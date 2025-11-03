  • Cotizaciones
    lunes 03 de noviembre de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Después de ataques mortales en el sur del Líbano, Israel aumenta la presión sobre Hezbolá

    Cuatro personas, identificadas por Israel como “combatientes de la unidad de élite de Hezbolá”, murieron este domingo en el sur del Líbano en un ataque con drones contra su automóvil, mientras aumenta la presión estadounidense sobre las autoridades libanesas

    Benjamín Netanyahu.

    Benjamín Netanyahu.

    FOTO

    AFP
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    La escalada militar israelí no puede separarse de la extrema presión política y diplomática ejercida por Estados Unidos sobre las autoridades libanesas para que desarmen al movimiento chiita Hezbolá y entablen negociaciones directas con Israel.

    El contexto actual es motivo de gran preocupación para los libaneses, que temen una gran ofensiva israelí contra su país.

    Leé además

    Un mujer gazatí llora la muerte de un familiar este miércoles 29 de octubre en Gaza.
    Video
    Paz en Medio Oriente

    Israel reanuda ataques “selectivos” en Gaza pese al anuncio de alto el fuego, y crece la condena internacional

    Por France 24
    Un grupo de gazatíes observa los trabajos de rescate de cuatro personas (un padre y sus tres hijas), de entre los escombros tras un ataque aéreo israelí contra el edificio donde se refugiaban, 29 de octubre de 2025.
    Video
    Paz en Medio Oriente

    Israel anuncia la reanudación del alto el fuego tras una serie de ataques que dejaron más de un centenar de muertos en Gaza

    Por France 24
    Embed - Israel aumenta la presión sobre el Líbano y exige desarme de Hezbolá • FRANCE 24 Español

    “El presidente libanés está arrastrando los pies”

    Las palabras del ministro de Defensa israelí en la noche del sábado no los tranquilizaron: Israel Katz ha amenazado con bombardear Beirut en caso de un ataque de Hezbolá, y ha anunciado una intensificación de los ataques en el sur del Líbano.

    “El compromiso del gobierno libanés de desarmar a Hezbolá y expulsarlo del sur del Líbano debe cumplirse plenamente”, dijo el ministro de Defensa israelí en un comunicado, diciendo que el grupo está “jugando con fuego” y que “el presidente libanés está arrastrando los pies. La aplicación estricta de las medidas continuará y se fortalecerá. No toleraremos ninguna amenaza contra la gente del norte” de Israel, agregó.

    El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dijo luego que Hezbolá estaba tratando de “rearmarse”. “Esperamos que el gobierno libanés haga lo que se ha comprometido a hacer, que es desarmar a Hezbolá, pero está claro que ejerceremos nuestro derecho a la autodefensa según lo acordado en los términos del alto el fuego”, advirtió este domingo. “No permitiremos que el Líbano vuelva a ser un nuevo frente contra nosotros, y actuaremos según sea necesario”, agregó.

    Embed - Informe desde Beirut: Hezbolá exige mayor presión internacional a Israel • FRANCE 24 Español

    Estados Unidos llama a negociaciones

    También fueron preocupantes los comentarios hechos por el enviado de Estados Unidos a Oriente Medio, Tom Barrack, en una conferencia en Bahréin el sábado. El enviado de Donald Trump calificó al Líbano de “estado fallido” y advirtió que Beirut “se queda sin tiempo” y debe comenzar negociaciones políticas directas con Israel.

    El ejército libanés ya ha desmantelado y dinamitado la mayor parte de la infraestructura militar de Hezbolá al sur del río Litani. Pero para israelíes y estadounidenses, esto no es suficiente. Exigen el desarme del movimiento chiita en todo el país.

    Los dirigentes libaneses, por su parte, exigen concesiones a Israel, como su retirada de cinco colinas estratégicas ocupadas en el sur del Líbano, antes de continuar el proceso de desarme.

    Con el corresponsal de RFI en Beirut, Paul Khalifeh

    FUENTE:RFI

    Selección semanal
    Caso Cardama

    El conflicto con Cardama vuelve a encender la mayor alerta de la Armada: quedarse sin flotilla para custodiar el mar

    Por Redacción Búsqueda
    Fútbol Uruguayo

    Competir en la licitación o asociarse con otra empresa: Antel define cómo transmitir el fútbol uruguayo

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Sindicatos

    El PIT-CNT reclamó al gobierno de Orsi “cumplir” ante un escenario “insuficiente” en presupuesto y salarios

    Por Redacción Búsqueda
    Educación

    Ceibal celebra avance de piloto en 87 liceos para bajar inasistencias, luego de alcanzar logros en escuelas

    Por Nicolás Delgado

    Te Puede Interesar

    El Ministerio del Interior y la Policía Nacional han reiterado que no disponen de la normativa suficiente para combatir la violencia en el fútbol. 

    Violencia en el fútbol: el Poder Ejecutivo prepara una normativa para accionar de oficio contra barras bravas

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Vista aérea del Astillero Cardama en la ciudad de Vigo.

    Cardama entregó documentos sobre EuroCommerce al ministerio con inconsistencias, algunas advertidas por el estudio Delpiazzo

    Por Guillermo Draper
    Los entrañables Chandler y Joey en su apartamento.

    Sexo, amigos y el problema de la vivienda

    Por Ismael Grau
    El arribo al Puerto de Montevideo de los escáneres, en presencia de varios ministros, en junio de 2024. 

    Aduanas y escáneres: sin datos sobre la cantidad de imágenes tomadas ni las infracciones detectadas

    Por Redacción Búsqueda