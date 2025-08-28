Tommy Fleetwood y un cierre soñado de temporada en el PGA Tour: ganó el Tour Championship y US$ 10 millones

En tres de sus últimas seis presentaciones en torneos del PGA Tour el golfista Tommy Fleetwood empezó como líder la ronda final. La última de ellas, la tercera, fue el domingo 24 en la final del Tour Championship, el campeonato con el que se cierra la temporada. Y allí, en la espectacular cancha del East Lake Golf Club, el inglés logró su esperado primer título en el circuito estadounidense. El deporte da revanchas.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

Fleetwood cuenta en trayectoria con siete victorias en el circuito europeo. Pero esta, la primera en el PGA Tour tras 164 intentos, es sin dudas la más trascendente de su carrera. Ganó con un registro de 262 golpes para los 72 hoyos, 18 bajo el par de la espectacular cancha del East Lake Golf Club.

Fue un triunfo doble para Fleetwood, ya que desde el año 2007 este campeonato tiene además el incentivo para los jugadores de oficiar de cierre de la FedEx Cup, una competencia que comprende dos torneos clasificatorios previos (St. Jude Championship y BMW Championship) para llegar a la definición justamente con el Tour Championship. En este último campeonato intervienen solo los primeros 30 golfistas del ranking de ganancias del circuito estadounidense y el ganador recibe un cheque por US$ 10 millones de una bolsa de premios que reparte en total US$ 40 millones. ¿Qué pensarán de estas cifras leyendas del golf como Arnold Palmer, Jack Nicklaus y Gary Player, entre otros?

En segundo lugar, con tres golpes más que Fleetwood, finalizaron los estadounidenses Patrick Cantlay y Russell Henley, en una edición del Tour Championship donde no hubo golfistas latinoamericanos entre los participantes.

Otro de los puntos altos de este campeonato es la cancha del East Lake Golf Club de Atlanta, un trazado que destacaron los protagonistas y es considerado como uno de los mejores de todo el circuito, pues sus tres hoyos finales constituyen un verdadero desafío para los mejores golfistas.

La combinación de un campo espectacular y una sideral bolsa en premios que reparte lleva a que los jugadores del PGA Tour llamen a este certamen como “el quinto Major”.

Un campeonato millonario

En una jornada marcada por el mal tiempo, que llevó a la suspensión del juego por dos horas, el jueves 21 dio comienzo el Tour Championship con un nuevo formato de juego. Desde la edición del 2019 un controversial sistema le otorgaba un hándicap a cada jugador antes del comienzo de la competencia de acuerdo a su posición en el ranking tras la disputa del BMW Championship. Para la edición de este año las autoridades resolvieron volver a la tradicional modalidad de 72 hoyos medal play, en la cual el ganador se lleva ambos premios, el Tour Championship y la FedEx Cup.

Con una formidable ronda de 61 golpes, nueve bajo el par del campo, Russell Henley quedó al final del día en el tope de las posiciones. En la segunda ronda apareció Fleetwood para llegar a la punta del campeonato con un acumulado de 127 golpes para los 36 hoyos. Con una tarjeta de 67 golpes, el inglés mantuvo la punta del certamen llegando a la vuelta final como líder, con todos los “fantasmas” y la enorme presión de no haber podido ganar nunca en el PGA Tour.

Un comienzo terrible de su contrincante Patrick Cantlayen en el grupo final, con un bogey y un doble bogey en los dos primeros hoyos, pareció darle cierta tranquilidad al líder. En ese panorama, donde por momentos todos parecían jugar para Fleetwood, unos primeros nueve hoyos recorridos en 33 golpes le dieron a Fleetwood una ventaja de tres para encarar la recta final. “Cuando has perdido tantas veces puedo asegurar que tres golpes no parecen suficientes”, diría entre risas más tarde el ganador en la entrega de premios.

Basado en un juego espectacular sobre el green fueron pasando los hoyos y el inglés se acercó cada vez más a su tan ansiada victoria. Tras embocar su último putt, Fleetwood dio rienda suelta a toda esa emoción contenida a lo largo de tantos años. A los 34 años dejó atrás seis segundos puestos en el PGA Tour, el más recordado es el del Abierto de Canadá en el 2023, cuando Nick Taylor embocó en el hoyo final un putt desde 26 metros para arrebatarle el título en forma poco creíble.

La palabra del campeón

En una concurrida conferencia de prensa Fleetwood remarcó cuánto significaba ese primer triunfo luego de tantas frustraciones. “Como profesional siempre soñé con ganar en el PGA Tour y haberlo logrado hoy es una sensación maravillosa. Estuve cerca muchas veces y eso condiciona mucho. Bajo esas circunstancias, lo único que podía hacer era seguir intentándolo, seguir practicando, buscando aprender de cada una de las derrotas”, dijo.

El ganador reconoció que su juego fue “un tanto errático en parte de la vuelta final”. Sin embargo, dijo sentir “un gran orgullo” por haber reencontrado su swing y su ritmo entre los hoyos 12 y 13. Fleetwood se refirió también al equipo con el que trabaja y por el que dijo sentirse “siempre apoyado” y “especialmente en los momentos más complicados”.

En el final, el campeón hizo mención al apoyo del público. Dijo ser “un gran afortunado por el cariño” que recibe de los fans. “Es algo realmente muy especial, nunca quisiera perder esa conexión con el público”, subrayó.