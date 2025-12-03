Rugby: Uruguay ya conoce a sus rivales para el Mundial 2027

El sorteo de la Copa del Mundo de Australia 2027 se realizó en Sídney este miércoles. Uruguay quedó ubicado en el Grupo D. Sus rivales serán Irlanda, Escocia y Portugal.
Los Teros integrarán el Grupo D de la Copa del Mundo de Australia junto a Irlanda, Escocia y Portugal
El sorteo de la Copa del Mundo de Australia 2027 se realizó en Sídney este miércoles. Uruguay quedó ubicado en el Grupo D. Sus rivales serán Irlanda, Escocia y Portugal.
Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.
El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá
Es una serie de alta dificultad: Irlanda ocupa el cuarto lugar del ranking mundial, Escocia es novena y Portugal está en el puesto 20. Los Teros se encuentran en la posición 14.
El Mundial tendrá 24 equipos distribuidos en seis grupos de cuatro. Por primera vez habrá octavos de final. Clasificarán los dos primeros de cada grupo y los cuatro mejores terceros.
Los grupos quedaron definidos así:
Grupo A: Australia, Nueva Zelanda, Chile, Hong Kong
Grupo B: Sudáfrica, Italia, Georgia, Rumania
Grupo C: Argentina, Fiji, España, Canadá
Grupo D: Irlanda, Escocia, Uruguay, Portugal
Grupo E: Francia, Japón, Estados Unidos, Samoa
Grupo F: Inglaterra, Gales, Tonga, Zimbabue
El certamen volverá a Australia por primera vez desde 2003.
Solo cuatro selecciones han ganado el título: Sudáfrica, Nueva Zelanda, Australia e Inglaterra. Los Springboks parten como favoritos tras un ciclo reciente con resultados sólidos.
El torneo se disputará del 1° de octubre al 13 de noviembre. El partido inaugural será en Perth, con Australia en cancha. La final se jugará en el Estadio Olímpico de Sídney.
El calendario completo se publicará el 3 de febrero. Melbourne, Adelaida, Townsville, Newcastle y Brisbane también serán sedes.
Para Uruguay, el objetivo será competir en un grupo exigente y buscar un lugar en la nueva fase de octavos.