    Trump quiere implicar a la opositora Machado en Venezuela, donde se aceleran las reformas

    El presidente estadounidense Donald Trump afirmó que la opositora venezolana María Corina Machado podría quizá “participar de una forma u otra” en la gestión de Venezuela

    María Corina Machado habla durante una rueda de prensa en Washington.

     María Corina Machado habla durante una rueda de prensa en Washington.

    FOTO

    EFE
    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    Donald Trump, que hasta ahora había apartado a la opositora María Corina Machado de su estrategia para Venezuela tras la captura del presidente Maduro, cambió de discurso el martes al decir que quiere implicar a la Nobel de la Paz en la gestión del país, mientras que la presidenta interina acelera por su lado las reformas.

    “Estamos hablando con ella, y quizá podamos hacerla participar de una forma u otra. Me gustaría mucho poder hacerlo”, declaró el presidente estadounidense, calificándola de “mujer increíblemente amable”, durante una rueda de prensa desordenada, justo un año después de su regreso al poder.

    ¿Influyó en su visión de Venezuela el hecho de que María Corina Machado le ofreciera la semana pasada la medalla de su Premio Nobel? Anteriormente, Donald Trump aseguraba que María Machado no estaba cualificada para gestionar su país y elogiaba a Delcy Rodríguez, presidenta interina, al tiempo que decía querer administrar él mismo el petróleo.

    Embed - Trump cambia su postura sobre María Corina Machado: “Podría involucrarla de alguna manera” | #LR

    Delcy Rodríguez, muy activa en el plano económico

    Investida el 5 de enero, dos días después de la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses, Rodríguez firmó de inmediato acuerdos petroleros con Trump y prometió liberar a los presos. Si bien esas liberaciones avanzan con cuentagotas, se muestra en cambio muy activa en el terreno económico.

    Como gesto contundente, apartó de un organismo de inversiones a Alex Saab, considerado un hombre de confianza de Nicolás Maduro, pocos días después de haberlo sustituido al frente del Ministerio de Industria. El Centro Internacional de Inversión Productiva (CIIP), encargado de atraer inversión extranjera, estará ahora dirigido por el nuevo “zar” de la economía, Calixto Ortega, un tecnócrata cercano a Rodríguez, nombrado vicepresidente encargado de Economía el 6 de enero.

    El martes, la presidenta interina anunció una inversión de 300 millones de dólares, procedentes de la venta de petróleo a Estados Unidos (EE.UU.), para defender la moneda nacional, el bolívar, en constante depreciación. “Han entrado fondos procedentes de la venta de petróleo. De los primeros 500 millones, 300 millones ya se han recibido (…) Estos primeros flujos se utilizarán en el mercado cambiario en Venezuela (…) para estabilizar el mercado y proteger los ingresos y el poder adquisitivo de nuestros trabajadores”, afirmó en televisión.

    Las divisas son vitales para la economía venezolana desde 2018, cuando el dólar se convirtió en la moneda de facto en un contexto de grave crisis económica. Pero Venezuela tiene dificultades para obtener divisas debido al embargo petrolero impuesto en 2019 por Washington sobre su principal producto de exportación.

    En paralelo, EE.UU. anunció el martes la incautación de un petrolero en el mar Caribe, la séptima operación de este tipo desde que Trump instauró en diciembre un bloqueo de buques sancionados vinculados a Venezuela.

    En línea con las reformas económicas, la Asamblea Nacional anunció el martes una amplia reforma de las leyes, incluida la de hidrocarburos, prometida por Rodríguez. “Es necesario que la inversión extranjera esté protegida y sea rentable”, declaró Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento y hermano de Delcy. “Que todo lo relativo a impuestos y regalías se utilice de manera clara”.

    Embed - Venezuela libera “presos políticos”: ¿quiénes son?

    200 presos cuyos familiares siguen sin noticias

    En Caracas, familiares de presos exigieron el martes a la Fiscalía una prueba de vida de 200 personas de las que no se tienen noticias. “¿Dónde están?”, “Basta de desapariciones forzadas”, se podía leer en pancartas sostenidas por los manifestantes.

    Desde las promesas de liberación, solo unas 150 personas de más de 800 presos considerados encarcelados por razones políticas han sido liberados, según el recuento de las ONG. “El compromiso de liberar a todos los presos políticos en Venezuela aún no se ha cumplido”, lamentó Diego Casanova, miembro de la ONG Comité por la Liberación de los Presos Políticos, quien subrayó que “el número de personas en situación de desaparición forzada es alarmante”.

    “Hemos pedido una prueba de vida y no nos la han dado; no sabemos si están vivos”, afirma Xiomara Requena, madre del militar Egdar Suárez Requena. Asegura que acudió, junto con familiares de otros quince militares, a todos los centros penitenciarios de Caracas y sus alrededores en busca de su hijo, sin obtener respuesta alguna.

    Con AFP

    FUENTE:FRANCE24

