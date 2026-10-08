"Dictadura nunca más": marcha masiva en Río contra Bolsonaro a días del balotaje con Lula

Con pancartas que decían "Fora Bolsonaro", "Lula Presidente" y "Los estudiantes son antifascistas", miles de jóvenes ocuparon pacíficamente varias calles de Río de Janeiro por cerca de cuatro horas.

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"Bolsonaro nunca más" y "No al padre, no al hijo", también gritaron los que se unieron a la marcha estudiantil, después de que el senador de extrema derecha Flávio Bolsonaro terminara primero en la primera vuelta electoral del domingo 4 de octubre en Brasil.

Pese a liderar la votación, al no alcanzar el 50% de apoyo, Flávio Bolsonaro debe medirse con el veterano presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, en un balotaje previsto para el 25 de octubre.

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La protesta, llamada "Juventud en la calle por la democracia", forma parte de las acciones de un movimiento que dice defender las instituciones democráticas y la educación pública a través de una creciente presencia en las calles como principal instrumento de presión.

"Estoy aquí porque creo en la democracia, porque tengo miedo", dijo Alice Carneiro, de 25 años. Carneiro expresó su temor de que una victoria del hijo del exmandatario Jair Bolsonaro perjudique a su esposa, que es transexual.

Los manifestantes también condenaron las acciones del gobierno de Jair Bolsonaro, que fue presidente entre 2019 y 2022. El expresidente de extrema derecha fue ampliamente cuestionado por su gestión de temas cruciales, como la pandemia de Covid-19, que definió como "gripecita" y dejó más de 700.000 muertos en Brasil.

"Recuerdo que la vida de mi familia estuvo en riesgo durante la pandemia... Recuerdo la negación de las vacunas", dijo Carneiro.

En la movilización pacífica, que contó con tambores y fuegos artificiales, los manifestantes ondearon banderas con la consigna "Fuera Bolsonaro", mientras otros expresaban preocupación por los planes de Flávio Bolsonaro de amnistiar a su padre, que cumple una condena de 27 años por intentar un golpe contra Lula tras su derrota electoral de 2022.

"Dictadura nunca más", decía una pancarta.

Aunque cumple prisión domiciliaria, Jair Bolsonaro se ha tornado en protagonista de las elecciones.

"Conceder amnistía a los golpes de Estado da luz verde a nuevos golpes", decía otra pancarta. En los próximos días están previstas varias otras manifestaciones contra la familia.

Temor por los recortes

"Me parece muy, muy triste este auge de la extrema derecha y el auge del bolsonarismo en Brasil", dijo Emmanuel Araujo, de 19 años, que se prepara para el examen de ingreso a la universidad.

Es que Flávio Bolsonaro ha anunciado que, de llegar a la Presidencia, aplicará contundentes recortes presupuestarios. Su símbolo para esta promesa son unas tijeras, que parecen emular la motosierra del presidente argentino Javier Milei, cuyas reformas económicas ha elogiado.

La propuesta del político de derecha llega en un momento en el que Brasil lidia con una creciente deuda pública, agravada por las altas tasas de interés.

Los mercados respondieron. El resultado de la primera vuelta ante el mandatario Luiz Inácio Lula da Silva hizo que la bolsa de São Paulo repuntara hasta alcanzar máximos históricos el lunes 5 de octubre.

En ese sentido, los manifestantes recordaron los recortes realizados por Jair Bolsonaro a las universidades federales, las becas de investigación y el programa gubernamental Farmacia Popular, que ofrece medicamentos gratuitos o con descuento.

Iara Pinheiro, que votó por primera vez con 16 años, también siente pánico:

"Soy una mujer negra y creo que perderemos nuestros derechos si las cosas siguen como están y volvemos a elegir a Bolsonaro. Pienso que terminaremos perdiendo nuestra democracia".

Nuevas campañas: Bolsonaro con alianzas y Lula se vuelca en las redes

Tras la primera ronda, Flávio Bolsonaro y Lula ya están reajustando sus campañas de cara a la segunda vuelta.

El derechista se ha concentrado en armar alianzas y ha insistido en su mensaje de querer reducir el Estado y modernizar el sistema tributario. También prometió aprovechar el nuevo dominio de la derecha en el Congreso para llevar a cabo reformas constitucionales.

Lula, que con casi 81 años busca un cuarto mandato, ha hecho borrón y cuenta nueva con un fuerte enfoque en las redes sociales, donde la derecha ha tenido ventaja desde hace tiempo.

El miércoles, el presidente, que no tiene celular, publicó por primera vez un video selfi.

"Vamos, gente, a la calle, vamos a conversar con las personas", dijo en el video publicado en Instagram y TikTok.

Con AFP y EFE

FUENTE:FRANCE24