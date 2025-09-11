  • Cotizaciones
    jueves 11 de septiembre de 2025

    ¡Hola !

    Se disputó el Campeonato Nacional de Profesionales en la Tahona Golf Club con victoria de Juan Álvarez

    En el Club de Golf del Uruguay se llevó a cabo el Campeonato del Club por Parejas, que se definió en la modalidad match play a 18 hoyos

    Golf Resultados
    Por Eduardo Payovich

    Con el auspicio de la Asociación Uruguaya de Golf y la PGA de Uruguay, se disputó en la cancha de La Tahona el Campeonato Nacional de Profesionales. La modalidad de juego fue sobre 54 hoyos. Juan Álvarez finalmente se quedó con el título y Jorge Libindo fue el ganador de la categoría senior. La nota distinta del certamen fue el hoyo en uno logrado en la ronda final por Alexis Colman en el hoyo 11. En forma simultánea se disputó un torneo para aficionados con los resultados que siguen a continuación.

    Campeonato Nacional: 1) Juan Álvarez, 215 golpes; 2) Diego Martín Pérez, 221.

    Categoría senior: 1) Jorge Libindo, 226 golpes; 2) John Gómez, 240.

    Categoría de aficionados: 1) Nahuel Rocha, 233 golpes; 2) Juan Pedro Altamirano, 240.

    Campeonato por Parejas en el Club de Golf del Uruguay

    Se disputaron el fin de semana pasado las finales del Campeonato del Club por Parejas, uno de los certámenes de mayor tradición dentro del calendario de la institución de Punta Carretas. El torneo, que consagra a las mejores duplas por espacio de un año, se juega en forma ininterrumpida desde la década de los 50. Luego de la clasificación quedaron en competencia las mejores ocho parejas de cada categoría, que jugaron la definición en la modalidad match play a 18 hoyos. A continuación, los campeones y vicecampeones de cada una de las categorías en juego.

    Damas, 1ª categoría

    Campeonas: Josefina Aguerre y Catalina Aguerre.

    Vicecampeonas: Priscila Almeida y Candelaria Almeida.

    2ª categoría

    Campeonas: Elena Freira y Claudia Goller.

    Vicecampeonas: Lilo Wells y Sofía Herrán.

    3ª categoría

    Campeonas: Valentina Segovia e Indira Mesías.

    Vicecampeonas: Ada Castellano y Valentina Pi.

    Caballeros, 1ª categoría

    Campeones: Tomás du Pré y Juan Cruz Esmoris.

    Vicecampeones: Nicolás Tribucio y Agustín Aquino.

    2ª categoría

    Campeones: José Carbajales y Juan B. Cantú.

    Vicecampeones: Gabriel Camargo y Eduardo Pezzani.

    3ª categoría

    Campeones: Alejandro Rivero y Julio Seoane.

    Vicecampeones: Antonio Temponi y Alejandro Pietrafesa.

    4ª categoría

    Campeones: Guillermo Martínez y Justino Munyo.

    Vicecampeones: Celmar Évora y Tomás Curbelo.

