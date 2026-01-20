La AUF se suma al viaje del gobierno a China: busca nuevos patrocinadores e inversiones para el Centenario

Liderada por el presidente Yamandú Orsi, una delegación del Poder Ejecutivo realizará una misión oficial por China del 3 al 7 de febrero. Ministros, directores de organismos y empresarios recorrerán las ciudades de Beijing y Shanghai en una visita a la que se sumarán integrantes del Comité Ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

El presidente Ignacio Alonso y Eduardo Ache , al menos, serán dos de los directivos que participarán del viaje. El objetivo, según manifestó Alonso a Búsqueda , es "profundizar el acercamiento" que la AUF inició hace algunos años con la Asociación China de Fútbol (CFA) y con algunas compañías de ese país. Buscarán, por un lado, desarrollar acuerdos deportivos orientados a la detección de talentos, el intercambio de futbolistas y la organización de amistosos y torneos; por otro, en el plano estrictamente comercial y económico, promover inversiones para la remodelación del Estadio Centenario y cerrar sponsors oficiales para la selección nacional.

El Estadio Centenario es una de las principales prioridades . El gobierno comunicó a la AUF que, para albergar el Mundial 2030, los US$ 180 millones que demanda su remodelación deberán financiarse con aportes privados, de empresas, la FIFA y la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol). Mientras no hay definiciones al respecto, el Centenario permanecerá abierto y operativo durante todo el año, a la espera de que se confirmen los proyectos de obra y la inversión que los respalde en 2027.

En 2023, consultado por El País, Alonso señaló que la AUF buscaba posicionarse en Asia para “tener cercanía con el fenómeno argentino”: a partir de 2022, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) cerró numerosos acuerdos de patrocinio con empresas chinas y asiáticas. El más reciente se concretó a comienzos de 2026, cuando Lexar, una marca de productos de almacenamiento digital, se convirtió en main sponsor global de la AFA, su categoría de patrocinio más alta y en la que hasta entonces solo figuraba Adidas. Si bien Lexar fue fundada en Estados Unidos, actualmente es propiedad de Longsys, una empresa china de semiconductores.

El fabricante de electrónica y electrodomésticos TCL, la plataforma de movilidad DiDi, la láctea Yili, la cadena de cafeterías Cotti Coffee y la marca de cigarrillos electrónicos y dispositivos de vapeo Vaporesso son otras compañías chinas que patrocinan a la AFA.

La asociación argentina cuenta con un esquema de patrocinio dividido en main sponsors, sponsors de las selecciones nacionales, sponsors digitales, socios comerciales, proveedores oficiales y sponsors regionales. Esta última es una categoría que la AUF intenta replicar y en la que la AFA ha logrado sumar recientemente varios acuerdos con empresas asiáticas: Konami (videojuegos, Japón), LuLu Financial Holdings (servicios financieros, Emiratos Árabes Unidos), AYS Developers (desarrollos inmobiliarios, Emiratos Árabes Unidos), HungerStation (plataforma de delivery, Arabia Saudita) y Walton Group (conglomerado industrial y electrónico, Bangladesh).

Deporte-Acuerdo-Yili-AFA-2022 Yili, una de las más empresas lácteas más importantes del mundo, firmó en 2022 un acuerdo de patrocinio con la Asociación del Fútbol Argentino. AFA

Aunque Uruguay no cuenta con el nivel de la selección argentina, la misma cantidad y calidad de figuras ni en el estatus de campeón del mundo y de América, en la AUF confían en que la visita a China y la proyección del prestigio internacional del entrenador Marcelo Bielsa permitan concretar al menos un acuerdo con una empresa de ese país, que contribuya a ampliar el abanico de patrocinadores de la selección uruguaya.

Actualmente, la AUF cuenta con 17 sponsors, de los cuales doce son empresas nacionales, cuatro estadounidenses (Burger King, Gatorade, Nike y Pepsi) y una alemana (Volkswagen).

China, cerca del deporte uruguayo

Además de Orsi, la misión del gobierno a China contará con la presencia de los ministros de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin; de Ganadería, Alfredo Fratti; y de Industria, Fernanda Cardona. También concurrirán jerarcas de otras secretarías de Estado y de organismos públicos. “La misión se inscribe en los esfuerzos por profundizar la relación bilateral con China, uno de los principales socios comerciales de Uruguay, y busca generar espacios de intercambio directo entre empresas uruguayas y contrapartes chinas, así como con actores institucionales relevantes”, indicó en un comunicado Uruguay XXI, la agencia de promoción de inversiones, exportaciones e imagen país de Uruguay.

En el plano deportivo, en las últimas semanas el gobierno chino mantuvo encuentros con contrapartes uruguayas. El 15 de enero, el embajador Huang Yazhong se reunió con el secretario nacional del Deporte, Alejandro Pereda, con el objetivo de profundizar los intercambios y la cooperación en materia deportiva. En diciembre, el diplomático había recibido en la Embajada de China en Montevideo al presidente de Nacional, Ricardo Vairo, para dialogar sobre iniciativas similares, enfocadas específicamente en el fútbol.

Deporte-Diego Godín-Partido Uruguay-China Cup 2019-AUF Diego Godín, previo al partido entre Uruguay y Tailandia por la China Cup 2019. AUF

En cuanto a la AUF, la relación con la Asociación China de Fútbol comenzó a forjarse en 2018 con la participación de la selección uruguaya en la China Cup, un torneo cuadrangular amistoso internacional organizado por China que reúne a selecciones nacionales de distintos continentes con el objetivo de promover el fútbol en el país y generar competencia internacional de calidad. En esa edición, Uruguay se consagró campeón tras superar a República Checa y Gales.

Al año siguiente, la selección volvió a participar en la misma competición, que nuevamente ganó tras vencer a Uzbekistán y Tailandia. A fines del año pasado, la AUF intentó negociar que Uruguay jugara la doble fecha de amistosos FIFA en China; sin embargo, finalmente los partidos se disputaron en Malasia, ante República Dominicana y Uzbekistán.

Uno de los objetivos a futuro es desarrollar junto a China iniciativas de formación futbolística como la AUF Academy, una academia mixta para niños y niñas que ofrece una formación integral basada en la enseñanza del fútbol y el desarrollo de sus habilidades técnicas y personales. Otra posibilidad es implementar un Camp Celeste, que hasta ahora la AUF ha realizado únicamente en España y Estados Unidos, con el propósito de que hijos de uruguayos puedan probarse para ser evaluados para integrar las selecciones nacionales.