MTOP desarticuló un posible arbitraje internacional con una empresa china

En el escenario de reuniones para intercambiar sobre las implicancias del proyecto de ley de Presupuesto , las autoridades del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) comparecieron en el Parlamento el lunes 22 para presentar los planes de la cartera. Allí también comentaron alguna situación problemática surgida en la transición de gobierno.

El director nacional de Vialidad, Federico Magnone, se refirió brevemente en su intervención al “único proyecto de los circuitos de PPP (Participación Público Privada) que aún no ha culminado sus obras iniciales”. Anteriormente había dicho que existen unos 1.000 kilómetros en la red vial nacional bajo ese régimen de contrato.

El problema se produjo en las obras correspondientes al Corredor Vial Circuito 5 dividido en siete tramos; específicamente entre los kilómetros 259,15 y 271,70 de la ruta 14, que divide las localidades de Lascano y 19 de Junio y que conecta los departamentos de Rocha y Lavalleja. Según el mapa interactivo de obras del MTOP , ese tramo hoy sufre de “circulación muy reducida, nula o peligrosa”.

El jerarca desarrolló que la razón de las demoras tiene que ver con un conflicto entre el ministerio y la empresa a cargo del proyecto, que justo antes del cambio de gobierno presentó un arbitraje internacional para llegar a una resolución. “A través de la instalación de un ámbito de diálogo, logramos desarticular” y la compañía “retiró la solicitud de arbitraje”, agregó.

“Pusimos una mesa de trabajo y, a esta altura, de los siete tramos que tiene la obra, tres ya han sido terminados y entregados, hay dos en vías de terminarse, y logramos focalizar la discusión con la empresa en uno solo de los siete tramos”, señaló Magnone.

La PPP del Corredor Vial Circuito 5 fue adjudicado en 2021 al consorcio Autovías Cinco S.A., que como conformación original integraron las sociedades Aldesa Construcciones (11%), Coalvi Renovables (69%) y Ramón C. Álvarez (20%).

El informe de esa PPP referido al período febrero del 2022 a junio del 2023 consignó que “ha surgido una controversia respecto al proyecto ejecutivo del tramo 305 en la parte que es inundable. El contratista ha presentado un proyecto que la administración no ha aprobado por no cumplir con las condiciones establecidas en la licitación. El contratista manifiesta que su proyecto cumple las condiciones mínimas y reclama costos adicionales por el proyecto que la administración aprobaría”.

El reclamo desactivado

Consultado por Búsqueda, el exministro de Transporte en el anterior gobierno y actual senador blanco José Luis Falero aclaró que las negociaciones por ese tema comenzaron hace unos tres años, cuando él estaba al frente de esa cartera. Informó que la licitación para la readecuación del tramo de ruta había sido adjudicada a una empresa española, que luego vendió las acciones de la cuotaparte del contrato a una compañía china, algo que, añadió, es recurrente en los PPP.

Esa sección de la ruta 14 presenta inundaciones frecuentes. En la antesala del inicio de obras, relató Falero, la empresa presentó al ministerio un proyecto de ejecución de obra de sistemas pluviales que no fue aprobada por los técnicos porque “se requerían pluviales de mayor capacidad”. La firma entendió que “no lo podía hacer al mismo precio” y pidió unos US$ 8 millones adicionales a los “cerca de US$ 200 millones” del contrato para cumplir con el requisito.

“Obviamente, el ministerio, si lo había licitado, tenía que hacerle cumplir eso”, continuó el exministro. La concesionaria decidió entonces presentar el arbitraje en el “último día” del mandato de la administración de Luis Lacalle Pou, buscando “arreglar” con el nuevo gobierno. “Yo se lo dije a la ministra: ‘mira que esta gente te va a dar dolor de cabeza’ porque estaban encaprichados, los tipos querían hacer lo que ellos querían”, comentó.

No obstante, no llegaron a realizar una planteo de inicio de un litigio, sino que presentaron “una nota diciendo que, en caso de no convalidar su propuesta de proyecto ejecutivo, podrían ir a un arbitraje”.

El extitular del MTOP consideró que los arbitrajes “se dan habitualmente” en el ámbito de obras públicas. Generalmente “amenazan, pero no tienen suerte”, porque “quien paga es quien manda a hacer lo que dice el pliego” y, además, “saben que les sale más caro hacer un arbitraje que pagar las diferencias”, acotó.

Ni Magnone ni Falero identificaron a la empresa china.