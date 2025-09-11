Se disputó el Campeonato Nacional de Profesionales en la Tahona Golf Club con victoria de Juan Álvarez

Con el auspicio de la Asociación Uruguaya de Golf y la PGA de Uruguay, se disputó en la cancha de La Tahona el Campeonato Nacional de Profesionales. La modalidad de juego fue sobre 54 hoyos. Juan Álvarez finalmente se quedó con el título y Jorge Libindo fue el ganador de la categoría senior. La nota distinta del certamen fue el hoyo en uno logrado en la ronda final por Alexis Colman en el hoyo 11. En forma simultánea se disputó un torneo para aficionados con los resultados que siguen a continuación.
Categoría de aficionados: 1) Nahuel Rocha, 233 golpes; 2) Juan Pedro Altamirano, 240.
Campeonato por Parejas en el Club de Golf del Uruguay
Se disputaron el fin de semana pasado las finales del Campeonato del Club por Parejas, uno de los certámenes de mayor tradición dentro del calendario de la institución de Punta Carretas. El torneo, que consagra a las mejores duplas por espacio de un año, se juega en forma ininterrumpida desde la década de los 50. Luego de la clasificación quedaron en competencia las mejores ocho parejas de cada categoría, que jugaron la definición en la modalidad match play a 18 hoyos. A continuación, los campeones y vicecampeones de cada una de las categorías en juego.
Damas, 1ª categoría
Campeonas: Josefina Aguerre y Catalina Aguerre.
Vicecampeonas: Priscila Almeida y Candelaria Almeida.
2ª categoría
Campeonas: Elena Freira y Claudia Goller.
Vicecampeonas: Lilo Wells y Sofía Herrán.
3ª categoría
Campeonas: Valentina Segovia e Indira Mesías.
Vicecampeonas: Ada Castellano y Valentina Pi.
Caballeros, 1ª categoría
Campeones: Tomás du Pré y Juan Cruz Esmoris.
Vicecampeones: Nicolás Tribucio y Agustín Aquino.
2ª categoría
Campeones: José Carbajales y Juan B. Cantú.
Vicecampeones: Gabriel Camargo y Eduardo Pezzani.
3ª categoría
Campeones: Alejandro Rivero y Julio Seoane.
Vicecampeones: Antonio Temponi y Alejandro Pietrafesa.