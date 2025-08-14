Se disputó la Copa Air Europa en el Club de Golf del Uruguay; el campeón local jugará en la final internacional
En la cancha de La Tahona Golf Club se llevó a cabo la 17ª edición de la Copa HSBC
Con la participación de 230 golfistas, se llevó a cabo entre el sábado 2 y el domingo 3 de agosto pasado la cuarta edición del Torneo Air Europa Golf Tour. La modalidad de juego fue de 18 hoyos medal play con el gran incentivo para el ganador de participar en forma directa a mediados de octubre en la gran final internacional del Air Europa Golf Tour a disputarse en Alicante, España.
En tanto, en cancha de La Tahona, con una gran participación de golfistas, se jugó la 17ª edición de la Copa HSBC. La modalidad de juego fue 18 hoyos singles medal play y estos fueron los ganadores de las distintas categorías.