Aduanas aprobó un régimen de recambio y destrucción de garrafas en zonas fronterizas

Como parte de la “subsistencia familiar”, es común en las zonas de frontera, como en Rivera, que garrafas adquiridas fuera del territorio nacional sean cargadas con supergás uruguayo. Es una práctica que acarrea “considerables riesgos para la seguridad y la salud” por las diferencias existentes entre las válvulas del envase y las de la carga que tornan peligroso el trasiego del producto.
¡Registrate gratis o inicia sesión!
Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.
Con esos fundamentos y después de haber realizado por última vez en marzo incautaciones de garrafas brasileñas en distintos locales de venta ubicados en la capital riverense, la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) aprobó un esquema de “recambio y destrucción de garrafas en régimen de tráfico fronterizo”.
El ingreso de los envases sin las declaraciones y documentación correspondientes configura contrabando, a la vez que la adquisición, recepción o posesión de tal tipo de mercadería con la finalidad de comercializarla o industrializarla implica la infracción de adquisición, recepción y posesión de mercadería objeto de contrabando, explica la resolución, firmada el martes 19 por el director de Aduanas, Joaquín Serra.
El régimen aprobado habilita a que las empresas de recarga autorizadas puedan aceptar envases de supergás que hasta esa fecha hayan sido adquiridos fuera del territorio nacional por residentes de las localidades fronterizas con fines de subsistencia de su unidad familiar, a los “solos efectos de intercambiarlas por envases nacionales de supergás que proporcionarán” a los usuarios.
Las empresas de recarga deberán destruir las garrafas extranjeras que reciban.
La DNA aclara en su resolución que estas disposiciones son de “carácter excepcional, revocables y sujetas a modificaciones cuando las circunstancias y normas que las motivan así lo ameriten”.