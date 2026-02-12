Alto precio del oro renueva el interés en su explotación en Uruguay

Si bien —en perspectiva histórica— la actividad minera en el país está “en caída”, la Dirección Nacional de Minería y Geología (Dinamige) del Ministerio de Industria, Energía y Minería ( MIEM ) recibió en los últimos meses algunos proyectos que, de concretarse, podrían “reflotar” la zona de Minas de Corrales (Rivera), donde tradicionalmente se explotó el yacimiento de oro , y cuyo último impulso se extinguió hace unos ocho años cuando la empresa Orosur Mining cesó su actividad.

“Tenemos muy buen desarrollo de proyectos para reflotar ese conocimiento que hubo en Minas de Corrales y la esperanza de que eso funcione”, dijo a Búsqueda el titular de la Dinamige, Néstor Campal.

El renovado interés en el área surge cuando ese metal registra una valorización internacional, que lo vuelve interesante y mejora la ecuación económica para su explotación. Campal recordó que, en su anterior período como director (2017-2020), la onza de oro valía US$ 800 y ahora llega a US$ 5.300.

Si bien explicó que existen dos o tres proyectos serios en torno al oro que están a estudio de la Dinamige —uno de ellos hace apenas una semana—, pueden llevar varios años en concretarse porque implican una inversión inicial de capital relevante. De todos modos, el jerarca mostró entusiasmo porque, en algunos casos, se trata de iniciativas que reúnen capitales uruguayos y extranjeros y proponen dar un paso tecnológico, en relación con los procesos que aplicaban las anteriores explotaciones.

En este período de gobierno, dijo Campal, la Dinamige se está enfocando en la coordinación con la Dirección Nacional de Industrias del MIEM para que la minería no se tome como una actividad “aislada”, sino que se trabaje a lo largo de toda la cadena de valor. Consideró como “algo alentador para el sector” que la política industrial en esta administración tenga ese punto de partida.

Mineria Campal El titular de la Dinamige, Néstor Campal, y el director de Industrias, Adrián Miguez, durante una visita en talleres mineros de Artigas. Dinamige, del MIEM.

En esa línea, contó que se conformaron cinco núcleos industriales (de ágatas y amatistas, minerales metálicos, calcáreos, industriales y de construcción) y que la Sociedad de Mineros del Uruguay, fundada en la anterior gestión de Campal en la Dinamige, se haya reactivado como un interlocutor que nuclea las inquietudes y también propuestas para desarrollar el sector.

Código y deudas

En cuanto al marco regulatorio vigente, el director afirmó que este año planteará la revisión integral del Código de Minería, aprobado en 1982 y que tuvo adendas posteriores, para que sea considerado por la comisión que funciona en la materia en el Parlamento.

“Ninguna de estas cosas va a transformar la minería de un día para otro, pero son imprescindibles para desarrollarla”, señaló Campal.

En otro orden, informó que la Dinamige eligió “un camino distinto” para cobrar las deudas de larga data que mantienen algunas empresas mineras. Dijo que, además del juicio civil por multas impagas, la repartición inició, en tres casos, acciones penales por robo al Estado.

Entre los tres juicios, a personas y empresas que tienen una estructura y violan continuamente procedimientos mineros, la cifra de obligaciones impagas es del orden de US$ 1 millón. Campal aseguró que las acciones judiciales, que buscan ser “ejemplarizantes”, están teniendo resultados “interesantes” porque los implicados están demostrando voluntad de pago.

La Auditoría Interna de la Nación había detectado deudas de más de 250 empresas mineras por $ 419,8 millones (unos US$ 10 millones), según un informe publicado en 2024.

A modo de indicador indirecto del nivel de producción, en todo el 2025 la Dinamige recaudó en torno a 2% más que en el año anterior, informó Campal. En total, cobró $ 320,8 millones —unos US$ 7,8 millones—, principalmente por concepto de canon estatal (69% del total), canon del superficiario, multas, guías y otros trámites y certificados.

Escasez de personal

Con una dotación de personal que se redujo a “mínimos increíbles”, un problema que la Dinamige arrastra, pero que se “agudizó” en el período de gobierno pasado, Campal lamenta la falta de investigación y conocimiento en minería y geología, lo que atribuye a un “tema cultural” del Uruguay.

Campal dijo que es “sustancial” el problema de falta de personal, que se profundizó en los últimos años por la edad elevada de los funcionarios, que se fueron retirando, y por la falta de presupuesto y política de no reposición de vacantes.

En el inicio del período anterior, dijo, la Dinamige contaba con unos 80 funcionarios y actualmente son la mitad. Hubo, en particular, una reducción de recursos humanos en el área de investigación geológica, que, hoy en día, cuenta con cinco geólogos, cuando décadas atrás tenía una treintena de trabajadores.

