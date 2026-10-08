  • Cotizaciones
    jueves 08 de octubre de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    El Niño se intensificará antes de alcanzar su punto máximo en diciembre, advierte la ONU

    El fenómeno de El Niño seguirá intensificándose antes de alcanzar su "punto álgido" en diciembre, alertó este jueves la ONU, al advertir que podría ser uno de los más fuertes registrados desde por lo menos 1950

    El episodio de El Niño seguirá intensificándose antes de alcanzar su punto álgido, previsto para diciembre.
    El episodio de El Niño seguirá intensificándose antes de alcanzar su punto álgido, previsto para diciembre.

    FOTO

    AFP
    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    Este fenómeno meteorológico natural provocará un aumento de las temperaturas en gran parte del planeta, según la agencia de meteorología y clima de Naciones Unidas, y su impacto agravará los efectos del cambio climático provocado por el hombre.

    "El episodio de El Niño seguirá intensificándose antes de alcanzar su punto álgido, previsto para diciembre", señaló la Organización Meteorológica Mundial (OMM) en su boletín mensual sobre el clima estacional global.

    "Es probable que conlleve temperaturas superiores a la media en gran parte del planeta y altere las pautas de precipitación, un escenario en el cual se incrementaría el riesgo de sequías e inundaciones en diversas regiones", alertó.

    El Niño, como se conoce al calentamiento de la superficie del Pacífico ecuatorial central y oriental, es capaz de desencadenar cambios en los vientos, la presión y los patrones de precipitación en todo el planeta.

    Leé además

    Estudiantes que apoyan al presidente de Brasil y candidato presidencial Luiz Inácio Lula da Silva para la segunda vuelta electoral encienden bengalas mientras sostienen una imagen del candidato derechista Flavio Bolsonaro caracterizado como Adolf Hitler, durante una marcha contra la extrema derecha en Río de Janeiro, Brasil, el 7 de octubre de 2026.
    France 24

    "Dictadura nunca más": marcha masiva en Río contra Bolsonaro a días del balotaje con Lula
    Un agente de la policía municipal consuela a un estudiante frente a una escuela tras un ataque que dejó una persona muerta y otras tres heridas en Torreón, estado de Coahuila, México, el 1 de octubre de 2026.
    France 24

    Violencia escolar: ¿se está replicando en México el patrón de los tiroteos en EE. UU.?

    Por lo general, ocurre de cada dos a siete años y dura entre nueve y 12 meses.

    Las condiciones oscilan entre El Niño y su opuesto, La Niña, con periodos neutros en el medio.

    El Niño "se está fortaleciendo rápidamente"

    "Se prevé que las temperaturas de la superficie del mar en las partes central y oriental del Pacífico tropical aumenten hasta alcanzar valores sin precedentes durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2026", señaló la OMM.

    "Ello obedece al fortalecimiento del episodio de El Niño, que condicionará las pautas meteorológicas y afectará a economías, ecosistemas y comunidades de todo el mundo", completó.

    Este pronóstico se basa en el consenso de 13 centros meteorológicos nacionales e internacionales de primer nivel.

    "El Niño se ha consolidado y se está fortaleciendo rápidamente", recalcó en un comunicado la directora de la OMM, Celeste Saulo.

    "Según los pronósticos de la OMM, la probabilidad de que el evento persista hasta febrero de 2027 es prácticamente del 100%, y podría ser uno de los episodios más intensos desde, al menos, 1950", apuntó la experta argentina.

    Saulo aclaró que El Niño no agrega calor nuevo al planeta, sino que libera el que está almacenado en el océano.

    "Las aguas de las que se nutre El Niño presentan las temperaturas más altas jamás registradas. En otras palabras, hay más calor que puede liberarse", afirmó.

    Récord de temperaturas marinas

    El índice que mide las anomalías de la temperatura de la superficie del mar en el Pacífico ecuatorial centrooriental, la región en el corazón de El Niño, aumentó de 1,6 °C por encima de lo normal en junio a +2,5°C en agosto.

    Para octubre, noviembre y diciembre, se prevé que la anomalía alcance aproximadamente 3,7°C por arriba de lo normal.

    Este sería el valor más alto desde que comenzaron las observaciones, al superar el récord anterior de 2,6 °C establecido en 2015-2016.

    El último fenómeno de El Niño contribuyó a que 2023 fuera el segundo año más caluroso registrado y a que 2024 alcanzara el máximo histórico, con alrededor de 1,55 °C por encima del promedio preindustrial de 1850-1900.

    Si bien El Niño suele alcanzar su punto cúspide entre noviembre y febrero, el aumento de temperaturas resultante suele producirse más tarde.

    El episodio actual de este fenómeno ya está afectando gravemente a algunas regiones, entre ellas Centroamérica, donde los animales y los cultivos están muriendo a causa de la sequía.

    FUENTE:FRANCE24

    Selección semanal
    Finanzas públicas

    Impuestos: la DGI inició fiscalizaciones “en todo el territorio nacional”

    Por Redacción Búsqueda
    Jutep

    La junta anticorrupción recibió dos denuncias contra Gandini por posible omisión y ya las tramita

    Por Guillermo Draper
    Radios públicas

    El periodista Leonardo Pérez será el nuevo director de las radios públicas, después de la renuncia en febrero de Daniel Ayala

    Por Redacción Búsqueda
    Lana

    La menor oferta mundial sostiene los altos precios de la lana y se abren oportunidades para Uruguay

    Por Juan Luis Dellapiazza

    Te Puede Interesar

    Fachada de centro del INAU.

    Como el triage de una emergencia, el INAU aplicará un nuevo protocolo para evaluar el riesgo de menores que se van de los centros sin autorización

    Por Leonel García
    Caroline Clark, Sofía Dutra, Viviana Batalla, Lucía Perdomo y Milagros Herrera.

    Una minoría que crece en la Expo Prado: cinco mujeres referentes y sus trayectorias en el agro uruguayo

    Por María Inés Fiordelmondo Blaires
    Billete de dólar.

    El precio del dólar sigue casi plano; un banco prevé una leve suba para el resto del año y 2027

    Por Redacción Búsqueda
    Aprender en el mundo digital: qué muestra PISA 2025

    Aprender en el mundo digital: qué muestra PISA 2025

    Por Ana Balsa