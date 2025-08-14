  • Cotizaciones
    jueves 14 de agosto de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Se disputó la Copa Air Europa en el Club de Golf del Uruguay; el campeón local jugará en la final internacional

    En la cancha de La Tahona Golf Club se llevó a cabo la 17ª edición de la Copa HSBC

    Golf Resultados

    Con la participación de 230 golfistas, se llevó a cabo entre el sábado 2 y el domingo 3 de agosto pasado la cuarta edición del Torneo Air Europa Golf Tour. La modalidad de juego fue de 18 hoyos medal play con el gran incentivo para el ganador de participar en forma directa a mediados de octubre en la gran final internacional del Air Europa Golf Tour a disputarse en Alicante, España.

    Rodrigo Morillo, campeón del certamen local, será quien represente al Club de Golf del Uruguay en la final internacional. A continuación, los ganadores de todas las categorías en juego.

    Leé además

    Zelmar y Juan Pedro Dufrechou con Lucía Cocchi y Guillermina Dufrechou
    B-content

    Medicina Personalizada invitó a sus pequeños socios a una tarde de fantasía

    Por Redacción Galería
    La Agencia Mundial Antidopaje prevé que Uruguay realice modificaciones en los organismos y programas que controlan el dopaje
    Deportes

    Uruguay prevé cambios en sus políticas de dopaje, al límite con las exigencias de los rectores internacionales

    Por Juan Francisco Pittaluga

    Damas categoría 0 a 28,9 de index: 1) Yolanda Pinto, 71 golpes; 2) Ana Mattos, 74.

    Categoría 29 a 54 de index: 1) Mercedes Irureta, 68 golpes; 2) Delfina Miller, 75.

    Caballeros 0 a 7,1: 1) Rodrigo Morillo, 70 golpes; 2) Alejandro Placitelli, 73.

    Categoría 7,2 a 14,6: 1) Eduardo Pezzani, 68 golpes; 2) Carlos Lorenze, 71.

    Categoría 14,7 a 21,4: 1) Raúl Berenfus, 69 golpes; 2) Ángel Cedrés, 70.

    Categoría 21,5 a 27,4: 1) Danel Gareppe, 70 golpes; 2) Javier López Aguerre, 75.

    Categoría 27,5 a 54: 1) Manuel Guadalupe, 70 golpes; 2) Hebert Pastorino, 73.

    Copa HSBC en La Tahona Golf Club

    En tanto, en cancha de La Tahona, con una gran participación de golfistas, se jugó la 17ª edición de la Copa HSBC. La modalidad de juego fue 18 hoyos singles medal play y estos fueron los ganadores de las distintas categorías.

    Damas scratch: 1) Nicky Bryans, 91 golpes.

    Categoría con hándicap: 1) Inés Dartayete, 80 golpes; 2) Valentina Revello, 84.

    Caballeros scratch: 1) Juan Pedro Altamirano, 70 golpes; 2) Felipe Amorim, 78.

    1ª categoría: 1) Fernando Alfonso, 71 golpes; 2) Ricardo Quiroga, 72.

    2ª categoría: 1) Guzmán Vargas, 69 golpes; 2) Diego Primavesi, 71.

    3ª categoría: 1) Federico Lorenzo, 67 golpes; 2) Marc Beare, 69.

    4ª categoría: 1) Diego García Paullier, 69 golpes; 2) Santiago Bonilla, 71.

    5ª categoría: 1) Mauro Harduindeguy, 54 golpes; 2) Santiago Bonilla, 59.

    1ª categoría senior: 1) Alejandro Heguy, 70 golpes; 2) Juan Andrés Shaw, 76.

    2ª categoría senior: 1) Víctor Angenscheidt, 69 golpes; 2) Adolfo Lea Plaza, 69.

    Categoría principiantes: 1) Marcos Arismendi, 53 golpes; 2) Santiago Zubiri, 58.

    Selección semanal
    Interna blanca

    Aire Fresco, una agrupación nacionalista “en pausa”

    Por Federico Castillo
    Uruguay

    Gravamen a ganancias de dinero en el exterior permite corregir “discriminación” contra el ahorro nacional, dice diputado del MPP

    Por Redacción Búsqueda
    Charles Carrera

    Exsenador Charles Carrera denuncia a fiscal Ferrero por “corrupción” ante la Jutep

    Por Redacción Búsqueda
    Medios públicos

    Secan tomó declaración a periodista desvinculada de programa tras dichos sobre Gaza y analiza si hubo censura

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    El ministro Gabriel Oddone

    Decisiones impositivas y presupuestales que prepara el Poder Ejecutivo provocan expectativas dentro y fuera del oficialismo

    Por Redacción Búsqueda
    Zona rural de la ciudad de Migues en el departamento de Canelones

    A un año de la primera denuncia, las estafas de “fondos ganaderos” exponen las deficiencias para investigar delitos complejos

    Por  Macarena Saavedra  y Guillermo Draper
    La coalición republicana junto a Identidad Soberana anunciaron en conferencia de prensa la convocatoria a una pre investigadora

    Oposición impulsa investigadora por compra de María Dolores tras la primera interpelación al gobierno

    Por  Nicolás Delgado  y Victoria Fernández
    El Cessna A-37 Dragonfly es uno de los aviones que la FAU utiliza para el patrullaje y el control de rutas vinculadas al narcotráfico

    Dos rutas de vuelo y pistas de aterrizaje en todo Uruguay: el informe de la Fuerza Aérea sobre aviones narcos

    Por Juan Francisco Pittaluga