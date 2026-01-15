La reforma del Estadio Centenario, quieta: el gobierno y la AUF, incomunicados y pendientes de la FIFA

En diciembre, la ciudad de Doha, Catar, albergó la final de la Copa Intercontinental entre el Paris Saint-Germain y Flamengo. La FIFA aprovechó la ocasión para celebrar la última sesión del año de su Consejo, el órgano ejecutivo de la institución. Por la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) concurrió una delegación encabezada por su presidente, Ignacio Alonso, quien viajó con un doble propósito: asumir su nuevo cargo de coordinador del Comité de Asesoría Comercial y de Marketing de la FIFA, y tantear el terreno con miembros de otras federaciones nacionales para conocer su opinión sobre la propuesta sudamericana de que el Mundial 2030 sea disputado por 64 en lugar de 48 equipos.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

El sondeo no tuvo conclusiones definitivas. La gran mayoría de las federaciones aún no ha adoptado una posición, pues tienen otras prioridades en su agenda y esperan además que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, comunique una postura formal para ver cuál es el compromiso real de la FIFA con la iniciativa. Hasta ahora, Infantino únicamente señaló que se trata de una idea que merece ser analizada y discutida.

La falta de información concreta respecto al tema derivó en que el canal de comunicación entre la AUF y el gobierno se mantenga en silencio. La última vez que Alonso y el presidente Yamandú Orsi conversaron fue en setiembre en Nueva York , durante un encuentro que incluyó a Infantino y otras autoridades. Desde entonces, ni ellos ni otros representantes volvieron a comunicarse.

La situación amplía la incertidumbre en ambas partes. Para el Poder Ejecutivo resulta necesario que el Mundial 2030 tenga más participantes porque puede derivar en que el Estadio Centenario no sea sede de un único partido. Por ahora la organización del torneo prevé en Montevideo una ceremonia de homenaje al Mundial 1930 y el partido de apertura de Uruguay en su zona de grupos; también un partido de fase de grupos de Argentina en Buenos Aires y de Paraguay en Asunción. El resto del campeonato se traslada luego a España, Portugal y Marruecos.

Recibir ese partido y la ceremonia en recuerdo del primer Mundial implica una inversión de US$ 180 millones para reformar el Estadio Centenario. El gobierno aseguró tanto a la AUF como a la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) y a la FIFA que dicho monto no puede ser financiado con fondos públicos; no se incluyó nada en la Ley de Presupuesto ni se prevé por el momento financiación a través de otros mecanismos del Ministerio de Economía.

Ignacio Alonso, a la derecha de Gianni Infantino durante el Consejo de la FIFA celebrado en diciembre, donde se presentaron los nuevos comités de la institución.

“Un solo partido de fútbol no puede financiar en absoluto un emprendimiento de este tipo”, afirmó el canciller, Mario Lubetkin, quien ha reiterado públicamente la postura del gobierno: para que Uruguay participe del Mundial se necesitan más partidos en el Centenario y un altísimo porcentaje de inversión privada que incluya aportes de Conmebol y FIFA. Solo después de eso, el gobierno evaluará algún grado de participación minoritaria.

La expectativa es que la FIFA tome la decisión sobre el Mundial de 64 equipos el 30 de abril, durante la convocatoria de su Congreso en Vancouver, Canadá. Las dudas del gobierno uruguayo y la postergación de decisiones en la FIFA han provocado que los plazos previstos para la reforma del Centenario ya se hayan visto retrasados.

Desde la AUF estimaban hace dos años que, para la segunda mitad de 2026, el Centenario iba a cerrarse de cara al inicio de obras o, al menos, iba a tener un proyecto de reforma encaminado, con costos definidos y empresas seleccionadas para arquitectura, construcción y diseño, entre otros rubros. Sin embargo, tras la divulgación en julio de 2024 del proyecto original de renovación por parte de la AUF, no se registraron consultas ni avances, ni tampoco está claro que esa propuesta sea aplicada en el futuro.

