Mundo de Australia 2027 se realizó en Sídney este miércoles. Uruguay quedó ubicado en el Grupo D. Sus rivales serán Irlanda, Escocia y Portugal.

Es una serie de alta dificultad: Irlanda ocupa el cuarto lugar del ranking mundial, Escocia es novena y Portugal está en el puesto 20. Los Teros se encuentran en la posición 14.

El Mundial tendrá 24 equipos distribuidos en seis grupos de cuatro. Por primera vez habrá octavos de final. Clasificarán los dos primeros de cada grupo y los cuatro mejores terceros.

¡ESTAMOS EN EL GRUPO D DE LA #RWC2027 ! Los Teros enfrentarán a Irlanda , Escocia y Portugal en la fase de grupos de la @RugbyWorldCup . #VamosTeros pic.twitter.com/2B7cCFm7hz

El certamen volverá a Australia por primera vez desde 2003.

Solo cuatro selecciones han ganado el título: Sudáfrica, Nueva Zelanda, Australia e Inglaterra. Los Springboks parten como favoritos tras un ciclo reciente con resultados sólidos.

El torneo se disputará del 1° de octubre al 13 de noviembre. El partido inaugural será en Perth, con Australia en cancha. La final se jugará en el Estadio Olímpico de Sídney.

El calendario completo se publicará el 3 de febrero. Melbourne, Adelaida, Townsville, Newcastle y Brisbane también serán sedes.

Para Uruguay, el objetivo será competir en un grupo exigente y buscar un lugar en la nueva fase de octavos.