El jerarca sostuvo que como “policía minera”, que ejerce el control de la actividad en el territorio, la capacidad sigue muy limitada, ya que cuenta con cuatro inspectores cuando hay más de 3.000 canteras en todo el país, por ejemplo.

El problema cultural

El director reconoce que la minería “no es popular” en el país porque, si bien se sabe que existen recursos muy valiosos en el subsuelo, “nunca hubo un impulso real” y decisivo para su explotación. A su juicio, la clase política trata de no tomar una postura en torno al tema, porque corre el riesgo de ser criticada y, por tanto, se termina en una posición “neutra” que no favorece el desarrollo de la actividad minera. Ese contexto es lo que explica que existan minas (con materiales de altísima calidad) que fueron explotadas hace décadas, pero que actualmente están abandonadas, alegó, como las de talco en Colonia, las de piedra laja y de mármol en Lavalleja.

“No es un problema actual, ya que Uruguay se distingue dentro de América Latina por ser probablemente el país menos investigado geológicamente”, comentó. “No tenemos una minería que pese, porque no existe una investigación adecuada que haya sustentado el desarrollo minero; es un tema cultural. Los recursos minerales no son una parte sustancial del Producto Bruto Interno”, agregó.

Interés en explotar el oro

Dos minerales de explotación tradicional, como el oro en Minas de Corrales y las ágatas y amatistas en Artigas, están generando más actividad y análisis en la Dinamige.

En cuanto al oro, el último proyecto para reactivar la producción en Minas de Corrales y el “más serio” recibido es el de Domo Minerals S.A.S., dijo Campal. Explicó que, para que la explotación sea económicamente viable, es preciso que exista más de un gramo de oro por tonelada.

En el subsuelo uruguayo, el oro o doré se encuentra en la roca, por lo que hay que molerla y ello requiere un gasto energético muy importante. Tras la actuación de procesos químicos, el oro se separa de la roca, pero todo el resto del sedimento que queda contaminado se deposita en una especie de tajamar, hasta que la sustancia se degrada naturalmente y pierde su capacidad de actuar negativamente. La fosa luego se cubre de suelo. Ese es el tipo de explotación que se hizo en la última etapa. Ahora, la iniciativa de Domo Minerals plantea un proceso distinto, que permite retirar la mayoría de la sustancia y la reutilización mediante tratamiento de la mayor parte del sedimento.

Mineria cantera amatistas DSC_5324_0_0_0_0.jpg Cantera. Dinamige, MIEM.

“Hay un paso tecnológico distinto que requiere una inversión inicial mucho más importante”, explicó.

El proyecto ya está a estudio de la Dinamige y de la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Ambiente, que probablemente se base en información de procesos similares que están ocurriendo en explotaciones de oro en Brasil, donde la empresa tiene producción.

En otra zona del país ya hay actividad de investigación vinculada al oro. Se trata de la firma canadiense Sunvalley, en Pirarajá, una localidad de Lavalleja. La empresa tiene “mucha experiencia en el mundo y conocimientos muy importantes”, señaló el director.

Allí, dijo, hace más de una década que Sunvalley explora y ahora está trabajando “muy bien y en una fase mucho más próxima a conocer la viabilidad económica del yacimiento, realizando inversiones razonablemente importantes para conocer la dimensión y la mejor manera de explotación”.

Como ejemplo, dijo que un metro de perforación para obtener información cuesta unos US$ 200, pero no es raro que una pequeña mina tenga que hacer 10.000 o 15.000 metros de pozos para emitir una primera opinión.

Las condiciones actuales de valorización del metal en el mercado y la demanda, dijo Campal, hacen posible enfrentar los altos costos y la necesidad de una inversión inicial tan relevante como la que se requiere.

Vinculado a la necesidad de desarrollar la minería a lo largo de toda la cadena industrial, el director de la Dinamige se imagina la posibilidad de generar una industria joyera local, con recursos complementarios como las piedras semipreciosas (ágatas y amatistas) que se producen en Artigas.

La actividad en Artigas ha evolucionado positivamente en los últimos años, destacó.

“La producción, a lo largo del tiempo, ha ido aumentando, al igual que la cantidad de gente que emplea, tanto en la extracción como el proceso y transformación en obras de alto valor individual y de colección, así como en productos artesanales”, señaló. Apuntó que todavía no hay elementos para evaluar el impacto de las medidas de promoción aprobadas en el período pasado para esa cadena. Alegó que tanto en piedras semipreciosas como en otros minerales inciden otros factores de mercado en el nivel de actividad y exportación.

En 2024, ilustró, la producción de ágatas fue “extraordinaria” —por su alto volumen— debido a compras de China. Sin embargo, en 2025 no hubo producción porque ese mercado no demandó ni lo hará hasta que agote su stock.