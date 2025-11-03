Después de ataques mortales en el sur del Líbano, Israel aumenta la presión sobre Hezbolá

Cuatro personas, identificadas por Israel como “combatientes de la unidad de élite de Hezbolá”, murieron este domingo en el sur del Líbano en un ataque con drones contra su automóvil, mientras aumenta la presión estadounidense sobre las autoridades libanesas

La escalada militar israelí no puede separarse de la extrema presión política y diplomática ejercida por Estados Unidos sobre las autoridades libanesas para que desarmen al movimiento chiita Hezbolá y entablen negociaciones directas con Israel.

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

El contexto actual es motivo de gran preocupación para los libaneses, que temen una gran ofensiva israelí contra su país.

Embed - Israel aumenta la presión sobre el Líbano y exige desarme de Hezbolá • FRANCE 24 Español “El presidente libanés está arrastrando los pies” Las palabras del ministro de Defensa israelí en la noche del sábado no los tranquilizaron: Israel Katz ha amenazado con bombardear Beirut en caso de un ataque de Hezbolá, y ha anunciado una intensificación de los ataques en el sur del Líbano.

“El compromiso del gobierno libanés de desarmar a Hezbolá y expulsarlo del sur del Líbano debe cumplirse plenamente”, dijo el ministro de Defensa israelí en un comunicado, diciendo que el grupo está “jugando con fuego” y que “el presidente libanés está arrastrando los pies. La aplicación estricta de las medidas continuará y se fortalecerá. No toleraremos ninguna amenaza contra la gente del norte” de Israel, agregó.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dijo luego que Hezbolá estaba tratando de “rearmarse”. “Esperamos que el gobierno libanés haga lo que se ha comprometido a hacer, que es desarmar a Hezbolá, pero está claro que ejerceremos nuestro derecho a la autodefensa según lo acordado en los términos del alto el fuego”, advirtió este domingo. “No permitiremos que el Líbano vuelva a ser un nuevo frente contra nosotros, y actuaremos según sea necesario”, agregó.