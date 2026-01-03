  • Cotizaciones
    Donald Trump anuncia que Maduro fue “capturado y sacado” de Venezuela

    El presidente de Estados Unidos afirmó este sábabo 3 de enero que Nicolás Maduro fue "capturado y sacado" de Venezuela. Horas antes, una serie de estallidos fueron escuchados en las primeras horas del día en la capital venezolana. El régimen de Nicolás Maduro Venezuela denunció una "gravísima agresión militar" de EEUU y declara "el estado de Conmoción Exterior en todo el territorio nacional". Trump anuncia una conferencia de prensa sobre Venezuela

    Trump Maduro Venezuela
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado en su red social que Nicolás Maduro fue "capturado y sacado" de Venezuela.

    "Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien fue, junto a su esposa, capturado y sacado del país", dijo Trump en su red Truth Social.

    El mandatario estadounidense agregó que dará una conferencia de prensa sobre Venezuela a las 16H00 GMT.

    El ataque fue confirmado por el ministro de Defensa del régimen venezolano.

    El presidente argentino, Javier Milei, celebró el anuncio.

    Esta confirmación de una intervención estadounidense en Venezuela fue antecedida por fuertes explosiones y ruidos similares a los de aviones sobrevolando la zona se produjeron alrededor de las 02H00 locales (06H00 GMT) de este sábado en Caracas.

    Los estallidos se producen después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, que ha desplegado una flota de buques de combate en el Caribe, mencionara la posibilidad de ataques sobre el territorio de Venezuela y afirmara que los días en el poder del mandatario Maduro "están contados".

    Venezuela denunció el sábado una "gravísima agresión militar" por parte de Estados Unidos y declaró un estado de excepción.

    "Venezuela rechaza, repudia y denuncia ante la comunidad internacional la gravísima agresión militar perpetrada por el gobierno actual de los Estados Unidos de América contra territorio y población venezolanos", dice un comunicado del gobierno del presidente Nicolás Maduro, quién llamó a movilizaciones.

    Imágenes sin verificar compartidas en redes sociales muestran grandes incendios con columnas de humo, aunque sin elementos para ubicar con exactitud el lugar preciso de los estallidos, que parecen producirse en el sur y el este de la ciudad.

    La Casa Blanca y el Pentágono no han hecho comentarios sobre las explosiones y los reportes de aviones sobrevolando Caracas. Sin embargo, las cadenas CBS News y Fox News citaron a funcionarios anónimos del gobierno de Donald Trump que confirmaron la participación de las fuerzas estadounidenses.

    El presidente de Colombia, Gustavo Petro, expresó en X su preocupación por las explosiones.

    El presidente de Cuba protestó contra lo que denominó un "criminal ataque de E.E.UU. a Venezuela".

    A las 02H38 (06H38 GMT), una nueva explosión se sintió en la capital, al tiempo que seguía el sobrevuelo de aeronaves.

    "Estaba dormida y me despierta mi novia y me dice que están bombardeando. No veo las explosiones, pero escucho los aviones", cuenta a la AFP Francis Peña, comunicadora de 29 años que vive en el este de Caracas.

    "Escuché explosiones desde las dos de la mañana. Hay pausas y vuelven. Ahora mismo sigo escuchando", dijo una pensionada de 67 años que pidió anonimato. "Las ventanas retumbaron, me escondí en un cuarto sin ventanas", cuenta la mujer que vive en un barrio aledaño a Fuerte Tiuna, el mayor complejo militar de Caracas.

    También cercano a Fuerte Tiuna, Emmanuel Parabavis, 29 años de edad, residente de El Valle, cuenta que "está sonando como una ametralladora, como en defensa contra los bombarderos". "Se escuchan muchas detonaciones y disparos, nos imaginamos (...) contra los aviones que están sobrevolando por aquí".

    "Integridad territorial"

    En la cercana ciudad costera de La Guaira (norte), apenas separada de la capital por una montaña que enmarca el valle de Caracas, también se registraron explosiones cerca de las 02H00 locales. Videos a los que tuvo acceso la AFP muestran columnas de humo grises y naranja en la línea costera.

    Trump afirmó el lunes que Estados Unidos había destruido una zona de atraque utilizada por embarcaciones acusadas de participar en el narcotráfico en Venezuela, lo que sería el primer ataque terrestre estadounidense en suelo venezolano.

    Maduro, por su parte, se mostró confiado en una entrevista difundida el jueves. "El sistema defensivo nacional ha garantizado y garantiza la integridad territorial, la paz del país y el uso y disfrute de todos nuestros territorios", dijo el mandatario.

    Trump acusa a Maduro de estar al frente de una amplia red de narcotráfico, señalamiento que Caracas niega al alegar que Washington quiere derrocarlo para apoderarse de las reservas de petróleo del país, las más grandes del planeta.

    FUENTE:RFI

    Por RFI
