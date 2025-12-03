  • Cotizaciones
    Rugby: Uruguay ya conoce a sus rivales para el Mundial 2027

    Los Teros integrarán el Grupo D de la Copa del Mundo de Australia junto a Irlanda, Escocia y Portugal

    Los Teros en acción.

    Los Teros en acción.

    FOTO

    @TerosXV
    Búsqueda | RFI
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por RFI y Redacción Búsqueda

    El sorteo de la Copa del Mundo de Australia 2027 se realizó en Sídney este miércoles. Uruguay quedó ubicado en el Grupo D. Sus rivales serán Irlanda, Escocia y Portugal.

    Es una serie de alta dificultad: Irlanda ocupa el cuarto lugar del ranking mundial, Escocia es novena y Portugal está en el puesto 20. Los Teros se encuentran en la posición 14.

    Embed

    El Mundial tendrá 24 equipos distribuidos en seis grupos de cuatro. Por primera vez habrá octavos de final. Clasificarán los dos primeros de cada grupo y los cuatro mejores terceros.

    Los grupos quedaron definidos así:

    • Grupo A: Australia, Nueva Zelanda, Chile, Hong Kong

    • Grupo B: Sudáfrica, Italia, Georgia, Rumania

    • Grupo C: Argentina, Fiji, España, Canadá

    • Grupo D: Irlanda, Escocia, Uruguay, Portugal

    • Grupo E: Francia, Japón, Estados Unidos, Samoa

    • Grupo F: Inglaterra, Gales, Tonga, Zimbabue

    Embed

    El certamen volverá a Australia por primera vez desde 2003.

    Solo cuatro selecciones han ganado el título: Sudáfrica, Nueva Zelanda, Australia e Inglaterra. Los Springboks parten como favoritos tras un ciclo reciente con resultados sólidos.

    El torneo se disputará del 1° de octubre al 13 de noviembre. El partido inaugural será en Perth, con Australia en cancha. La final se jugará en el Estadio Olímpico de Sídney.

    El calendario completo se publicará el 3 de febrero. Melbourne, Adelaida, Townsville, Newcastle y Brisbane también serán sedes.

    Para Uruguay, el objetivo será competir en un grupo exigente y buscar un lugar en la nueva fase de octavos.