Deporte-Tribuna-Centenario-2030-AUF En julio de 2024 se divulgó el proyecto de reforma del Estadio Centenario. Asociación Uruguaya de Fútbol

Una de las pocas certezas es que, frente a este panorama, el Estadio Centenario permanecerá abierto, operativo y en su estado actual hasta 2027, descartándose la ejecución de obras menores hasta que se definan cuáles serán las principales. Entre estas obras menores, se encuentra la intervención de la Escuela Pública Nº 100 Héctor Fígoli, ubicada en la tribuna Olímpica, para la cual los padres de los alumnos han reclamado mejoras urgentes debido a filtraciones de agua, problemas estructurales y otras deficiencias.

El Mundial 2030, diferente

El primer Mundial de la historia con 48 equipos se celebrará del 11 de junio al 19 de julio en Canadá, Estados Unidos y México. Será un torneo ampliado del formato de 32 selecciones que se disputó por última vez en Catar 2022. Si en 2030 se aprueba incluir a 64 equipos, se jugarían 127 partidos, con 96 en la fase de grupos y 31 en la fase de eliminación directa.

La idea fue planteada por primera vez por Alonso en marzo de 2025, durante una reunión del Consejo de la FIFA. La Conmebol elevó luego una propuesta oficial en el Congreso de la FIFA realizado en mayo en Asunción. Infantino, fiel a su conducción diplomática y de eludir controversias, manifestó que era una “buena idea”, aunque internamente resaltó que la aceptación del nuevo formato depende de los principales grupos de interés de la FIFA, sus seis federaciones continentales: la Conmebol, presidida por Alejandro Domínguez; la UEFA (Europa), presidida por Aleksander Ceferin; la Concacaf (Norteamérica, Centroamérica y el Caribe), encabezada por Victor Montagliani; la CAF (África), liderada por Patrice Motsepe; la AFC (Asia), liderada por Salman bin Ibrahim Al Khalifa, y la OFC (Oceanía), cuyo presidente es Lambert Maltock.

Mientras la Conmebol impulsa las 64 selecciones, Ceferin indicó que, más allá de su posible impacto económico con más audiencia y patrocinadores, implica debilitar la propia competencia del torneo, apretar los calendarios y confundir a los espectadores respecto al sistema de disputa. En línea similar se pronunciaron los jerarcas de la Concacaf y la AFC.

Deporte-Dominguez-Orsi-Infantino-Reunión 2025-FIFA Alejandro Domínguez, Yamandú Orsi y Gianni Infantino durante su encuentro en Nueva York el año pasado. FIFA

Domínguez, presidente de la Conmebol, tendrá ahora la tarea de intentar convencer a sus pares en abril en Vancouver. El directivo paraguayo fue quien concibió la idea de los tres partidos para Uruguay, Argentina y Paraguay en 2030, y quien logró que Infantino la secunde para incluir a los países sudamericanos en un Mundial que, por votos, ya estaba destinado a España, Portugal y Marruecos.

“El Mundial 20230 es una oportunidad única y nos corresponde celebrarlo con la grandeza que se merece. Debemos estar juntos en el momento más trascendental de la historia del fútbol”, manifestó Domínguez en sus redes sociales en diciembre, días antes de que sesionara el Consejo de la FIFA, en un llamado a los miembros de la FIFA para respaldar el planteo de las 64 selecciones. “Les invito a que pongamos toda nuestra creatividad para hacer de esta ocasión una cita sin precedentes, participativa y abierta. No todos los días se cumplen 100 años. Hagamos juntos que esta celebración sea diferente”, concluyó en un pedido que luego no tuvo eco en el Consejo.

Domínguez ya había sido el enclave para el encuentro entre Infantino y Orsi en setiembre en Nueva York, en la sede de la FIFA en esa ciudad, en el marco de la misión oficial del gobierno uruguayo a Naciones Unidas. A la charla también acudieron Alonso y los presidentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, y de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF). “Gracias, presidente Gianni Infantino, por recibirnos y compartir este camino hacia el centenario de la mayor fiesta del fútbol. Queremos hacer un llamado a la unidad y a la creatividad”, dijo entonces el presidente de la Conmebol.